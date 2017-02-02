

Комедия, триллер, детектив, ужастик, драма - только в одном чисто представленном жанре найти ленту, видимо, невозможно. Все равно на сюжетных поворотах нас поджидают присущие вышеперечисленным и иным жанрам моменты. В случае с фильмом “Найди меня, если сможешь” этот коктейль совершенно не получился. Максимальный интерес на предварительном показе от сети кинотеатров Chaplin Cinemas вызвал только начальный эпизод. Обычная девушка и парень едут в общественном транспорте, выходят на одной остановке, направляются в сторону одного дома и собираются зайти в одну и ту же дверь. Вот она - “Ирония судьбы”. Оба уверяют, что здесь живут, и стоят в полном недоумении. Интригует, не правда ли? Так кто же хозяин хором? Правда, наши герои Дэвид (Аарон Пол) и Клэр (Аннабелль Уоллис) позже раскрывают секрет своей необычной ролевой игры, но моментом загадочности зрители насладиться все-таки успели.

Счастливые, молодые, влюбленные... Разве могли они подумать, что одно утро изменит их жизнь? Дэвид проснулся и не увидел рядом Клэр. И с этого момента начинаются поиски любимой девушки, во время которых открываются интересные подробности ее жизни. Клэр увлекалась фотографией, именно снимки и стали основной зацепкой в расследовании Дэвида. Вот только куда приведет его эта дорожка?

Понравилась работа Аарона Пола - его игра заставила поверить, понять душевную боль и пустоту от осознания потери близкого тебе человека. Его скитания, многократные обращения в полицию, обзвон знакомых доводят парня до отчаяния. От ассоциирующейся с актером роли наркомана и распространителя мета Джесси Пинкмана не осталось и следа. Но и образ борющегося за правду героя у него не удался.

Рассуждать о том, что легче переносится - точное знание того, что этого человека ты больше не увидишь ввиду его кончины, или же его пропажа, а вы тем временем продолжаете жить надеждами, что он все-таки когда-нибудь вернется, - можно очень долго. Приводит в шок и открытие с иной стороны человека, которого, казалось, ты знал как облупленного. Находясь бок о бок, мы и не подозреваем, какие тайны может скрывать каждый из нас.

Дэвид не побоялся копнуть глубже, даже когда в поисках любимой ему пришлось столкнуться с криминальными авторитетами и сотрудниками спецслужб. Проходя эти этапы знакомства с Клэр, по сути, заново, его чувства, как ни странно, не отформатировались, а желание увидеть ее вновь только усилилось. Хотя, если разобраться, девушка все это время врала, притворялась другим человеком, как Дэвида не посетила мысль, что, может, и ее чувства к нему были фальшью?

Пробежимся по съемке. Режиссер решил перемешать эпизоды настоящего с прошлым героев. Так, ночью в комнате Дэвид, боящийся очередной атаки преступников, закрывает глаза, а открыв их, видит свою любимую Клэр. Вспышки памяти. Такие путешествия во времени были очень резки, оттого приходилось перестраивать мозг на нужную волну восприятия. Похожий финальный флешбэк и вовсе стал самой нелепой точкой в фильме.

А еще вас ждет парочка гэгов и “поучительных” историй. Итак, находясь в лесу и убегая от противника, Дэвид нелепо врезался в дерево, покатился с небольшой горки, после чего встал и продолжил делать ноги. Пару секунд для того, чтобы прийти в себя после знатного кувырка, режиссер мог бы оставить актеру, а не обрезать сцену так коротко. На этом лесные приключения не заканчиваются. У нашего героя главным оборонительным орудием являлся молоток. Убегая все от того же преследователя, Дэвид попадает на дорогу, по которой (о чудо!) едет автомобиль. Так вот, никогда не пытайтесь ловить попутку с молотком в руках. Ничего не выйдет. Проверено Дэвидом. Эти два момента были самыми нелепыми и неуклюжими во всем фильме. И смех, и недоумение.

Аннабелль Уоллис любовную линию сюжета с Дэвидом отыграла на ура. А вот в качестве дамы с весьма загадочным прошлым она смотрелась как дилетант. Словно и сама Клэр не верила, что все это с ней ранее происходило. И, разумеется, о второй волне интриги мечтать и не пришлось. В итоге видим, что триллер-то не получился, выжать из драмы все соки тоже не удалось. Фильм на один раз, да и то если вы уже успели посмотреть новинки, но сходить в кинотеатр все-таки хочется. А так - пресное кино с унылым сюжетом. Вероятно, и этот фильм найдет своего зрителя, как Дэвид Клэр. Сценарий этого фильма был в “черном” списке лучших неспродюсированных сценариев 2012 года. Съемки проходили летом 2015-го в Ванкувере.