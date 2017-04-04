

Главный герой фильма Гэбриел Драммер (Шайа ЛаБаф) предстает перед зрителем в нескольких ипостасях. Первая - это примерный папа Гэбриел, обожающий проводить время со своей женой Натали (Кейт Мара) и сынишкой Джонатаном (Чарли Шотуэлл). Драммеры - счастливая семья, не боящаяся проявлять свои эмоции и чувства друг к другу. Чтобы не ударить в грязь лицом перед одноклассниками и не оказаться побитым за чрезмерное проявление нежности, Гэбриел и Джонатан придумали секретное слово “Война”, которое обязательно нужно произносить с ухмылкой, а обозначает оно для них фразу “Я тебя люблю”. Вторая линия повествования: Гэбриел отправляется на фронт вместе со своим другом Дэвином Робертсом (Джай Кортни). В Афганистане герои попадают в другую реальность, где кругом злость, страх, крики, слезы, боль и смерти людей. В начале ленты показывается, как они проходили военную подготовку, и командир заставлял отвечать: “Есть, сэр! Так точно, сэр!” - как в любых других американских фильмах про войну. Здесь можно увидеть грань, отделяющую людей от машины-убийцы, в которую пытаются превратить начальники служб своих солдат. Как в таких условиях сохранить человечность?

Учитывая название фильма “Война”, ожидаешь бесконечные перестрелки на экране, где американская армия всегда права и вообще их солдаты лучше всех, а волна патриотизма так и хлещет. Но нет. Оригинальное название ленты Man down в военной терминологии обозначает “несем потери”, и было бы правильнее назвать ленту хотя бы “Погибший” - что, к слову, суть фильма отразило бы гораздо глубже.

Уйти на войну и вернуться тем же человеком невозможно. И это не только физические травмы, но и значительный эмоциональный урон. А бывает, что солдат вернулся домой, а мысли о войне его никак не покидают, да и восприятие реальности меняется.

Герой ЛаБафа страдает посттравматическим стрессовым расстройством, что не редкость для прошедших войну людей. Это и есть третья линия истории. Многие солдаты не справляются с таким психическим состоянием и накладывают на себя руки. Беседы Гэбриела с психологом (Гари Олдман) - выворачивание души на изнанку. Монтиель затронул тему внутреннего состояния человека, прошедшего войну, чей эмоциональный фон резко пошатнулся. Человеку с расстройством жить тяжело, но вдвойне тяжелее его родным. Вернувшись из Афганистана, главный герой понимает, что жизнь в том месте, которое он когда-то называл домом, практически ничем не лучше, чем военное поле боя. Но так ли это на самом деле? Зрители увидели это на примере Натали и Джонатана. Поражает, каким образом им приходилось мириться с нынешним поведением главы семейства, как удавалось сдерживаться, не паниковать и вести себя естественно, при этом зная, что они сами могут погибнуть от руки Гэбриела.

Признаться, в первые минуты просмотра фильма на предварительном показе от кинопрокатной компании Kinotechnology и сети кинотеатров Chaplin Cinemas было сложно уловить суть, поскольку сюжетные линии до и после войны смешаны в такой коктейль, что разобрать ингредиенты удавалось с трудом. Где воспоминания, где фантазии - непонятно. Однако финал расставил все по местам. Концовка “Войны” - это тот самый украшающий стакан зонтик - шкала драматизма била десяточку. Некоторые зрители пустили слезу.

До начала съемок фильма Джай Кортни и Шайа ЛаБаф тренировались у морских пехотинцев, поскольку режиссер требовал максимальной правдоподобности на экране. И да, она есть. Сами же съемки “Войны” проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана. Фильм был снят всего за 28 дней. Оно и видно. Суперкрутыми спецэффектами, разумеется, и не пахнет. Твердая троечка за визуализацию.

На премьере в Великобритании на самый первый сеанс картины удалось продать всего один билет. Приблизительная стоимость билетов в Англии составляет около девяти долларов. Ровно столько заработал фильм “Война” за первый день в британском прокате. Вероятно, и в кассах СНГ сборы будут не очень. И тому есть вполне логичное объяснение.

Если же рассмотреть задумку “Войны” в целом, то ничего нового режиссер зрителям, в принципе, не рассказал. Да, на войне убивают, все это знают. Пережить такое сложно. Случаются контузии, умопомешательства, некоторые солдаты не возвращаются, калечатся судьбы. Дито Монтиель своим фильмом напоминает о существовании ветеранов, о том, что необходимо их поддерживать, оказывать внимание не только по великим праздникам.

“Война” - второй совместный фильм режиссера Дито Монтиеля и актера Шайи ЛаБафа. Десять лет назад ЛаБаф исполнил одну из главных ролей в дебютной работе Монтиеля - драме “Как узнать своих святых”.