Мария Коленко

Режиссер Зак Брафф показал в новой комедии, как можно на пенсию “Уйти красиво”. А помогли ему в этом Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин Старость не радость, и многие люди ее боятся. Сегодня выход на пенсию равносилен попаданию в мир бедности - так считает большинство. Выход на заслуженный отдых - еще одна позиция мнений. Да, ты работал, собирал средства на неголодную старость, а в итоге хватает денег только на хлеб и воду. Герои фильма “Уйти красиво”, три закадычных друга, посвятившие большую часть своей жизни работе на заводе, узнают, что производство переносится за границу и предприятие, собственно, закрывается, а пенсии сотрудников сгорают.

Джо (Майкл Кейн), Вилли (Морган Фриман) и Альберт (Алан Аркин) - старики-разбойники, вот только таковыми их сделала система. Хочешь жить - умей вертеться. Трио оскароносных актеров стало настоящим подарком. Просмотр фильма на закрытом показе от компании Sulpak Cinema и кинотеатра Bekmambetov Cinema прошел как на одном дыхании. Понятная не только американским жителям история, где тесно соприкоснулись трагедия с комедией. Безусловно, ситуация с пенсионными отчислениями волнует каждого, и когда приходится столкнуться с вопиющей несправедливостью, такой как, к примеру, когда банк поднимает стоимость выплат за ипотеку, грозясь за неповиновение выселить всю семью из дома, причем сообщает вам эту новость один и тот же менеджер, что уговаривал вас заключить договор с банком. Тогда всякому терпению приходит конец.

По сути, фильм Зака Браффа - это ремейк картины Мартина Бреста “Красиво уйти” 1979 года. Прошло почти сорок лет. Что поменялось, спросите вы? Старики стали смелее, наглее, да и финансовые запросы у них увеличились, и на преступление они идут не от скуки. Если банки, предприятия грабят пенсионеров по-крупному, то почему бы и им не ответить тем же? Именно так подумали наши герои и решили действовать.

На примере стариков учишься, как ни странно, оптимистичному взгляду на жизнь. Когда кажется, что все летит в тартарары и о позитивном исходе можно только мечтать, стоит приглядеться к ситуации повнимательнее, и вам откроется маленькое, но чудо. К примеру, когда старики решили забрать свои деньги и ограбить банк, больше всех загреметь за решетку боялся Альберт. “Даже если это произойдет, у тебя будут кровать и трехразовое питание”, - говорил ему Вилли. Джо был главным инициатором ограбления именно того банка, который обманул его. По воле случая он стал свидетелем, как это делает тройка молодых неизвестных в масках, и вдохновился. Терять ему нечего, в одиночку такое дело не провернуть, а вот с давними друзьями - легко. Вилли согласился сразу, а уговорить Альберта было сложнее всего.

Сюжет не подразумевает сложных переплетений, более того - с первых минут просмотра вы поймете, каким будет финал, но интерес не пропадает.

Пенсионеры просто решили забрать свое, провели подсчеты, сколько им нужно средств до конца жизни. “А если мы возьмем больше?” - спрашивает Альберт. “Отдадим на благотворительность”, - ответил ему Вилли. Фильм душевный. Наблюдать за тем, как старики решили нагнуть систему - сплошное удовольствие. Не обошлось без банальных шуточек а-ля старики скурили косяк, но и без этой сцены юмора бы хватило.

Не впечатлила работа второстепенного героя в исполнении Мэтта Диллона - агента ФБР. Подразумевалось, что именно он выведет на чистую воду коварный план стариков, однако злодея из него “слепить” не удалось. Да, был строг, временами суров, но слишком прост для агента. Все-таки здесь главными мерзавцами фильма следует окрестить оставшихся за кадром “больших боссов” крупных корпораций, по вине которых герои лишились своих честно заработанных денег.

Режиссер не стремился показать, насколько плохо быть пенсионером, скорее своим фильмом он решил подбодрить стариков и донести мысль, что все может получиться, если вы этого действительно хотите.

Мы видим на экране главное - старики просто хотели спокойно жить со своими родными, не переживать о куске хлеба и почаще видеться со своими друзьями. Очень мило выглядели общие посиделки с приятелями в баре и за игрой на свежем воздухе. Из таких общих сборов в нашем городе Алматы пару раз встречались на улице Навои любители поиграть в шахматы, около десяти старичков спасали короля от мата.

Безусловно, таланта актеров, харизмы с годами не поубавилось. Да, Фриман, Кейн и Аркин поменялись внешне, на лицах стало больше морщин, поседели волосы, но такой мощный энергетический посыл исходит от них, что хочется всем пожелать быть в восемьдесят лет такими же жизнелюбивыми, а главное - при своем любимом деле. И парочка миллионов долларов лишними не будет.

“Уйти красиво” - это шестая совместная работа Моргана Фримана и Майкла Кейна после трех фильмов Кристофера Нолана про Бэтмена и дилогии “Иллюзия обмана”