Мария Коленко

Если чего-то очень сильно захотеть, это произойдет. Трогательная драма “Билет” Идо Флака рассказывает о жизни лишившегося зрения человека, который в один прекрасный день обрел способность вновь видеть. Но действительно ли мир так прекрасен, каким представлял его себе наш герой? Ленты, где главный герой был бы незрячим, выходят не так часто. Из всех фильмов хорошо запомнилась роль слепого полковника, блестяще сыгранного Аль Пачино в “Запахе женщины”. И еще одна картина, которую снял Ларс фон Триер, “Танцующая в темноте” с Бьорк в главной роли - о любительнице мюзиклов, стремительно теряющей зрение из-за прогрессирующей болезни.

Малин Акерман, известная зрителям по комедийным ролям в фильмах “Девушка моих кошмаров”, “27 свадеб”, “Предложение”, и Дэн Стивенс, звезда сериала “Аббатство Даунтон”, блиставший не так давно в лентах “Легион” и “Красавица и чудовище”, встретились в дебютной картине израильского режиссера Идо Флака “Билет”, сыграв семейную пару.

Вытянуть счастливый билет не составляет особого труда, а заполучив желаемое, правильно им воспользоваться удается, увы, не многим. Главный герой фильма Джеймс Харви (Дэн Стивенс) потерял зрение в результате опухоли гипофиза. Недуг не помешал ему обрести семью, работать и радоваться жизни. Первые десять минут фильма зритель видит черный экран с лишь изредка проскальзывающими световыми лучами, но слышит диалог двух счастливо живущих в браке людей. Настоящая крепкая семья. Не было и дня, когда бы Джеймс не благодарил Бога о том, что у него сейчас есть, а также искренне просил вернуть ему зрение. И однажды он был услышан. Проснувшись утром, Джеймс начал видеть. И его жизнь круто изменилась. Что это - чудо или шанс разобраться в себе и своей жизни, исправить ошибки? Актерская игра Дэна Стивенса помогла прочувствовать эмоции, которые испытывал его герой в момент прозрения. Новое знакомство с миром, с близкими, желание детально запомнить каждый листочек на дереве, каждое мгновение, проведенное с сыном и супругой. Харви находится в страхе. А вдруг завтра кромешная тьма спустится вновь?

Поначалу Джеймс смотрел на вещи так, будто он приземлился с другой планеты. Его все удивляло, радовало, как и его семью. Словно стараясь доказать свою значимость, полноценность, успеть по максимуму воспользоваться открывшимися возможностями, Джеймс стремительно начал пробовать все прелести новой жизни. Он быстро поднялся по карьерной лестнице, отправился решать школьные проблемы сына Джона (Скайлар Гертнер) и разглядел недостатки своей жены Сэм (Малин Акерман). Обыденные вещи уже не приносят радость, а то, что он воображал, в реальности не выглядит столь привлекательно. Герой стремился максимально влиться в ритм жизни обычных людей, кому не пришлось на некоторое время выпасть из зрячей реальности. Тренажерный зал, успешная работа в офисе, встречи с коллегами в барах, танцы. Он старался ухватить все то, что лежит на поверхности, только рук ему не хватило. Прозрев, Джеймс разглядел красотку-коллегу Джессику (Кэрри Бише), а та и не прочь закрутить роман с перспективным мужчиной. Харви как сорока бросается на все блестящее, забывая о главных ценностях. Упустить шанс он не мог себе позволить. Успех на работе вызвал зависть у его незрячего коллеги Боба (Оливер Платт).

Середина фильма чересчур затянута, повторяющиеся рабочие моменты, самокопания героя скучны. Ближе к финалу был накал, но в концовке, так ожидаемой, хотелось неожиданного поворота. Обретя зрение, Джеймс обретает уверенность, а после и успех, словно только глаза способны вознести его на карьерный олимп. Как часто, получив желаемое, мы забываем о тех, кто помог нам прийти к этой цели. И только после, оставшись один на один со своей проблемой, понимаем, насколько были неправы.

Чему учит фильм? Ценить то, что имеешь, регулярно проходить обследование у специалистов, не ловить “звезду” от ошеломляющего успеха и просто радоваться каждому дню, моменту, жизни в целом.

Если вы решите устроить домашний просмотр фильма “Билет”, то сделайте это в полностью темной комнате, закрыв окна плотными шторами, - эта обстановка усилит эмоциональный эффект.



Исполнитель главной роли Дэн Стивенс:

“Я приехал в Нью-Йорк и встретил Орена (Орен Моверман - продюсер). Мы просто поговорили про фильмы, которые нам нравятся, и он такой: “У меня есть сценарий, я думаю, он тебя заинтересует”. Я сказал Орену: “Я в Нью-Йорке, чтобы сниматься в таких фильмах, так позволь мне сделать это”. Затем Идо (Идо Флак - режиссер) и я прогулялись по Бруклину и поговорили об идее фильма, о наших взглядах на религию и культуру. Эта чисто американская история, рассказанная в европейском стиле. Мы с Идо сошлись во мнениях”.



Индекс фильма: “Б14” - фильмы, которые детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями.