Мария Коленко

Молния МакКуин снова на старте! В казахстанский прокат вышла новая часть семейной анимационной комедии “Тачки-3”. Теперь краснокапотный любимец публики под номером “95” сражается за первое место с Джексоном Штормом - представителем поколения высокотехнологичных машин. Молодость или опыт - кто станет победителем?



Молния МакКуин (Оуэн Уилсон) - легенда. За шесть лет маленькие зрители успели соскучиться по этой проворной и быстрой машине, резво нарезающей круги и оставляющей соперников далеко позади себя. Привычка быть победителем налицо, точнее, на капот. “Тачки-3” начинается с гонки во Флориде, где МакКуин является фаворитом. Его уверенность в себе помогает не сходить с первой позиции гоночного табло. Пока на треке не появляется Джексон Шторм (Арми Хаммер) - роскошный автомобиль, оснащенный новейшими технологиями, способный с легкостью развить скорость более 300 км/ч. Наглый молодой выскочка записывает в старики молнию и пророчит скорое завершение его карьеры. Но не все так просто.

“Тачки-3” уж очень напоминает первую часть. Тогда юный МакКуин разогревал шины под пристальным взглядом, то есть светом фары, Дока Хадсона (Пол Ньюман) - бывшего чемпиона Кубка Поршня, а главным задирой был Чико Хикс. Последний вернулся и в третьей части, теперь же в роли ведущего новостей, в каждом выпуске которых не забывает упомянуть о своей величайшей победе над МакКуином. Кстати, при озвучке Дока Хадсона были использованы старые аудиозаписи Пола Ньюмана. Актер, озвучивавший Хадсона в первой части, скончался в 2008 году. Молния вспоминал Дока, команда фильма и зритель - Ньюмана.

К сожалению, мир большого спорта и высоких скоростей не всегда безоблачен. Теперь у Молнии новый противник - Джексон Шторм.

Через весь фильм проходит ностальгическая мелодия МакКуина по Хадсону и былым временам. Однако на маленьких зрителей на предварительном показе от кинопрокатной компании “Меломан” и сети Kinopark не удалось нагнать печаль. Детвора визжала от восторга, когда видела на экране захватывающие гонки. А их в мультфильме очень много. Причем разных: как по асфальту и по правилам, так и по грязи до полного выхода из рабочего состояния.

Это раньше Молния МакКуин полностью оправдывал свое имя - он летал по трассе, как молния, а иногда даже быстрее. Вот и в этом сезоне он мечтал стать чемпионом, если бы не одно Штормовое но.

МакКуин не готов сдаваться, ведь больше всего на свете он обожает гонки - видит их во сне, может говорить о них часами и готов тренироваться с утра до самой ночи. Из героев предыдущих частей на экране появляется и местная знаменитость - эвакуатор, “лучший в мире ездок задком” Метр, не дающий МакКуину опустить руки, то есть колеса. Все так же тянет трейлер Молнии к победе грузовик Мак, а верная подруга и любовь всего двигателя МакКуина - голубой 911 Порш Салли Каррера - своими шуточными обзывательствами подбадривала друга и не давала ему волочить бампер по земле (повесить нос).

Из новых персонажей помимо главного противника МакКуина Джексона Шторма появляется обворожительная и жизнерадостная Крус Рамирес (Кристела Алонсо). Она - требовательная наставница и тренер, которая славится нестандартным подходом к подготовке гонщиков. Крус использует продвинутые методики, которые позволяют даже новичкам ставить рекорды на треках. Увидев своего кумира Молнию МакКуина на пороге центра подготовки, Крус буквально заглохла от изумления. Тренер счастлива помочь чемпиону найти путь обратно на вершину, но она знает, что соперники быстры, как никогда, а победа зависит только от скорости. Или не только?

Графика компании Pixar как обычно на самом высоком уровне. Просмотр доставил удовольствие не только детям, но и взрослым. Помимо гонок создатели картины “Тачки-3” сделали упор на эмоциональную составляющую, открыв моторные (сердечные) тайны Молнии.

Фильм учит следующему - не бросать любимое дело, что бы вам кто ни говорил, стремлению стать лидером, напоминает, что не стоит забывать тех, кто помог выбиться в свет, и обязательно следует уважать окружающих людей, особенно старшего поколения.

По реакции зрителей во время просмотра фильма “Тачки-3” стало ясно, что списывать со счетов Молнию МакКуин придется еще не скоро.



Комедия “Тачки-3” является первой режиссерской работой Брайана Фи. Все предыдущие части фильма выходили в один год с “Пиратами Карибского моря”, как и в этот раз. Это второй случай в истории компании Pixar, когда лента их производства имеет продолжение в виде третьей части. Первым был фильм “История игрушек”.



Индекс фильма: “К” - фильмы, предназначенные для зрителей разного возраста.