Мария Коленко

28-й кинофестиваль “Кинотавр” открыл фильм Павла Чухрая “Холодное танго”. А со вчерашнего дня картина вышла в широкий прокат. Литва 1940-1950-х годов, еврейский мальчик Макс, чудом избежавший смерти, влюблен в прекрасную Лайму - дочь врага



Военная драма Павла Чухрая рассказывает о том, как рушится вера в счастливое будущее. И начинается она... с музыки! Пока карлик пытается продать любимый табак товарища Сталина в небольшом ресторане Литвы, роскошная блондинка в красном Лайма (Юлия Пересильд) развлекает собравшихся гостей своим прекрасным пением и недобро поглядывает на подыгрывающего ей баяниста Макса (Риналь Мухаметов). Зритель на предварительном показе от холдинга “Меломан” и кинотеатра Lumiera Cinema сразу понял, что между последними двумя что-то было. Об истории их отношений и повествует фильм “Холодное танго”, но назвать их простыми язык не поворачивается.

После режиссер обращается к прошлым временам, где мы видим первое знакомство героев, без слов, на берегу моря. Тогда они были еще детьми и не могли подумать, что скоро начнется война...

Чухрай в своем фильме не пытался скрыть страшные преступления и другие жестокие вещи, что происходили на территории Литвы. Несмотря на то, что в картине очень много сцен, где преобладают страх, ужас и боль, основной сценарный упор сделан на любовной истории героев. Если разобраться, то можно заметить и третьего участника амурного треугольника - это Родина. Герой Риналя Мухаметова, выбирая жизнь, то и дело предает самых близких людей: сестру Лию, возлюбленную Лайму, свою дочь, начальника, народ и Родину. Но действительно ли он предатель? Может, он просто запутавшийся посторонний в этом жестком противостоянии народов?

Будучи ребенком, он чуть не угодил в лагерь смерти, им двигало желание жить, особенно после слов матери, пытающейся выкупить детей за подвеску: “Или двоих, или никого”. Да, он хотел спасти сестренку Лию, находившуюся с ним в одном грузовике, но не смог. И потому бежал. Но после горечь от содеянного, как должно быть, его не терзала - погоревал пару минут и хватит. Обходными путями, через реку и леса, Максу удается добежать до родного дома. Вот только дом уже не его. Новые хозяева - семья литовцев, а их дочь - его возлюбленная Лайма...

И так герой мечется на протяжении всего фильма, “и нашим и вашим”. Макс хочет отомстить за смерть матери, которую расстреляли немцы, за гибель сестренки литовцам, что помогали фашистам, включая немецкого приспешника - отца Лаймы, пусть он просто и подвозил уголь. Но в то же время он понимает, что литовцы хотят жить в своей стране, а не быть “советским народом”. Позже Макс, будучи оперативником, ведущим борьбу с “лесными братьями”, четко разделял патриотов и нацистов.

Немного исторических данных.

На первом этапе литовцы воспринимали немцев как освободителей от советского репрессивного режима. В надежде восстановления независимости и автономии литовцы организовали Временное правительство. Вскоре отношение к немцам ухудшилось, так как нацисты считали литовцев одной из низших рас и эксплуатировали их в целях военных и экономических интересов Третьего рейха. В ходе оккупации погибли 370 тысяч жителей Литвы, в том числе 190 тысяч литовских евреев.

На экране взрослому герою Макса не хватало решительности и мужественности, что являются незаменимой атрибутикой влюбленного персонажа. Его дама сердца Лайма, озлобленная на весь мир, срывающая все негодование на Максе, дразнящая его своими взбалмошными выходками, отталкивающая на протяжении практически всего фильма, по задумке режиссера, вероятно, в конце киноистории должна была “отмыться от грехов”, остепениться. Однако финальный эпизод ее прощания, с театрально выставленной из вагона рукой под лунным светом и со словами в адрес Макса: “Это я тебя выбрала”, - ни капли не тронул. Ее перевоплощению в хорошую, любящую мать верится с трудом. Ах да, танцуют танго главные герои лишь единожды.

Отлично сыграли дети. Вот им зритель поверил на сто процентов.

Фильм затянут. Вероятно, было бы правильнее разбить картину на несколько серий и показать на каком-нибудь российском телеканале, да и в некоторых сценах актеры явно переигрывали. К просмотру на большом экране не рекомендую.



“Холодное танго” стал первой режиссерской работой Павла Чухрая после семилетнего перерыва в карьере. Идея сюжета картины пришла к режиссеру после прочтения повести Эфраимы Севелы “Продай твою мать”. Но к производству фильма Чухрай приступил лишь спустя несколько лет - после того, как осознал, что тема, затронутая в книге, стала актуальной на сегодняшний день.



Индекс фильма: “Е18” - фильмы, предназначенные для зрителей с восемнадцати лет