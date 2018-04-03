Мария Коленко

Дебютировавший в фильме “Первый Мститель. Противостояние” 15-летний Питер Паркер в обличье Человека-паука (Том Холланд) возвращается в кинематографическую вселенную Marvel в фильме “Человек-паук. Возвращение домой”. В широком казахстанском прокате картина стартует 6 июля в форматах 2D, 3D и IMAX 3D одновременно на двух языках



Во всем мире Человек-паук по праву считается одним из самых популярных героев комиксов, настоящим бриллиантом в короне Marvel. Блестящий, яркий эпизод в “Мстителях” запомнился зрителям, так что вновь напомнить о супергеройских способностях мастер полета на паутине не заставил себя долго ждать.

По сюжету Питер возвращается домой к тете Мэй (Мариса Томей) под впечатлением от своей встречи с Мстителями. Теперь за ним присматривает сам Тони Старк (Роберт Дауни-младший), а Питер пытается вернуться к обычной, повседневной жизни, хотя его переполняет желание стать кем-то большим, чем обычный дружелюбный сосед Человек-паук. Неожиданно в городе появляется новый злодей Адриан Тумс по прозвищу Стервятник (Майкл Китон), и все, чем так дорожит Питер, оказывается под угрозой. Настало время показать, на что он способен, и стать тем героем, которым он всегда хотел быть.

“Человек-паук. Возвращение домой” начинается с того, чем закончились предыдущие фильмы кинематографической вселенной Marvel - насколько бы зрелищными ни были баталии Мстителей, они оставляли огромные разрушения, которые приходилось разгребать обычным жителям Нью-Йорка. И этот процесс продолжается. Восстановительные работы только на руку Адриану Тумсу, компания которого выиграла тендер на сбор различных инопланетных артефактов и оружия, оставшихся после сражения. Все бы хорошо, но Тони Старк ухитрился его опередить - он заключил договор с правительством и открыл департамент по контролю ущерба (ДПКУ), который фактически оставил Тумса безработным. Именно это отличает героев от злодеев. Тумс отчаянно стремится заработать деньги для своей семьи. Он начинает красть инопланетные технологии и даже конструирует себе специальный костюм, чтобы было легче обчищать грузовики ДПКУ. Награбленные артефакты Тумс и его люди используют для производства высокотехнологичного и крайне эффективного оружия, которое впоследствии продают на черном рынке.

Многие актеры, которым доводилось играть роли злодеев, признаются, что труднее всего найти в своем персонаже человечность, мотивы, которыми он руководствуется, объяснить самому себе его девиантное поведение. Майкл Китон не стал исключением. В фильме очень интересно обыграно то, что Питер порой не видит всей ситуации в целом. Тумс - взрослый мужчина, который знает, как устроен этот несовершенный мир. Он неоднократно сталкивался с несправедливостью и знает о неравноправии не понаслышке. Оттого мотивы Стервятника стали актеру понятны, и по-своему злодей прав.

Роль Человека-паука стала сбывшейся мечтой Тома Холланда. Пять лет назад, когда в Лондоне проходила одна из премий, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что лет этак через десять хотел бы сменить Эндрю Гарфилда в роли Человека-паука, но даже представить себе не мог, что срок исполнения мечты сократится вдвое. Обновился костюм супергероя. Дизайнеру Луиз Фрогли пришлось много работать с исходным материалом и командой разработчиков концептуальной графики, чтобы добиться предельного сходства с оригиналом и при этом осовременить его. Кинематографисты решили по-своему эту проблему. Чтобы в костюме появились новые детали, но не был утрачен общий, полюбившийся фанатам дизайн, достаточно было представить, что костюм создавал Тони Старк. Оттого в костюме появилось множество технологических доработок, расширена функциональность ремня и напульсников, появлялись складные крылья, когда герой начинал падать, и исчезали, когда необходимость в них пропадала. В комиксах такое можно было видеть неоднократно, однако в фильмах эта способность никогда не была обыграна. Еще одним усовершенствованием костюма Человека-паука стали очки.

Продюсеры предложили занять режиссерское кресло Джону Уоттсу. Прежние работы режиссера убедили президента и продюсера Marvel Кевина Файги в том, что он отлично справится с этим непростым заданием. И он действительно справился. Новый фильм про Человека-паука как открывшееся второе дыхание. Второй волны “спайдерменомании” уж точно не избежать. Официальным дистрибьютором фильма в Казахстане является компания “Меломан-Кинопрокат”.

Продюсер и президент Marvel Кевин Файги: “За последние 15 лет мы заселили кинематографическую вселенную Marvel множеством персонажей и фильмов. Теперь же мы нашли во вселенной местечко, где могли бы поселиться Питер Паркер и франшиза о Человеке-пауке. Это знаменательный момент, поскольку именно так развивались события в комиксах. Питер не появлялся на страницах в гордом одиночестве - рядом с ним были и Тони Старк, и Капитан Америка, и все остальные Мстители. И вот мы впервые решились посвятить этому весь фильм целиком, что сделает его необычным и занимательным”.



Индекс фильма: “Е16” - фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями.