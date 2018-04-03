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Байки у озера Смотри в оба

Мария Коленко
Режиссер Роман Каримов, выпустивший ряд комедийных полнометражных фильмов, таких как “Гуляй, Вася!”, “Неадекватные люди”, “Все и сразу”, снял свой первый фильм ужасов “Черная вода”. Вчера картина вышла в широкий прокат

Странная история. Именно так можно охарактеризовать общее впечатление от просмотра фильма. Однако все случившееся с героями “Черной воды” вполне могло произойти и в наши дни.
Посудите сами. Главный герой Максим (Дмитрий Богдан) вместе со своей девушкой Полиной (Ирина Старшенбаум) и родным братом Петей (Евгений Алехин) отправляются из города в маленькую деревушку у озера. Цель их поездки - привести в порядок полуобгоревший корабль, который братья приобрели по дешевке. В классике жанра ужасов в таких местах всегда имеются проблемы с мобильной связью. И в ленте Каримова этот момент тоже имел место. По дороге к месту назначения молодые люди встречают странного старика, посоветовавшего им поскорее отсюда уезжать. Но не тут-то было. Ребята все-таки сумели добраться до корабля и приступить к работам по восстановлению. Однако с ними стали происходить странные вещи.

 

 

Немного о героях. В начале фильма Максим предстает на экране альфа-самцом, меняющим девушек как перчатки. Вот и Полину он всерьез не воспринимает, уверяя брата, что с этой барышней, как сказал Максим “1994 года выпуска”, он лишь на время. Героиня Ирины Старшенбаум в первые минуты фильма показалась зрителям на предварительном показе от холдинга “Меломан”, что прошел в кинотеатре Lumiera Cinema в городе Алматы, типичной современной девушкой, сутками зависающей в интернете и заботящейся исключительно о своем внешнем виде. Услышав от старика про то, что связи в этих краях не бывает, она воскликнула: “А как же я тогда зачекинюсь в Instagtam? А как я буду постить фоточки?”. После озвучивания Полиной ее “глобальной проблемы”, в принципе, понимаешь отношение Максима к ней.
Персонаж Алехина показался обычным, менее удачливым, чем его брат, медлительным, мнительным, ни разу не общавшимся с девушками, про любовные отношения он знал лишь со слов окружающих. Симпатией к Полине он пропитался сразу. И девушка, словно почувствовав исходящие искорки, стала подначивать парня и всячески издеваться. Такими герои были в начале фильма, и как же кардинально они изменились после...
Не хватило раскрытия второстепенного персонажа - двадцатилетней девушки Юлии (Инна Егорова). Она до ужаса боится свою маму, не делает лишнего шага без ее ведома. Городские поначалу подумали, что она еще совсем ребенок - и по поведению, и по внешнему виду, и по разговорам. Особенно жалко ее стало Полине. И она решила показать Юлии иной мир.
Теперь о корабле. Даже за копейки такое плавающее ведро вряд ли кто-нибудь из нас купил бы. По рассказам местных, некоторое время назад на судне произошел пожар. Как и почему он случился, никто точно не знает. Одни говорят, что были жертвы - дети. Другие, что никто не пострадал. И кто прав, а кто нет - остается загадкой до самого финала. Эта интрига держится на протяжении всего фильма, а герои, как и зрители во время просмотра, гадали, что же все-таки здесь произошло? И это не единственная загадка.
События развиваются стремительнее после того, как в одну из ночей Полина вдруг исчезает, а после ее столь же внезапного возвращения начинает происходить всякая чертовщина. И Петр подозревает, что вернулась к ним вовсе не Полина.
В деревне проживало около 20 человек, все друг друга хорошо знали.
При наличии такого прекрасного озера в деревне в нем никто не плавал. Да и старик заверял, что приезжим лучше в нем не купаться. А почему - снова множество версий. Но однажды Петр увидел, как мужики, проплывая на лодке, бросают в воду куски сырого мяса. Как вы понимаете, странности продолжились.
После этого эпизода закралась мысль, что на экране появится очередное мифическое водное чудище, которое будет убивать всех подряд. Но в фильме “Черная вода” этого не было. Никаких русалок, рыб-убийц, водяных нет. Хотя атмосфера располагала к этому. Режиссер Роман Каримов снял не столько фильм ужасов, сколько пугающую драматическую страшилку. Ощущение, что все происходящее с героями вполне может повториться где-нибудь в глубинке на самом деле.

 


Режиссер фильма Роман Каримов: “Черная вода” - странный проект, который создавался при странных обстоятельствах. Он наложился на тяжелый период в моей жизни, к тому же были большие производственные проблемы. У нас был всего один месяц на подготовку съемок, и не было сценария. Потом у меня умерла мама, испортились отношения с девушкой, на съемках я сломал ногу, очень сложно, с заражением... Так что это “проклятый” проект

Индекс фильма “Е16” - фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями

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Просмотрено: 14288 раз Просмотров: 14288 опубликовал: Ruslan 14 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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