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Мария Коленко
Профессиональный скрипач, живущий в тихом французском квартале, имеет плохую репутацию среди соседей, коллег и других окружающих его людей. А все потому, что обладает одним недостатком - манией экономить. Фред Кавайе представил новую комедию “Жмот” с Дэни Буном в главной роли

Жить по средствам, а не по понтам - тяжелая задача в современном обществе. Мания “выпендриться” сильнее скромного, бережливого отношения. Да и от заветного “хочу” никуда не деться. А вот главный герой фильма “Жмот” Франсуа Готье (Дэни Бун) этим не страдает. У него каждая копеечка на счету. Вот только эта мания экономить, мягко говоря, граничит с абсурдом. Франсуа никогда не включает свет, а перед ужином всегда любит что-нибудь почитать. Для этого он дожидается, когда включатся уличные фонари и - вуаля - искусственный свет через окно прекрасно поступает. Походы в супермаркет для героя - это настоящий ад для продавцов. Да, ему приходится иногда тратить деньги, все-таки он человек, а не машина, и тоже требует подзаправки в виде еды. Максимально пытаясь сэкономить, Франсуа пересчитывает на собственном калькуляторе каждую покупку и всегда отдает кассирам скидочные купоны. И если разница в подсчетах сотрудника магазина отличалась от его собственных, пусть и составляющих всего один евроцент, Готье заставлял все пересчитывать по новой, вызывая негодование стоящих позади него в очереди покупателей. А вообще любой платеж ввергает Готье в панический ужас.

 

 

Удивляли уверенность героя, его сила духа и выдержка. Сказал - сделал. Решил экономить на всем - так и делает. Вопрос только: зачем ему все это?
Словно на прием к психологу приходит Франсуа в банк, в котором у Готье находятся его сбережения. Как бальзам на душу льются герою слова сотрудника о количестве денег на счету. Невооруженным глазом было заметно, что от произнесенных цифр он получает истинное удовольствие. Вот только Франсуа по-прежнему кажется, что слишком мало он экономит.
Что дальше? Будет питаться исключительно энергией солнца?
Но в один прекрасный момент в его жизни все резко меняется, когда появляются они - женщины. Первая - виолончелистка Валери (Лоранс Арне), пришедшая в оркестр на работу. Что-то привлекло девушку в характере Франсуа. Но многого о нем она не знала. А коллеги по цеху лишь усмехались: “Если пойдешь с ним на свидание, не забудь взять кредитку”.
Персона номер два - внезапно объявившаяся дочка Лаура (Ноэми Шмидт).
Много лет назад у Франсуа была одна любовная интрижка, как оказалось, принесшая плоды (точнее, плод). Разумеется, ее визиту герой не был рад. Транжира Лаура принимала душ более двух минут (что, естественно, недопустимо в доме Готье), а еще зачем-то включала свет. Вот только загвоздка - дочь видела в своем отце вовсе не жмота, а настоящего героя. И в этом постаралась ее мать.
Фильм заставляет переосмыслить свои расходы. А может, каждый из нас попробует быть чуточку экономнее? Перестать тратить деньги на безделушки, попытаться накопить средства, а не брать взаймы у приятелей или у банка. Хотя, учитывая с какой скоростью растут цены на продукты и коммунальные услуги у нас в стране, вероятно, большинству (хотят они того или нет) придется вынужденно экономить.
Интересный факт: ранее режиссер фильма Фред Кавайе снимал лишь боевики и триллеры. А картина “Жмот” стала его первой комедийной работой. В фильме вы можете заметить отсылки к “Сиянию” Стенли Кубрика и его ключевой сцене, когда герой Джека Николсона просовывал голову через отверстие в двери, вырубленное топором. Понравилась режиссерская расстановка кадра: в некоторых эпизодах не сразу было понятно, в каком именно помещении находится герой. “Жмот” напомнил небезызвестный американский сериал “Дефективный детектив” с Тони Шэлоубом в главной роли, герой которого имел маниакальную манию к чистоте.
У Фреда Кавайе получилась действительно смешная, легкая и неглупая комедия про феноменального скрягу. Фильм понравится тем, кто предпочитает ленты без пошлого юмора. Режиссер также делает серьезный упор на психологию персонажей. “Жмот” - это фильм для тех, кто любит комедии, наделенные весомой долей смысла. Хохота не будет, но улыбка определенно промелькнет.

Исполнитель главной роли Дэни Бун изначально не хотел сниматься в картине, поскольку посчитал характер центрального персонажа слишком недоработанным. Но после правок сценария Бун с удовольствием согласился примерить на себя образ скрипача-скупердяя. Для съемок в этом фильме Дэни Буну пришлось научиться играть на скрипке, в чем актеру помог концертмейстер Национального оркестра Франции

Индекс фильма: “Е16” - фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями

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Просмотрено: 13984 раз Просмотров: 13984 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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