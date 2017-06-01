Мария Коленко

Южнокорейский режиссер Чхан Ук Пак представил фильм “Служанка” - историю об аферистах, драму с неожиданными поворотами сюжета, но в первую очередь - историю любви. Жанр картины - эротический триллер



Фильм снят по мотивам романа британской писательницы Сары Уотерс Fingersmith (2002, в русском переводе - “Тонкая работа”), вошедшего в шорт-лист Букеровской премии. В 2006-м на ВВС по роману сняли мини-сериал (русский перевод - “Бархатные пальчики”) с участием Салли Хоукинс и Элен Кэссиди. Кроме того, на Oregon Shakespeare Festival показывали его инсценировку. В книге действие происходит в викторианской Англии XIX века. В фильме Пака историю перенесли в Корею 30-х годов прошлого столетия. Причем причины для этого у режиссера были практические - исходя из нескольких элементов сюжета. Общество, где существовал отдельный класс аристократов, где были служанки, где люди коллекционировали редкие вещи и так далее, к тому же это была эпоха, когда господствовал традиционный уклад жизни, а современные элементы только зарождались. По сюжету показана Корея, оккупированная японцами. Мошенник по прозвищу Граф (Ха Чон У) предлагает бедной девушке Соке (Ким Тхэ Ри) поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. А план афериста следующий: в огромном поместье, не общаясь с внешним миром, живет богатая японка Хидеко (Ким Мин Хи), однако ее дядя, контролирующий каждый шаг девушки, изредка устраивает приемы для местных аристократов. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, сбежать с ней в Японию, жениться, объявить сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть всем богатством. А Соке должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидеко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный замысел Графа оказался под реальной угрозой...

С визуальной стороны режиссер демонстрирует значимость дома дяди Хидеко Казуки (Чо Чин Ун). Здесь дом Козуки отражает его преклонение и перед Японией, и перед Западом, сочетая оба стиля. Когда герои входят в “японскую” часть дома, они должны снимать обувь. Когда проходят в “западное” крыло, должны снова ее надеть. Своеобразие дома - это принципиально. Комната Хидеко - в “западном” крыле, она спит в кровати и живет жизнью западной леди. По контрасту следующая комната - для служанки - в японском стиле. Соке живет в оссире - раздвижном стенном шкафу для хранения постельных принадлежностей. Самое главное место с точки зрения художественного решения - библиотека. Внешне это традиционное японское строение, а наполнение западное. Внутри библиотеки есть японский садик с камнями, водой. Эти садики воспроизводят мир в миниатюре - с горами и реками, озерами и лесами. Так и Казуки создает собственный мир в своем царстве.

В “Служанке” Ким Мин Хи выпало сыграть очень сложную героиню, которая всю жизнь прожила в изоляции от мира и которая вынуждена глубоко скрывать свои чувства. На Хидеко очень сильно сказалось ее воспитание. Она думает совершенно иначе, нежели другие люди. Она замкнута. Будучи под постоянным давлением, не может жить как обычный человек. Существуя в пространстве, где нет места любви и привязанности, она замуровала все эмоции внутри себя. В Ким Тхэ Ри режиссера подкупила абсолютная уверенность в себе актрисы - это было точным попаданием в образ героини. “Режиссерский метод Чхан Ук Пака? Очень театральный. Ему очень нравятся чрезмерные чувства и действия. Очень часто он мне повторял: “Этого недостаточно”. Он требовал больше энергии. Больше энергии на экране. Он просил меня “еще чуть-чуть добавить”, и я думала: “Нет ли перебора в этом “чуть-чуть”?” Это было очень сложно. Постепенно я научилась просто доверяться ему”, - сказала Ким Тхэ Ри в одном интервью.

Невероятно красивый эротический триллер на стыке времен и культур. Восхитительный микс из чувственности, юмора и изощренной жестокости. Тайны, интриги, страсти, коварство и любовь. Ошеломляющие развороты сюжета (для тех, кто знаком с первоисточником - романом британской писательницы Сары Уотерс “Тонкая работа” - тоже есть сюрпризы). Чудесные актеры и роскошные пейзажи. Культовый корейский режиссер Чхан Ук Пак снова удивил киномир. Юмор в фильме присутствует и возникает из-за того, что персонажи скрывают правду о себе и притворяются. Они скрывают свои настоящие чувства, думают одно, а говорят совершенно другое.

В целом в фильме присутствуют все черты, характерные для азиатского кинематографа: эмоциональность, искренность, сдержанность, верность и равнодушие, а также бок о бок идут невинность и распущенность.

Видно, что съемки потребовали больших внутренних затрат. Сложилось впечатление, что актеры уже не просто исполняли свою работу, а чувствовали себя соавторами фильма.



Режиссер фильма Чхан Ук Пак:

- Я хотел, чтобы Соке играла неизвестная, новая актриса. Поэтому мы организовали крупномасштабные поиски. Я познакомился с большим количеством молодых великолепных актрис. Ким Тхэ Ри из тех людей, которые всегда имеют свою точку зрения. Когда она что-то говорит - очень убедительна. Мне стало ясно, что это и есть наша Соке.



Индекс фильма: “Е18” - фильмы, предназначенные для зрителей с 18 лет.