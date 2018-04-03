Мария Коленко

За балеринами в кино зрители уже наблюдали не раз, в театре - тоже привычное дело. А вот в мультфильмах посмотреть на батманы и пируэты героев в пачках удается крайне редко. Режиссеры анимационного полнометражного фильма Эрик Саммер и Эрик Уорин исправили эту оплошность, представив миру новую картину



И получила она название “Балерина”. В мультфильме события развиваются в Париже XIX века. Это история Фелис - обычной девочки из сиротского приюта, мечтающей только об одном - стать знаменитой балериной. Как только зазвучат первые ноты мелодии, доносящейся из ее музыкальной шкатулки, сердце Фелис начинает биться как сумасшедшее. С завидным постоянством она бьет приютские горшки и тарелки. В заведении сыты по горло подобными воспитанницами, и очень скоро девочка не по своей воле “вылетает из гнезда”. Хитрющая, будто лисичка, рыжая и зеленоглазая Фелис может учуять своим очаровательно вздернутым носиком шанс вырваться в Париж, даже находясь в далекой Бретани. Тоненькая, словно тростинка, она принимается кружить свою заплатанную юбку и притопывать деревянными башмаками, едва заслышав любую музыку. Предыстория создания.

В 2010 году Эрик Уорин и Эрик Саммер представили продюсерам тогда еще не нашумевшего во всем мире фильма “1+1” Яну Зеноу, Лорену Зейтуну и Николя Дюваль-Адассовски черновую презентацию проекта под названием “Подлинная история “маленьких крысят” оперы”. Это была история девочки, которая сбежала из сиротского приюта, чтобы добраться до Парижа и поступить в “Гранд-Опера”. По признанию продюсеров, история сразу же покорила их сердца, но на ее доработку потребовалось целых три года. Продюсеры, снявшие в сумме на троих более 20 фильмов, совершенно не имели никакого опыта в создании анимационных фильмов. И в 2013 году проект снова всплыл на повестке дня. Теперь он назывался “Балерина”, и все было готово для его реализации. Главному художнику-постановщику Флорану Мазурелю потребовалось полгода, чтобы досконально изучить архивные материалы, документальные записи о жизни Парижа 1879 года, максимально достоверно проиллюстрировать жизнь города того времени и отобразить его облик. А легендарный театр “Гранд-Опера”, в котором мечтала выступать главная героиня, построили за десять лет до описываемых событий. Флорану удалось найти в ее архивах все оригинальные чертежи проекта. Для постройки ее макета пригласили независимых архитекторов. Вообще макеты и образцы приходилось делать абсолютно для всего показанного в фильме.

Продюсерам хотелось, чтобы результат соответствовал самым высоким стандартам американской студийной анимации, а фильм бы получился ярким, динамичным, зрелищным и стал настоящим массовым развлечением. И чтобы основной его посыл был прямо противоположен тому, о чем говорит мать-настоятельница приюта, где воспитывается Фелис: “Мечты никогда не сбываются. Все это пустые иллюзии. Жизнь безжалостна”. В фильме можно увидеть несколько экшн-сцен в духе американского мультипликатора Текса Эйвери (например, сцена побега из приюта). Продюсеры хотели вернуть дух приключений, знакомый им по фильмам из их детства. Само собой, о простом их копировании не могло быть и речи, но создатели пытались пережить те бурные и непосредственные эмоции. Именно поэтому эпизоды, где Фелис и Виктор удирают из приюта, словно взяты из “Индианы Джонса”. В том же духе выдержана и финальная схватка - она выглядит немного гротескно и воспринимается совершенно улетно. И, кстати, благодаря этой сцене дети, наконец, узнают, что статую Свободы когда-то изготовили во Франции как дар Америке, и, вероятнее всего, запомнят этот факт.

Авторы сознательно отказались от идеи антропоморфных героев и персонажей, которые время от времени разражаются песнями. Ставку сделали на реализм и на связность действий героев мультфильма. В “Балерине” характеры персонажей развиваются по ходу действия. С ними происходят поразительные вещи, за судьбой которых зрителям интересно следить. Трогательный мультфильм заставляет сопереживать героям, искренне радоваться их победам и стремлениям к мечте.



В сцене финальной “дуэли” двух балерин движения героинь в танце в два раза быстрее и более размашисты, чем должны быть на самом деле. Это сделано специально, чтобы наглядно подчеркнуть размах истории и ее невероятность. Несколько раз воспроизводились отдельные прыжки в замедленной съемке, чтобы продлить эффект парения персонажа. Хореографами проекта выступили прославленные французские танцовщики - Орели Дюпон и Жереми Беренгар, художественный руководитель балетной труппы парижской оперы и премьер “Опера Гарнье”.



Индекс фильма: “БА” - фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим двенадцати лет