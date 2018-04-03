Мария Коленко

Горе сближает. Трагедия способна объединить совершенно незнакомых людей в секунду. Желание помочь, вместе справиться с проблемой, поддержать друг друга и найти верное решение, нужные слова, важны как никогда. История героев новой вышедшей на экраны драмы “Дитя во времени” по одноименному роману Иэна Макьюена показала иную сторону развития событий. Как люди справляются с потерей ребенка - об этом и не только рассказывается в фильме Джулиана Фарино



Популярный писатель рассказов для детей Стивен Льюис (Бенедикт Камбербэтч) имеет все, что нужно для счастья: любимую семью, работу, приносящую не только доход, но и удовольствие, друзей. Но в один момент его жизнь разделилась на до и после. Придя в супермаркет за покупками со своей трехлетней дочерью Кейт, Стивен на секунду отвлекся, чтобы расплатиться за продукты, а когда повернулся, малышку не обнаружил. Суматошно бегая по торговому залу, спрашивая у каждого встречного, не видели ли они девочку в желтом пальто, Стивен не мог поверить, что Кейт пропала. Вернувшись домой, он сообщил эту новость своей супруге Джулии (Келли Макдональд). С этой минуты их семья стала распадаться.

При просмотре фильм кажется монотонным, скучным, да и крутых сюжетных поворотов, за исключением последних семи минут ленты, нет.

“Дитя во времени” - драма в классическом ее проявлении. Убитый горем отец винит себя в случившемся, а Джулия решает от него уйти.

Потеря ребенка - страшное испытание, его нередко сопровождает крах семьи. Жизнь будто заканчивается, время замирает на месте.

Зрителям показывают душевные терзания Стивена, его стремление отыскать дочь. “Если бы она была мертва, я бы почувствовал”, - произносит его герой. Он надеется ее найти, спустя годы не опускает руки, и везде ему мерещится Кейт. Льюис в голове перематывает всю свою жизнь - и вот на экране мы видим его первое знакомство с Джулией, уроки фортепиано и тот самый злополучный день. Внутренние демоны терзают его душу. Самое страшное, что и друзья отвернулись от героя. Он остался один.

Сцены с внезапным появлением Кейт - бегающей по берегу моря или говорящей с отцом по игрушечной рации, выглядели как помутнение рассудка у Льюиса. Лишь раз он сорвался и стал уверять, что восьмилетняя девочка и есть Кейт, пусть она и говорит, что ее зовут иначе, он уверен, что это именно его дочь. Отчаяние полностью овладевает им. Что понравилось в герое Камбербэтча, так это его уверенность, надежда на лучшее, когда его супруга впала в глубочайшую депрессию и просто сидела в кресле у камина, а после и вовсе сбежала от проблемы, оставив Стивена искать выход самостоятельно. Льюис прошел все формы человеческого восприятия трагедии - начиная от страха, опустошения до морального падения. И это именно тот случай, когда горе не сплотило самых близких людей.

Спустя годы после трагедии, отчаявшись найти ребенка, Льюис пытается смириться с произошедшим и начать жить заново самостоятельно.

Совершенно неуместной выглядела на экране история друзей Стивена - Чарльза (Стивен Кэмпбелл Мур) и Тельмы (Саскиа Ривз). Переживая также не самый лучший период совместной жизни, они уезжают в деревню и совершенно не стремятся вникнуть в проблемы своего приятеля. Чарльз переживает кризис среднего возраста, вспоминая и перебирая свою жизнь с того момента, как он познакомился со своим другом Стивеном, и тут же перемещаясь опять во взрослую жизнь. Эти флешбеки не всегда позволяли быстро собрать кусочки паззла в единую картину. Если решите посмотреть этот фильм, не отвлекайтесь ни на минуту, иначе рискуете потерять сюжетную линию.

“Дитя во времени” - роман британского писателя Иэна Макьюена, лауреата премии Сомерсета Моэма и Букеровской премии. За этот роман Макьюен получил премию Коста, одну из самых престижных литературных премий Великобритании. Это правдивый рассказ о жизни обычного человека. Картина медленная, даже вялая, без какой-либо динамики. Сам сюжет основан на чувствах и переживаниях главного героя, его встречах с родными и друзьями, обсуждении нового правительственного проекта с коллегами и надежде на удачный исход поисков дочери.

Бенедикт Камбербэтч:

- Я давно читал этот роман, но впечатление от него со мной до сих пор - это произведение глубоко, изящно и очень проникновенно. Только Иэн Макьюэн мог написать о потере близкого человека с такой откровенностью. Мы очень рады, что нам выпала честь работать с изящным и глубоким сценарием, созданным на основе книги Стивеном Батчардом, и с выдающимся режиссером Джулианом Фарино, который имеет дар эмоционального раскрытия самой сути своих произведений.



Индекс фильма: “Е16” - фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями.