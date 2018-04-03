Мария Коленко

Улетная премьера состоялась вчера в казахстанских кинотеатрах - в прокат вышел фильм “Салют-7”, основанный на самом сложном полете в истории космонавтики



Действия фильма основаны на реальных событиях, произошедших в 1985 году. По сюжету космическая станция “Салют-7” находится на орбите в беспилотном режиме. В какое-то время она перестает отвечать на сигналы Центра управления полетом, в результате чего приняли решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Нужно найти станцию, провести стыковку с неуправляемым “Салютом-7” и вернуться домой к родным и близким.

В центре истории находится подвиг двух выдающихся космонавтов - Виктора Алехина (Павел Деревянко) и Владимира Федорова (Владимир Вдовиченков). Сценарий имеет и вымышленные элементы, он лишь основан на реальных событиях. Изменены и имена героев (реальные имена космонавтов - Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. - Прим. авт.). Перед съемками актеры усердно готовились: им пришлось сбрасывать вес, проходить медкомиссию, словно и правда собрались в космос. Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко прошли специальный курс тренировок и подготовки к продолжительной работе в условиях экстремальной физической нагрузки и на себе испытали ощущение невесомости.

Идея картины принадлежит известному тележурналисту Алексею Самолетову, специализирующемуся на космической тематике. Режиссером-постановщиком выступил Клим Шипенко, а сценарий написали Наталья Меркулова и Алексей Чупов. Зрители на премьерном показе фильма в Алматы от холдинга “Меломан” и кинотеатра Kinopark 11 во время просмотра погрузились в очень яркую и напряженную историю спасения станции “Салют-7”. Наблюдать за героическим подвигом героев, зная, что в реале он закончился успехом, настоящее удовольствие.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и в области, где в специальном павильоне выстроили точную копию ЦУПа (Центра управления полетами) и Центра подготовки космонавтов, макеты “Салюта-7” и “Союза Т-13” в натуральную величину, а также квартиры космонавтов - главных героев фильма.

Подготовительный период занял у группы восемь месяцев. Сами съемки шли пять месяцев.

Съемки открытого космоса в фильме занимают около 20 минут и еще около 40 минут невесомости внутри станции. Такой продолжительности сцен невесомости нет ни в одном голливудском фильме.

Для того, чтобы почувствовать, что такое невесомость, съемочную группу сажали в самолет, моделирующий такое состояние. Все они пережили 26 секунд свободного падения. Десять раз подряд. Кстати, с помощью такого самолета в свое время снимали другой космический хит - “Аполлон-13” с Томом Хэнксом. Для съемок картины использовали настоящие скафандры, прошедшие космические экспедиции. Над компьютерной графикой работали лучшие российские специалисты, отвечавшие, например, за графику блокбастера “Метро”, вышедшего в прокат в 2013 году.

Консультантами картины выступили специалисты РКК “Энергия” и корпорации “Роскосмос”. Своими воспоминаниями о деталях космического полета поделились со съемочной группой и прототипы главных действующих лиц - космонавты, герои Советского Союза Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

“Салют-7” - это история в первую очередь о людях, которые посвятили своему делу всю жизнь, - как они живут, решают проблемы, противостоят обстоятельствам и борются, в первую очередь, сами с собой, со своими амбициями, страхом, болью, с желанием сдаться и сказать: “Отпустите меня домой”.

Режиссер фильма Клим Шипенко: “Владимир Александрович Джанибеков и Виктор Петрович Савиных невероятно интересные люди. Было важно получить от них максимально информации, как можно лучше понять, что они чувствовали. Это очень ценно для режиссера - осмыслить личный опыт героев, чтобы понять, как художественно донести его до зрителей. Сложно описать этих людей, потому что они ни на кого не похожи. Ну вот перед тобой люди, которые видели Землю из космоса, и спрашиваешь: “Ну как это?”. Они отвечают: “Это невозможно описать”. И ты думаешь - они ведь не на пять минут туда залетали, а долго там жили, каждый день видели из своего иллюминатора земной шар, они к этому привыкали, но все равно испытывали какое-то благоговение. А еще их физическое состояние на орбите отличается от физического состояния на земле. И это невероятно ценно узнать именно от них, через какие трансформации они проходили, как они к этому приспосабливались, все нюансы этого состояния. Они делились разной информацией - как этот процесс происходил, как они летели, стыковались к этой станции, которая не подавала никаких сигналов, как вручную управляли космическим кораблем. Мы можем себе это сейчас представить только в формате компьютерных игр. Но мы сидим у себя в гостиной, а эти люди - в открытом космосе. Это сложно представить”. Индекс фильма: “БА” - фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим двенадцати лет