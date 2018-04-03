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Мария Коленко
Не перевелись еще богатыри на земле русской! И прямое тому доказательство - новый фильм Дмитрия Дьяченко “Последний богатырь”, вышедший вчера в широкий прокат

Герои нашего времени, кто они? Популярные личности, не сходящие с таблоидов? Выходцы из интернета, набирающие миллионы просмотров в социальных сетях и видеохостингах? А может, это спасший сотни жизней врач? Каждый из них в своей стезе совершил подвиг. Вот и главный герой фильма “Последний богатырь” Иван (Виктор Хориняк), сам того не подозревая, оказалось, способен совершить самый настоящий подвиг и спасти от гибели множество людей и сказочных персонажей. Но обо всем по порядку.
Иван молодой, амбициозный и очень популярный парень, живущий в Москве. А славу он заработал благодаря участию в проекте “Битва магов” под псевдонимом белый маг Святозар. Примечательно, что ведущим этого телешоу выступил Сергей Сафронов, который в реальной жизни ведет передачу “Битва экстрасенсов”. И тут перед зрителями на предварительном показе от холдинга “Меломан”, что прошел в кинотеатре Lumiera Cinema в городе Алматы за день до премьеры, открылись маленькие детали. К примеру, перед доскональной проверкой участников до испытания один человек из съемочной команды подсказывает Святозару, где именно находится объект, который необходимо обнаружить для попадания в финал шоу, а тот в свою очередь благодарит за помощь материально. В зале позлорадствовали все те, кто считает, что нет в мире ни одного экстрасенса, и в передаче, что показывают нам по ТВ, все обман.

 

 

Как и положено, каждая тайна рано или поздно будет раскрыта. Так случилось и с Иваном, который обманом пытался заработать на состоятельной барышне. Но не получилось. Супруг оказался не так глуп и решил проучить лже-мага. Спасаясь бегством, Святозар случайным образом попадает в совершенно другой мир, а если точнее - в фантастическую страну Белогорье. И тут начинаются настоящие приключения.
Белогорье - мир сказки, и живут в нем герои из наших с вами любимых детских книжек. И, как мы помним, борьба добра со злом велась в каждой истории неоднократно. В “Последнем богатыре” сказочные герои хотят мирно и свободно жить с народом Белогорья. А для этого им нужно раздобыть меч-кладенец, который, к слову, является и единственной возможностью попасть Ивану обратно, в Москву. И без подмоги ему не обойтись. А она тут как тут.
Впервые в фильме Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко) предстает в расчлененном виде, где каждая его часть находится в куске льда. Образ этого героя был похож на предводителя белых ходоков из сериала “Игра престолов”, а то, что он собирался по кусочкам, дало отсылочку к “Франкенштейну”. На грим актера Константина Лавроненко уходило около трех часов. Роль Бабы-Яги исполнила Елена Яковлева, а спасенную ею Царевну-Лягушку - Василису - молодая актриса Мила Сивацкая, которой на момент съемок было всего 17 лет. Иван, Кощей, Баба-Яга и Василиса - этот квартет и отправляется на поиски заветного меча. Завладеть им жаждет и главная антагонистка фильма Варвара (Екатерина Вилкова), супруга единственного оставшегося в Белогорье богатыря Добрыни Никитича (Евгений Дятлов). Гонка началась.
По дороге Иван знакомится с еще двумя яркими персонажами - Водяным (Сергей Бурунов), жаждущим заполучить в свои скользкие объятия самую красивую девушку, и Чудом-Юдом (Александр Семчев), грустившим от недостатка внимания и, как оказалось, любящим творчество Стаса Михайлова (да, в фильме этот герой - женщина). В целом юмора в картине предостаточно. Чего стоит момент знакомства сказочных персонажей со смартфоном, а рука Кощея Бессмертного - неплохая селфи-палка.
Ближе к финалу заметили киноляп: Добрыня не почувствовал попавшую в тело пулю, но закричал от боли от вонзившейся в ногу иголки. Антипулевая анестезия? И еще один момент: очень хотелось бы узнать марку телефона Ивана, батарея которого такое продолжительное время держит заряд.
В целом “Последний богатырь” - добрая семейная комедия с отличным юмором и приятной картинкой, не перегруженной спецэффектами. Прекрасная возможность погрузиться в сказку. Над созданием фильма работали компании Disney и Yellow Black and White.

 


Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко: “В нашей сказке есть знакомые всем архетипичные элементы. Это в первую очередь персонажи - Кощей, Баба-Яга, Василиса. Но они в постмодернистском ключе раскрываются по-новому. Мы что-то понимаем про Кощея, почему он таким стал. Что-то понимаем про Бабу-Ягу, Василису, Варвару. Мы по-новому узнаем черты, к которым вроде бы привыкли”

Индекс фильма: “БА” - фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим двенадцати лет.

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Просмотрено: 8365 раз Просмотров: 8365 опубликовал: Ruslan 20 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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