Мария Коленко

Самый ожидаемый и скандальный фильм года “Матильда” вчера вышел в широкий прокат. Почему история любви последнего русского императора и балерины вызвала большую волну негодований?



Шумиха вокруг фильма Алексея Учителя началась еще в 2016 году, когда, подчеркиваем, “Матильду” еще не транслировали на больших экранах. Однако трейлер ленты, в котором было показано несколько эротических сцен, взбудоражил общественность. С предложением запретить фильм выступила депутат Государственной думы России Наталья Поклонская. Она собрала около ста тысяч подписей и направила их в Генпрокуратуру, Министерство культуры и в российское МВД с запросом “о принятии мер по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма”. А все потому, что в 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских, явленных и неявленных. Внимание, Николай и члены его семьи являются не “святыми” (в классическом понимании этого слова), а “страстотерпцами” - христианскими мучениками, которые страдали во имя Христа. Действие фильма разворачивается за несколько лет до расстрела Романовых в 1918 году. Еще одним поводом для скандала стало то, что в картине, заявленной как историческая мелодрама, присутствуют недостоверные сведения, а именно - “любовный треугольник”. Но как же так? Фильма еще нет, премьера только состоялась, а нежные чувства уже оскорблены?

Судя по всему, увидев, что жанр ленты - это историческая мелодрама, протестующие, знакомые с биографией Николая II, решили, что “Матильда” - это документалистика. И такое понятие, как “художественный вымысел” в художественном фильме стал настоящим сюрпризом. Как же так? Реальная история совершенно другая. Это фильм. Да, с героями, которые действительно были. Но все же кино.

И вообще любопытно, почему всплеск негодований не случился во время выхода череды фильмов о православной императрице Екатерине II - про ее любовные похождения показывали в прайм-тайм, но петиций что-то не наблюдалось.

На самом деле для картины Алексея Учителя развернулась масштабная пиар-акция. Запросы в поисковиках увеличились, фильмом интересуются все, кому не лень, а даже все те, кто категорически против “Матильды”, пойдут ее посмотреть, чтобы удостовериться в своей правоте. Вот и на предварительном показе от холдинга “Меломан” в кинотеатре Lumiera Cinema города Алматы был полный зал. Масштабы работы поражали: невероятной красоты костюмы, декорации. Съемки картины проходили в Большом Екатерининском и в Александровском дворцах в Царском Селе, а также во дворце Юсуповых, Елагином дворце и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Кроме того, для фильма построили декорации Успенского собора Кремля, дворца на Речном понтоне и интерьеры вагонов императорского железнодорожного состава. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер (Николай II) и польская актриса Михалина Ольшанска (Матильда Кшесинская). Сергей Гармаш перевоплотился в императора Александра III, а Ингеборга Дапкунайте - в императрицу Марию Федоровну Романову. Актриса Луиза Вольфрам воплотила на экране невесту цесаревича Аликс (позднее Александра Федоровна). Самым ярким персонажем ленты был Данила Козловский. В фильме он играет одержимого Матильдой графа Воронцова.

Николай II, или, как его называли близкие, Ники, часто думал о балетной красавице Матильде, умудрившейся станцевать на главной петербургской сцене с обнаженной грудью. Элитный бордель, а если быть точнее, Мариинский театр поставлял своих балерин ко двору. Роману императора и балерины суждено было случиться после того, как Николай II положил глаз на Малю (Матильду). Быть счастливым или править? Перед этим сложным выбором оказывается Ники. Со всех сторон на него давят, нервы на пределе. Не раз на его глазах видны слезы. Пуанты или корона?

Не понравился грубый монтаж, особенно продолжительная сцена с затылком Дапкунайте в кадре, а также постоянно бегающий цесаревич и крупные планы его выразительной растительности на лице. Режиссура средняя, да и сценарий провисает - впечатление, что его переделывали в процессе съемок. Фильм выглядит дорогим, но малоинтересным, разве что скандалами вокруг.



В июле 2016 года создали петицию, авторы которой призвали отменить картину, поскольку, по их мнению, “содержание фильма является сознательной ложью”. “В истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами, - сказано в петиции. - Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда, что также является ложью. В картину включили постельные сцены Николая II с Матильдой, самого царя представили жестоким мстительным развратником и прелюбодеем”.



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