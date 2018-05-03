Мария Коленко

Приключения бога грома продолжаются! Вчера компания Meloman Entertainment выпустила на казахстанские экраны новый блокбастер MARVEL “Тор: Рагнарек”



Насколько важно знать, кто является твоим родственником? Одни люди годами ищут близких, а другие, напротив, и вовсе не хотят поддерживать контакт. Третий фильм о знаменитом скандинавском супергерое Торе (Крис Хемсворт) обращает внимание зрителей на семейные отношения. Вот только на этот раз в центре всей захватывающей шумихи находится не сводный братец Тора Локи (Том Хиддлстон), а Хела (Кейт Бланшетт) - тоже родственница. Хела - нетипичный антагонист. Она - богиня смерти, которая обладает не только шармом, игривостью, иронией и уверенностью, но и невероятной силой. Ее озлобленность оправданна. Зрители узнают причины ее гнева и в определенные моменты сочувствуют Хеле. Очень яркая героиня и по внешнему образу. Что там демоны с двумя рогами - мальчишки. Головной убор Хелы напоминает корону из сплетений нескольких дьявольских рогов, символизирующую власть над мирами. Стать царицей Асгарда ей мало. Месть Хелы куда страшнее. Остановить умыслы злодейки стремится главный носитель молота Тор, вот только незадача - в один момент он лишается своего главного орудия. И как же быть? Зрители, да и сам герой, считали, что вся сила Тора находится именно в молоте. Без него он не сможет расправиться с Хелой.

Временно правящий Асгардом Локи жил себе припеваючи, пьесы смотрел про себя и свою семью. Кстати, появление в фильме Мэтта Дэймона в образе бога лжи и обмана было очень неожиданным и забавным. К слову, на протяжении всей ленты смех в зале раздавался очень часто. Шутки, конечно, не сравнятся по количеству с другим марвеловским киношедевром - “Дедпулом”, но создатели третьего “Тора” знатно прибавили в юморе.

После первой нерадушной встречи с новоиспеченной родственницей Тор и Локи попадают на планету Сакаар, по виду напоминающую свалку. Здесь с широкой улыбкой правит тиран Грандмастер (Джефф Голдблюм), а его главным и любимым развлечением считаются гладиаторские бои. Армия Грандмастера в масках а-ля группы Slipknot на стадии разработки следила за порядком и пресекала все попытки Тора сбежать. Улететь с этой планеты шанс есть, стоит только одолеть главного врага на поединке. Тор по собственной воле не стал бы гладиатором, если бы валькирия Брунгильда, или по-другому 142-я (Тесса Томпсон), не стремилась заработать деньги на поимке достойных противников для фаворита боев, чтобы тратить их на крепкие алкогольные напитки. Однако зов родного Асгарда (валькирии ранее проживали в нем, пока Хела не расправилась со всеми, кроме Брунгильды) сподвиг сердце девушки на большее действо, и теперь она готова сразиться с врагом в составе команды “Отомстителей” (да-да, у Тора весьма плохо с фантазией).

Появляются в фильме еще два персонажа, знакомые нам по “Мстителям” и отдельно снятым по ним лентам, - это Халк (Марк Руффало), у которого на Сакааре образовался собственный фан-клуб, и доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) выступающий в эпизоде, как бы это банально ни звучало, в роли детектива (О, Шерлок, ты снова здесь). “Тор: Рагнерек” полон качественных спецэффектов. Захватывающие битвы не заставляют себя долго ждать. Если раньше создатели марвеловских фильмов придерживали самое “вкусное” сражение напоследок, то здесь “воинствующие капкейки” знатно разбросаны по ленте, а в финале зрителей ждет “главный боевой торт”.

Режиссером третьего “Тора” стал номинант на премию “Оскар” Тайка Вайтити, а сценарий написал Эрик Пирсон по сюжету Крэга Кайла, Кристофера Йоста и Эрика Пирсона. В числе продюсеров проекта кроме бессменного Кевина Файги исполнительные продюсеры Луис Д’Эспозито, Виктория Алонсо, Брэд Виндербаум, Томас М. Хэммел и знаменитый Стэн Ли. Съемки фильма “Тор: Рагнарек” начались 4 июля 2016 года и проходили по большей части на Золотом побережье Австралии, в штате Квинсленд, на восточном побережье континента к югу от Брисбена. Помимо съемок в более чем трех десятках декораций, возведенных на территории студии, группа неделю работала на локации в центре Брисбена, который играл роль Нью-Йорка, и на двух невероятных локациях в Национальном парке Квинсленда под названием Тамбурин. Производство завершили к концу октября. Над декорациями красочной планеты Сакаар, где происходит большая часть действия фильма, работал Джек Кирби - создатель комиксов о Торе. Для фильма создали более 2500 костюмов.

Поклонники кинематографической вселенной MARVEL останутся довольны фильмом “Тор: Рагнарек”, любители качественной фантастики и юмора - тоже. Картина не затянута. Единственное, от сцен после титров зрители явно ждали большего. Вердикт: смотреть стоит.



Режиссер фильма Тайка Вайтити:

- Слово “рагнарек” в скандинавской мифологии означает “конец света, апокалипсис, Армагеддон”. Но я считаю, что рагнарек знаменует перерождение. Это начало нового цикла, нового цикла в жизни этого мира или других миров во Вселенной. Я вижу это как разрушение старого и рождение нового



Индекс фильма: “Е16” - фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями