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Мой лучший друг - вампир, или Путешествие с дружеским укусом Смотри в оба

Мария Коленко
В казахстанский прокат вышел новый анимационный фильм “Маленький вампир” - история дружбы обычного тринадцатилетнего мальчика с 313-летним кровопийцей

Вероятно, каждый в детстве грезил желанием уметь летать. Парить над лесами и озерами, путешествовать по странам без самолетов, таможенного контроля и паспортов, посоревноваться в скорости полета с птицами и насекомыми. Да, суперспособность что надо, а у главного героя фильма Рудольфа к ней еще прилагаются клыки, желание пить кровь и жуткая боязнь солнечного света и чеснока.
Вампир-подросток в трехсотый раз празднует свое очередное тринадцатилетие. Нет, он не застрял в пространстве, и это не “День сурка”. Он - вампир, живущий в Трансильвании в готическом замке вместе со своей большой семьей. Рудольф выглядит как ребенок тринадцати лет, правда, он далеко не обычный мальчик, хоть и ему также хочется резвиться и играть, разведывать новые пространства. “Если в следующий раз соберешься сделать какую-нибудь глупость, обязательно позови меня”, - произносит сестра Рудольфа Анна, обладающая магическим даром очаровывать собеседников.

 

 

“Маленький вампир” - это история про настоящую дружбу. Мальчик Тони фанатеет от комиксов про вампиров. Так, путешествуя по Румынии со своими родителями, Тони то и дело рассказывает в машине страшилки про кровопийц, нервируя маму и папу, которые уверяют, что вампиров вовсе не существует. Но не тут-то было. Заселившись в странном отеле, где повсюду развешены чеснок и кресты, Тони встречает Рудольфа. Клану вампиров угрожает опасность. За ними идет охота профессионального ловца нечисти Рукери и его помощника-изобретателя. В арсенале охотников множество специальных приспособлений, способных уловить вампирское присутствие и глубоко под землей, и высоко в небе. К слову, чтобы летать, вампиры не перевоплощались в летучих мышей, а просто отрывались от земли и парили. Помочь Рудольфу и его семье вызывается Тони.
Недостаточно раскрыт персонаж охотника на вампиров. Его чрезмерная озлобленность, желание все держать под контролем не всегда были обоснованы и уместны. Рукери - просто зло, и ни доли появления доброй мысли не наблюдается. Черное должно быть черным.
По мере развития сюжета зрители наблюдают, как герои оказываются в центре более серьезных “игр” - давнего противостояния двух миров, но они попытаются сломать стену предвзятости, безосновательной враждебности смертных и вампиров. Нетрудно прочитать между строк, о каких взаимоотношениях на самом деле идет речь. Что возьмет верх? Жажда крови или преданность?
Мультфильм затянут, первые полчаса представляли как бы чтение “Википедии” про самые распространенные сведения о вампирах - скучно и неинтересно. Юмора также не наблюдалось. Действие на экране присутствует - полеты, скоростные поездки, а вот динамики нет. Ближе к середине ленты - с момента встречи Тони и Рудольфа - ситуация более-менее наладилась, промелькнули шуточки, сюжет стал набирать обороты. Понравился момент, что в вампира могут перевоплотиться не только люди, но и парнокопытные. С этим же кровососущим обращенным питомцем мелькнул и эпизод разочарования: обезвреживание противника путем опорожнения. Низко, господа, да и для детей не самый подходящий пример. Светлый и добрый финал - самый замечательный момент в “Маленьком вампире”. Здесь и рождение настоящей дружбы, и умение идти на жертвы, преодолевая свой страх, и тема взросления.
В Алматы компания Meloman Entertainment и кинотеатр Lumiera Cinema организовали закрытый показ мультфильма “Маленький вампир” за два дня до премьеры. Для маленьких зрителей подготовили множество конкурсов и викторин, сладкие угощения, аквагрим. А еще юных графов и графинь Дракулы на предварительном показе вознаградили подарками за тщательную подготовку костюмов. Было бы уместнее показать мультфильм в дни празднования Хэллоуина - там и школьные каникулы в силе, и множество тематических активностей, деталей, да и атмосфера в городе подходящая. А так сложилось впечатление, что фильм пришел к нам на экраны с опозданием.
“Маленький вампир” - одноразовый фильм с очень качественной анимацией, потрясающим музыкальным сопровождением, но с невероятно слабой сюжетной линией.

 

Полнометражный анимационный фильм режиссеров Рихарда Клауса и Карсена Килериха “Маленький вампир” основан на серии книг детской писательницы Анжелы Зоммер-Бодденбург. Бюджет картины составил около 10 миллионов долларов.

 

Индекс фильма: “БА” - фильмы, которые детям до 12 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями

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Просмотрено: 7513 раз Просмотров: 7513 опубликовал: Ruslan 10 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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