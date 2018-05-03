Мария Коленко

Миф о том, что российское комедийное музыкальное кино может быть хорошим, не развеян. Прямое доказательство - полнометражный дебютный фильм известного театрального режиссера и актера Александра Молочникова “Мифы”, вышедший вчера в казахстанский прокат



Иван Ургант, Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Сергей Безруков, Ирина Розанова, Игорь и Вадим Верники, Паулина Андреева - это далеко не весь список звезд российского шоу-бизнеса, принявших участие в фильме “Мифы”.

Главную роль в картине исполнил греческий актер Янис Пападопулус. Его герой Грек случайно попадает в эпицентр жизни богатых и знаменитых людей Москвы. Казалось, у столь состоятельных людей проблемы решаются по одному щелчку (или звонку). Но как бы ни так. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой - современный Одиссей - влюбляется в жену большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с московского олимпа. В каждом встречном главный герой узнает персонажа из мифов Древней Греции. Тут и Дионис, и Гера, и Арес, и Афродита.

Для героя российская столица каждый день предстает с новой стороны. А москвичи узнают новые мифы Древней Греции, которых Янис знает бессчетное количество. Большого труда стоило команде фильма “Мифы” собрать самых востребованных медийных персон на площадке. Так, к примеру, Ксения Раппопорт приехала на съемку на 40 минут, но в связи с тем, что забыли ее шляпу, на сцену осталось всего восемь минут. Ксения Собчак пробыла на площадке ровно два часа. Кстати, когда снимали фильм, телеведущая только родила, но сказала, что ради Молочникова готова ночью приехать в Царицыно, где снимали ее сцену. То, что на съемки селебрити уделили минимум времени, видно невооруженным глазом. Порой герои не попадали в фонограмму песен, да и датчик самовлюбленности зашкаливал.

Большинство из приглашенных звезд сыграли в фильме сами себя, причем продемонстрировали на экране то качество и ту манеру поведения, которую часто высмеивают тролли в интернете. Так, к примеру, Сергей Безруков, сыгравший всех, кого только возможно, мечтает стать обычным Сережей. Он очень гневно реагирует на то, как окружающие не понимают, когда он говорит правду и просто бывает собой. Всю горечь и обиду он заливает спиртным, которое, к слову, сам же и производит. (Дионис, вы ли это?)

Паулина Андреева сыграла в фильме две роли - сестер Мию и Машу, дочерей депутата в исполнении Ирины Розановой. Мия - дерзкая и вольная - завязала отношения с главным ТВ-шутником Иваном Ургантом. Тот в свою очередь ни при каких обстоятельствах не прекращает вбрасывать юмористические панчи, чем, безусловно, выводит из себя Мию, желающую спокойно и серьезно побеседовать со своим возлюбленным.

Маша же - добрая, наивная, хранительница домашнего очага (Гестия) - хочет большего внимания от своего вечно занятого супруга Ивана (Милош Бикович). Для Грека она стала его Афродитой, и теперь он всеми силами старается завладеть вниманием девушки и доказать, что градоначальник, разгоняющий пробки одним нажатием кнопки, ей совершенно не годится в спутники жизни.

“Мифы” - это комедия абсурда. Актеры вроде бы пытаются шутить над своими недостатками, но совершенно неубедительно. Констатация фактов с намеком на как бы юмор. Музыка разножанровая - это плюс. Если вы хотите посмотреть, как именно погибает последняя надежда русского кинематографа, послушать непристойные стишки поэтессы, переспавшей с мужской половиной влиятельных москвичей, узнать о нетривиальном приглашении девушки к себе домой с целью приготовить борщ, а также спокойно относитесь к внезапным и неуместным вбросам песен, то, возможно, фильм вам понравится.



Режиссер фильма Александр Молочников:

- Когда мы готовились к запуску “Мифов”, мы все время чувствовали себя героями анекдота про самолет: “На борту нашего лайнера есть бассейн, боулинг, клуб, два борделя, четыре кинотеатра и оперный театр. Осталось только посмотреть, как это все взлетит...”. Ну вот теперь и посмотрим, как взлетит наш проект. Я очень благодарен тем артистам, которые согласились сниматься, потому что каждая из ролей требует смелости и актерской отваги, иронии, чувства юмора и, прежде всего, самоиронии. К счастью, выбранный нами жанр предполагает какую-то радость на съемках, иначе нет смысла. Я сделал все возможное, чтобы эту радость обеспечить - и артистам, и зрителям.



Индекс фильма: “Е16” - фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями



Автор выражает благодарность Meloman Entertainment и кинотеатру Chaplin Cinema за приглашение на предварительный показ фильма “Мифы”.