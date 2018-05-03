Мария Коленко

В прокат вышел фильм казахстанского режиссера Альмири Карпыкова “100 минут о любви” - лирическая мелодрама в духе советского кино с нотками иронии



Нередки случаи, когда родители решают за своих детей, куда пойти учиться, кем им работать и за кого выйти замуж или на ком жениться. Главная героиня фильма Мика (Эльдана Кансеитова) - гордость семьи. Она отучилась в Америке на экономическом факультете и вот, спустя пять лет, возвращается в родной город Алматы. Однако работать в банке, где ее уже ждет вакантное местечко, девушка не горит желанием, чего не скажешь о ее матери, ждущей рождения третьего ребенка. По мнению родных, деньги важнее. Мика не хочет расстраивать семью, но ее душа уже очень давно принадлежит музыке. Роль младшей сестры Мики - Адели - исполнила Зайтуна Карпыкова, для которой это был дебют в кино. “Задумка была такая: вернуть дух старого советского кино и создать атмосферу. Потому что Алма-Ата - это такой особенный город, самый интересный. И каждый из нас испытывает к нему определенные чувства, фактически он как живой человек. Для того чтобы создать эту атмосферу, передать тепло этого города, появилась идея сделать песни”, - отметил режиссер и исполнитель главной роли Альмири Карпыков.

Кай (Куаныш Жылжаксынов) - друг главной героини, музыкант, подбивающий Мику заниматься творчеством и не зарывать свой талант в банковских бумагах.

“Мой герой Кай - молодой, ведет себя немного как тинейджер. И, знаете, все эти мечты - стать известным... Я вообще думал, что он видит себя как продюсера в целом, в будущем создаст свой лейбл, наберет себе артистов. У него есть вкус в музыке. Он, как и я в жизни, очень любит музыку. Когда меня позвали на эту картину, рассказали о моем герое, мне было очень интересно, потому что музыканта я еще не играл”, - рассказал Куаныш Жылжаксынов.

Рабочее название картины было “Мика”. Только после завершения монтажа режиссер решил изменить его на “100 минут о любви”, так как посчитал, что оно лучше раскрывает идею.

“Сам съемочный период занял у нас полтора месяца. Потом был период постпродакшна, большую часть которого делали в Москве: графику, звук. И писались для картины специально четыре песни. Довольно-таки много времени ушло на то, чтобы сделать качественную аранжировку, обработку композиций. Все вместе заняло около девяти месяцев. Музыку к фильму писал московский композитор Руслан Муратов. Он писал много произведений для крупных российских проектов, в том числе для нашего сериала “Охота на изюбря”, который мы снимали в Москве. Мы с ним давно работаем вместе. А тексты писал московский поэт-песенник Сергей Калиостров”, - отметил режиссер.

После прилета главной героини в родные края первая ее встреча с семьей случается в больнице. Бабушка Мики с ее другом так спешили встретить внучку в аэропорту, что угодили в аварию. В больнице главная героиня встречает его - Ануара (Альмири Карпыков) - и влюбляется. Воспылал чувствами и Ануар, но вот незадача - у него уже есть невеста, и совсем скоро состоится свадьба. К слову, избранница героя Карина не из робкого десятка. Роль избалованной дочери банкира (Нурлан Туреханов) - свободолюбивой, привыкшей получать все и всех и сразу, не терпящей отказа, исполнила Айсулу Азимбаева. Кстати, с Ануаром она помолвлена с детства. Отец Карины заменил герою его родного папу, которого не стало очень рано. Потому Ануара на протяжении фильма мучает совесть, его сердце разрывается. Долг или чувства - что важнее?

“Мне сказали, что в кадре надо будет целоваться и пройтись в белье пару раз. Поэтому, видимо, решили позвонить мне. Я девушка очень смелая, но вам скажу, когда практика начинается, когда вокруг тебя вся съемочная группа и нужно либо раздеваться, либо целоваться... Актеров, у которых, возможно, не было большого опыта в таких сценах, очень сильно заносит. Хорошо, что Мукагали здесь нет (Мукагали Мырзамбетов - исполнитель роли Руслана в фильме, с которым у Карины была любовная сцена. - Прим. авт.). И в какие-то моменты говорят: “Стоп!” Нужно остановиться... Я-то могу, а вот мальчикам иногда сложнее сдержаться”, - рассказала о курьезном случае на съемочной площадке Айсулу Азимбаева.

Теперь перейдем к недочетам. Несколько раз замечали, что у мотоциклиста Руслана с татуировками на руках рисунок стирался. Видимо, поэтому решили, что большую часть своего экранного времени его герой проведет в кожаной жилетке, когда все вокруг в пуловерах и пиджаках. Пару раз герои забывали открывать рот при исполнении песен. Также аэрофобия, которой страдала Мика, моментально улетучилась от одной только фразы Ануара: “Не бойся, ты же со мной”. Момент страха не отыгран. Вот что слово животворящее делает. То, что ливень начинается по одному упоминанию о дожде, а через мгновение уже и блики слепят - киноприемы, понятное дело. Но настолько неестественно все выглядело на экране. Отсылка к персонажу фильма “Проклятие” Каяко и вовсе вызвала смех в зале, а особенно причина его появления - после испития домашнего айрана в юрте у кочевника Каирбека (Азат Сейтметов). По словам режиссера, смысл всей картины заключается в выборе героев. И ирония сохраняется на протяжении всего фильма, вот только не отчетливо. В целом все выглядело как постанова в духе “Голубого огонька”, когда все хлопают, как только загорается табличка “аплодисменты”, с натянутыми улыбками и скатывающимися в миг по носу слезинками.



Актриса Айсулу Азимбаева: “Это кино несет в себе искренность, доброту и любовь. Когда у меня были вопросы по поводу характера своей героини, изначально я ее воспринимала как отрицательного героя. Считала, что она должна очень сильно давить на то, чтобы никому не понравиться. Но потом Альмири меня немного поправил и сказал, что нет плохих персонажей, то есть должен быть абсолютный “хэппи энд”, ощущение легкости, большой любви и доброты сердца”.



Индекс фильма: “БА” - фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим 12 лет. Автор благодарит за приглашение на предварительный показ фильма “100 минут о любви” сеть кинотеатров Chaplin Cinemas.