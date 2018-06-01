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Горячий кипчак во льдах Антарктиды Смотри в оба

Мария Коленко
Где люди только ни ищут свою любовь: и на светских вечерах, и на праздниках с родственниками и друзьями, где по счастливой случайности оказывается неженатый/незамужний кандидат, стопроцентно подходящий именно вам, и на телешоу, и, пожалуй, самый популярный на сегодня вариант знакомства - в интернете. А казахстанский поэт, сценарист и режиссер Хаким Булибеков нашел свою вторую половинку... в Антарктиде! Собственно эту удивительную историю он рассказывает на страницах своей новой книги “Кипчак в Антарктиде”

Физик-поэт, драматург-путешественник, инженер-юморист, и это все он - Хаким Булибеков. Известный как автор нескольких стихотворных сборников, Хаким все-таки выпустил свое первое прозаическое творение - книгу “Кипчак в Антарктиде”. Было бы настоящим преступлением, если бы Булибеков не запечатлел историю путешествия в мир льда и снега в составе 22-й Советской антарктической экспедиции, где он встретил свою Любовь. Настоящую. Русоволосую. С голубыми глазами.
Автор погружает читателей во времена Советского Союза. Он подробно рассказывает об учебе на физическом факультете КазГУ имени Кирова, из стен которого тогда молодого выпускника Хакима альма-матер отправила в длительную научную экспедицию. Почти как в санаторий, только с пингвинами, да и поработать придется немало, и с курортными романами туговато. Собраться-то наш герой собрался, а бумажную волокиту никто не отменял.

 

 

Булибеков ведет повествование так, будто рассказывает историю своему близкому другу. И ты веришь его искренности. И смеешься во весь голос от его шуток и самоиронии, а таких моментов, к слову, в книге немало. Дополняют рассказ и придают комичности красочные иллюстрации.
Итак, путешествие в Антарктиду 70-х. На станции “Мирный” (простите, научной обсерватории “Мирный”) молодой Хаким из отряда космофизиков запускал наполненные водородом зонды в стратосферу, жил по расписанию, а настольные игры и синие не от холода полярники иногда скрашивали и разбавляли его вечера.
Сам Хаким вот как представляет читателю свою повесть: “О чем эта книга? Об Антарктиде, увиденной глазами казахского юноши-физика. О силе духа, которая позволяет отстаивать собственные здоровые принципы в любых ситуациях. О чистой и красивой любви. О честном и ироничном отношении к самому себе. О спасительном юморе, который позволяет с честью выходить из любых передряг. В общем, книга о нас с вами. О таких нас, которых стоит уважать”.
Нет, это не сухие наблюдения и не путевые заметки, дневником также окрестить книгу не удастся, несмотря на то, что именно дневники Хакима, которые он вел во время экспедиции, и легли в основу повести. “Кипчак в Антарктиде” - это увлекательное путешествие вглубь сознания создателя. Это теплые воспоминания о главной встрече героя в его жизни и развернутое описание быта в снежных степях. И, что самое важное, кажущаяся совершенно фантастической история случилось на самом деле. И от этого просыпается вера в чудеса. Каким образом сложилась бы судьба Булибековых, если бы тогда из экспедиции за учеными пришел теплоход “Эстония”, а не “Башкирия”, даже и не хочется гадать. Знаете, было бы интересно увидеть воплощение “Кипчака в Антарктиде” на киноэкране, где перед начальным кадром высветится надпись “Основано на реальных событиях”. Для справки, Хаким работал сценаристом при киностудии “Казахфильм” и к производству приняли его сценарии игровых фильмов, такие как “Последний вызов”, “Наследник”. А еще он был режиссером циклов передач “Жизнь и деньги”, “Кино ННН”, серии программ “Сказки старого сундука”, документальных фильмов “Сквозь все круги”, “Я врач”, “Казахская музыкальная культура, многосерийной телепередачи “Тайные знаки”.

Творчество Булибекова без рифмы кажется чем-то невообразимым. Но, не беспокойтесь, автор позаботился об этом. И в прозаической книге “Кипчак в Антарктиде” нашлось место для рифмы - приложение со стихотворениями Хакима как очень приятный бонус.
Сегодня, 1 декабря, у алматинцев и гостей города есть прекрасная возможность встретиться с автором этой автобиографической повести. В магазине “Меломан” Grand в 15.00 презентует книгу “Кипчак в Антарктиде” собственно Хаким Булибеков.
Так что у читателей есть возможность узнать, какие журналы и фильмы пользовались особым спросом на ледяном материке, кого именно автор считал инопланетянами, и каким образом в “голодный год”, попав на судно с представительницами прекрасного пола, он сумел разглядеть ту самую Любашу. Что ни говори, а Хаким все-таки романтик.

 


В числе первых ученых-физиков, участвовавших в Советских антарктических экспедициях, значится Марат Мусабаев (14-я САЭ, 1968 год). После среди ученых-полярников, исследовавших тайны шестого материка, были Фархат Айтбаев, Данабек Бименов, Сансызбай Мадибеков. По утверждению самого Хакима Булибекова, он стал первым кипчаком, который вступил на материк Антарктиду в феврале 1977 года.

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Просмотрено: 5817 раз Просмотров: 5817 опубликовал: Ruslan 1 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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