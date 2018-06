Мария Коленко

Российский актер Кирилл Плетнев представил свою дебютную картину - музыкальную драму “Жги!”. Вчера, 7 декабря, фильм вышел в казахстанский прокат



Маленькая девочка в легоньком платьице с бантом на голове готовится выступить перед публикой. “Как зовут тебя, девочка?” - доносится из зала. “Ромашка”, - отвечает юная артистка. А после бабушка Ромашки (Алла Малкова), сидя за клавишами, начала играть музыку к песне Аллы Пугачевой “Старинные часы”. Девочка (Ярослава Дегтярева) запела. Такая трогательная и милая начальная линия картины от режиссера фильма Кирилла Плетнева. И тут уже зритель примерно понимает, что будет наблюдать за путем к успеху этой юной леди. Но все меняется в момент, когда на экране демонстрируется, что концерт начинающей певицы проходит в женской колонии и после трагедии на этом выступлении девочка забывает о пении.

Но не волнуйтесь, с Ромашкой все в порядке. Она выросла, работает надзирательницей в той самой колонии, и кличут ее старшим прапорщиком Алевтиной Романовой (Инга Оболдина). Обшарпанные стены, тюремные коридоры, холод, решетки, наручники и дубинки теперь ее верные спутники. А форма стала для нее и рабочим, и парадно-выходным нарядом. К слову, команда фильма для съемок обнаружила подходящие локации в городе Невель Псковской области, где еще пару лет назад была действующая колония для несовершеннолетних, причем там сохранились даже агитационные плакаты. В один несолнечный день в рядах заключенных произошло пополнение в количестве пяти осужденных. Среди них оказалась в прошлом певица, выпускница консерватории Мария Стар (Виктория Исакова) - склонная к побегам, хромая, не желающая молчать девушка с невероятной силой духа.

В фильме старались не приукрашать жестокие реалии, творящиеся за стенами с колючей проволокой. Домогательства, шантаж, подтасовки данных, телефоны в туалетных бачках, начальники, строящие себе дачи на выделенные государством средства, избалованные вседозволенностью сынки вышестоящих лиц - все это есть, и не только в кино. Да и зечки не блистали голливудскими улыбками, как, бывало, показывали на экранах в художественных картинах (“План побега”, “Второй шанс”).

Сюжет фильма набирает обороты с момента празднования юбилея Алевтины Романовой, когда коллеги и семья решили подарить ей караоке. Исполнив песню, лишь оставшись в одиночестве (по крайней мере, так думала сама Алевтина), на следующий день женщина проснулась знаменитой - кто-то снял и выложил в Сеть ее проникновенное пение. О героине узнают в Москве. И вот уже съемочная команда во главе с Ольгой Бузовой, сыгравшей в “Жги” практически саму себя - телеведущую, приезжает в городок, снимает сюжет об Алевтине и делает предложение, способное перевернуть всю ее жизнь, - стать участницей нового музыкального шоу. Однако Романова не спешит давать свое согласие. Так что же выберет Алевтина? Кстати, Ольга Бузова очень органично вписалась в картину. Из поющих артистов в фильме появляются Дима Билан, Лариса Долина, Ева Польна и Кети Топурия.

Как говорится в Декларации независимости США, каждый человек имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью. В стенах колонии эта фраза обретает какое-то особое значение. Зритель наблюдает, как нелегко дается Романовой этот выбор. За это время она успела спрятать хрупкую, ранимую, нежную, чувственную женщину где-то глубоко внутри себя, оставив лишь четкое соблюдение правил, жизнь по распорядку, строгий нрав и громкий говор. В колонии иначе работать-то и не получится - профессия обязывает. Дуэт Оболдиной и Исаковой стоит вашего внимания, поэтому откладывать просмотр фильма не нужно. Кстати, на XXVIII кинофестивале “Кинотавр” в Сочи Инга Оболдина взяла приз за лучшую женскую роль.

Жанр фильма “Жги” - музыкальная драма. Но здесь артисты не поют каждые пять минут о том, как им тяжело живется. Песни есть, но в меру. Причем звучат не только эстрадные композиции, но и опера Джакомо Пуччини “Тоска”. В ленте есть и трагическая линия, и комедийные элементы, но ближе к развязке становится понятно, что все-таки шансы выпадают далеко не всем. Сняв ролик и выложив его в Сеть, к вам не постучится в дверь Бузова следующим утром, не ждите. Только истинное желание, стремление и труд способствуют переменам в жизни.

На создание фильма режиссера Кирилла Плетнева вдохновила реальная история, которая случилась в 2013 году в Великобритании. Тогда никому не известная надзирательница в мужской тюрьме Сэм Бэйли прославилась тем, что победила в 10-м сезоне английского шоу талантов The X Factor. Чуть позже вышел дебютный альбом новоявленной певицы The Power of Love, который сразу занял лидирующую позицию в британском чарте.



Индекс фильма: “БА” - фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим двенадцати лет