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Айгуль Жилкишина
Тринадцать семей из Казахстана с детьми, страдающими ДЦП, отправились в Китай в надежде получить квалифицированную помощь. Однако вместо обещанной исцеляющей операции дети получили инъекции ботулотоксина, а родители - счета на суммы от восьми тысяч долларов США. Можно было бы вздохнуть и сказать, что за здоровье детей можно отдать и не такие деньги, но дело в том, что в РК такие уколы делаются на бесплатной основе. Почему наши соотечественники поехали в Китай, а не стали лечиться дома?

 

Все мы слышали из СМИ много историй о родителях, которые отчаялись найти медицинскую помощь у себя на родине и обращаются к зарубежным специалистам. А когда речь идет о младенцах с диагнозом ДЦП, то родители, как правило, готовы на все.
Напомним, что ДЦП (детский церебральный паралич) обнаруживается на первом году жизни ребенка. При этом заболевании нарушается работа мозга будущего малыша во время беременности или родов. Такие дети не могут сидеть, стоять, а позже ходить, у них может также страдать интеллект и речь.
В Казахстане количество детей с таким недугом растет год от года. Например, на 1 января 2015 года в Казахстане зарегистрированы 13 238 детей, страдающих ДЦП, а в 2016 году маленьких пациентов с таким диагнозом в стране стало на 1500 больше. Специалисты объясняют такую динамику тем, что у нас все больше выживает недоношенных младенцев с массой менее одного килограмма. Причиной такого заболевания, по словам экспертов, может быть врачебная ошибка при патологии беременности, а иногда дети получают родовые травмы.
Другая проблема - нехватка собственных кадров. Пока этот вопрос у нас решают путем переквалификации медработников для детской реабилитации. И конечно, в Казахстан приезжают ведущие специалисты из Израиля, Китая, Южной Кореи и Германии. Именно эти страны считаются лидерами в успешном лечении детей с ДЦП.
Очевидно, по этой самой причине родители детей, так и не получивших медицинских услуг в полном объеме, отправились в Китай. Препарат ботулотоксин используется для расслабления мышц, но этого явно недостаточно для реабилитации больных детей. Необходим целый комплекс лечения, в который должен быть вовлечен ряд специалистов (реабилитолог, эрготерапевт, кинезотерапевт, физиотерапевт, логопед, психолог или психотерапевт) и реабилитация практически 24 часа в сутки. Кстати, палитра отзывов о лечении детей с церебральным параличом в Китае весьма разнообразна - от самых восторженных до негативных. Одним помогли иглоукалывание, массаж и уколы, а другие родители наблюдают полное отсутствие результатов после инъекций и счетов за них от 2000 долларов. Побывавшие в Поднебесной также пишут, что в некоторых клиниках каждый день расценки разные. В одном китайским врачам не откажешь - реклама их лечебных заведений поставлена на очень солидную базу.

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Просмотрено: 57 раз Просмотров: 57 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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