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Люди, живущие в Казахстане со статусом “ВИЧ-инфицированный”, считаются изгоями. К такому выводу пришли эксперты после проведенного впервые в Центральной Азии исследования “Индекс стигмы”

 

На днях в Астане прошел “круглый стол” по обсуждению проблемы стигмы (от древнегреческого - “ярлык”, “клеймо”) и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Таковых в Казахстане, по словам заместителя генерального директора по противоэпидемической работе Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ирины Петренко, начиная с 1986 года, когда в Казахстане началась регистрация, и по сегодняшний день насчитывается более 26 тысяч. За восемь месяцев текущего года зарегистрировано 1816 случаев. Жить с таким статусом, как признаются сами ВИЧ-инфицированные, в Казахстане нелегко. Это доказывает и проведенное исследования “Индекс стигмы”. Его результаты демонстрируют, что уровень стигмы в Казахстане остается на высоком уровне, а наибольшей дискриминации подвергаются бывшие и настоящие потребители инъекционных наркотиков и люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Результаты исследования выявили еще одну серьезную проблему - стигматизация людей с положительным ВИЧ-статусом со стороны медицинских работников, партнеров и членов семьи. Так, врачи вынуждают инфицированных женщин идти на аборт, пугая последствиями для ребенка. При этом медики зачастую не сохраняют в тайне, как это предписывает законодательство, диагноз ВИЧ-инфицированных. Если говорить о тех, кто страдает данным заболеванием, то это люди среднего возраста, зачастую безработные и наркозависимые. Им также присуща “самодискриминация”. Почти половина опрошенных, а всего в анкетировании приняли участие 389 респондентов, боится стать объектом сплетен. Также их пугает отказ в сексуальном контакте. Треть из них уже поставила крест на деторождении. “Стигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ, сегодня не только попирают фундаментальные основы в области прав человека, но и являются факторами распространения ВИЧ-инфекции и основными барьерами для доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в области ВИЧ, а также к любым медицинским, социальным, юридическим и другим услугам”, - считает президент ОЮЛ “Центрально-азиатская ассоциация людей, живущих с ВИЧ” (ЦАА ЛЖВ), Нурали Аманжолов. Действительно, такие люди, как изгои, они каждый день сталкиваются с проблемами - на работе, учебе, в медучреждениях. При этом, по словам юристов, работодатель не имеет права заставлять работника сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию, а уж тем более знать их результаты, поскольку это является врачебной тайной.
Десять лет назад в Казахстане случился громкий скандал, связанный с массовым заражением ВИЧ-инфекцией. Первый подобный случай произошел в Шымкенте. Тогда было выявлено 12 инфицированных матерей и 84 ребенка, из них восемь скончались ко времени начала суда в результате различных болезней, а один был усыновлен гражданами США. Обвинения по факту массового заражения детей ВИЧ-инфекцией в Южно-Казахстанской области предъявлены 21 человеку, в основном должностным лицам. Сегодня многие дети выросли, и их родители столкнулись с проблемами. Так, по словам присутствующего на “круглом столе” президента общественного фонда “Балакай-Шымкент” Каната Алсеитова, детям, зараженным вирусом иммунодефицита, отказывают в оформлении инвалидности. “В Казахстане 430 детей-подростков, живущих с ВИЧ-статусом, из них 236 - в Шымкенте. В Южно-Казахстанской области эти дети имеют неограниченный доступ ко всем видам медицинских услуг, но в других областях еще около ста детей не имеют такой возможности. Мы проводили исследование и выяснили это”, - констатировал Канат Алсеитов. По его словам, практически во всех регионах страны медработники отказываются оформлять инвалидность для детей с ВИЧ-статусом, хотя имеется приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 30 января 2015 года, где в пункте 22 конкретно указано, что дети, имеющие инвалидность, - это те, которые именно приобрели иммунодефицитное состояние. Кроме того, родители ВИЧ-инфицированных детей еще в прошлом году просили Генеральную прокуратуру проверить закупку спецлекарств. Шымкентские активисты обвиняли “СК-Фармацию” в том, что она закупает антиретровирусные препараты по завышенным ценам, в то время как производители готовы продавать их в разы дешевле. Учитывая, что уже прошло 10 лет и зараженные дети выросли, сейчас остро стоит вопрос их социализации. О том, что казахстанцы, живущие с ВИЧ, полностью вытеснены из спектра социальных услуг, говорили и другие участники “круглого стола”. Самое главное, по их мнению, необходимо проводить широкую информационную работу. Многие до сих пор думают, что ВИЧ передается через рукопожатие, и таких людей обходят, как прокаженных, стараясь с ними не контактировать.
При этом количество выявляемых с таким диагнозом лиц в Казахстане ежегодно увеличивается. Медики связывают это с более эффективной работой в этом направлении. “С другой стороны, это хорошо - чем больше мы выявляем, тем больше мы лечим и тем самым снижаем уровень дальнейшего распространения”, - отмечает заместитель генерального директора по противоэпидемической работе Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ирина Петренко. Более того, согласно принятой в этом году Декларации ООН - к 2020 году 90 процентов людей должны знать свой ВИЧ-статус.
Что касается лечения, то с этим ситуация в Казахстане лучше, чем в других центральноазиатских странах. На 2017 год только на лечение ВИЧ-инфицированных больных будет выделено около четырех миллиардов тенге. По словам медиков, такие расходы дают свои результаты. Хоть данное заболевание и является неизлечимым, но если своевременно поставлен диагноз и назначено лечение, то есть все шансы на долгую жизнь и здоровое потомство. Сегодня более двух тысяч детей рождены от ВИЧ-инфицированных родителей, и они являются здоровыми.

 

Астана

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Просмотрено: 47 раз Просмотров: 47 опубликовал: Ruslan Сегодня, 18:00 Напечатать Комментарии (0)
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