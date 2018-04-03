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Бесплатные лекарства бывают 36,6

Перечень лекарств для бесплатного обеспечения граждан дополнен 59 новыми наименованиями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики

В ведомстве утвержден приказ “Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне”.

 

 

Данный приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. “В нем утвержден перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. В перечне 48 нозологий, в том числе социально значимые заболевания: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ-инфекция. Также перечень расширен заболеванием “анкилозирующий спондиллит” (болезнь Бехтерева), характеризующийся тяжелым течением”, - сообщили в Минздраве.
Новый перечень состоит из 256 лекарственных препаратов, он дополнен 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственными формами. Ожидается, что лекарственные препараты будут доступны более двум миллионам диспансерных больных.
“Внесенные изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и снижение уровня госпитализации при заболеваниях”, - отмечает пресс-служба ведомства.

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Просмотрено: 3201 раз Просмотров: 3201 опубликовал: Ruslan 20 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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