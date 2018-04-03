Алан Байтенов

Главная проблема мужчин, об этом говорят сами врачи, в том, что они не всегда серьезно относятся к своему уникальному от природы здоровью. А также к своему мужскому “бессилию”. Кроме страха перед процедурой лечения есть и вполне обычное стеснение. На эту тему, согласитесь, у нас не принято говорить открыто.

Однако важно помнить: здоровье - оно одно, и здесь не может быть секретов и табу. Тем более что мужское здоровье является одним из важнейших условий здоровья общества в целом. И то самое “бессилие” может быть результатом серьезных проблем с организмом в общем



Охрана здоровья матери и ребенка является приоритетной проблемой здравоохранения всех стран мира. А как же быть с мужчинами? Кто оберегает их, так сказать, персональное и уникальное по природе здоровье? При том, что именно мужчины подвержены множественным рискам. Так, по статистике, представленной специалистами, заболеваемость и смертность от патологии сердечно-сосудистой системы в 2-3 раза выше именно у мужчин. Это же можно сказать и об онкологии - риск среди мужчин старше 55 лет получить онкологическое заболевание гораздо выше. К тому же, мужчины приходят к врачам гораздо позже, чем женщины, - довольно часто на последних стадиях заболевания. Да и в целом продолжительность жизни мужчин почти на десять лет меньше, чем у женщин, - 63,2 против 74,1 года. Все это реалии не только Казахстана, но и мира.

Первым задумался об этом с коллегами Мырзакарим Алчинбаев, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, генеральный директор Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова (НЦУ). Мырзакарим Алчинбаев

Еще в 2005 году господин Алчинбаев с коллегами разработали и внедрили программу под названием “Мужское здоровье”. Сегодня эта программа является уникальной не только на территории постсоветского пространства, но и мира. К сведению, ВОЗ будет обсуждать возможность внедрения похожей программы в глобальном масштабе только в следующем году - в сентябре 2018 года. У нас же в Казахстане проект работает уже 12 лет.

Главные идеологи - Михаил Зельцер (академик Академии профилактической медицины, д.м.н, профессор), Салим Беркинбаев (директор РГП на ПХВ “Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней” МЗ РК, д.м.н., профессор), Маргулан Шакиров (директор РГП на ПХВ “Научно-исследовательский кожно-венерологический институт” МЗ РК, д.м.н.) и Жамиля Баттакова (директор НЦПФ здорового образа жизни МЗ РК, д.м.н., профессор).

Ну и, собственно, руководитель проекта Мырзакарим Алчинбаев. Ему слово: “Внедрению программы предшествовало масштабное исследование состояния репродуктивного здоровья мужского населения Республики Казахстан. Было проанализировано более 25 тысяч анкет. Мы сначала не поверили - расстройство потенции разной тяжести выявили более чем у 56 процентов обследуемого населения! Отмечу, что исследование проводилось в каждой области Казахстана. Мы, это я хочу подчеркнуть, исключительно за счет собственных средств (средства, заработанные НЦУ, выделенные спонсорами. - “НП”) организовали масштабную работу в регионах. Приходилось объяснять все - вплоть до того, как нужно разговаривать с мужчинами и какие задавать вопросы. Тема, как вы понимаете, не та, что располагает к открытому и свободному общению”.

Проблем в этой сфере оказалась масса. “Не секрет, что в Казахстане количество бесплодных браков составляет около 16 процентов населения, причем мужской фактор является причиной в 40-50 процентах случаев”, - отмечает господин Алчинбаев. Безусловно, для Казахстана вопрос изменения демографической ситуации к лучшему является наиболее приоритетной задачей. Программа условно разделена на четыре этапа. Первый, как мы уже обозначили, прошел с 2005 по 2008 год. Этот период посвящен “Скрининговым исследованиям”. Наиболее, на наш взгляд, важный, так как позволил понять масштаб проблемы. На этом этапе обследовали более 25 тысяч мужчин в 14 регионах Казахстана. Повторимся, у 56 процентов обнаружили эректильную дисфункцию. У 44,2 процента выявили инфекции, передающиеся половым путем. А у 30,4 процента выявили бесплодие. Это исследование также показало наличие кардиоваскулярной патологии, сахарного диабета и ожирения. Как мы понимаем, это тот комплекс проблем, что серьезно влияет на общее мужское здоровье.

Также в ходе этого исследования установили, что часто нарушение репродуктивной функции носит техногенный характер. В частности, выявили, что у 63,5 процента обследованных рабочих, занятых на нефтедобывающих предприятиях, есть сложности в этой области. Нелучшая ситуация со здоровьем мужчин, работающих на предприятиях цветной металлургии. Здесь нарушение репродуктивной функции выявлены у 53,2 процента мужчин. Всего на “вредных” производствах обследовали более 28 тысяч мужчин в среднем возрасте 38,5 года.

Далее в рамках программы провели второй этап - “Дни мужского здоровья”. Он прошел с 2009 по 2012 год. В рамках этапа обследовали более 3,5 тысячи мужчин. Третий этап - “Школа мужского здоровья” (ШМЗ) - с 2013 по 2015 год. Здесь организаторы проекта приложили максимум усилий для того, чтобы обучить врачей работать со столь деликатной проблемой. Всего охватили 16 регионов республики, обучили более 1200 врачей ПМСП в рамках программы ШМЗ.

Все это, подчеркивают кураторы проекта, сделали за счет собственных и привлеченных от спонсоров средств.

Ну и четвертый этап - реализация уже государственной программы “Мужское здоровье”, направленной на выявление и борьбу со специфическими заболеваниями на ранней стадии на постоянной основе.

Большая победа произошла 8 января 2014 года. Тогда приказом министра здравоохранения утвердили “Положение об урологической службе”, где “Центры мужского здоровья и семейного долголетия” утверждены в качестве штатной единицы сети ПМСП. Сейчас эти центры работают во всех 14 регионах страны и городах Алматы и Астана.

Всего за 12 лет работы проконсультировали и обследовали 195 114 мужчин и детей. Наработки в этой области позволяют говорить о том, что сегодня уже есть все возможности перейти от лечения к профилактике заболеваний.

Отрадно и то, что подобная программа с открытием центров выявления мужских недугов не имеет аналогов в мире. Так, в 2014 году на всемирном конгрессе “Мужское здоровье. Качество жизни. Междисциплинарный подход” приняли решение взять отечественную программу “Мужское здоровье” как основополагающую модель для внедрения на территории стран СНГ. Кроме того, со специалистами НЦУ выразили желание сотрудничать представители таких стран, как Япония, Южная Корея и Китай. Где, безусловно, сегодня наиболее развитая и сильная медицина.