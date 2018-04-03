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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



С благодарностью к людям в белых халатах! 36,6

Мужское здоровье, равно как и женское, бесценно. Однако - и об этом говорят сами врачи - чаще всего именно мужчины не обращают на него должного внимания, с каждым днем усугубляя свое положение. На это множество причин. С одной стороны, чрезвычайная занятость, а с другой - боязнь процесса лечения как такового.
Но, как показывает практика, чем раньше пациент обращается за профессиональной помощью, тем больше у него шансов на полное выздоровление. Конечно же, не менее важен момент подбора клиники, места, где работают профессионалы, где тебя окружат заботой и теплом

Мы обратились к Болату Ахметжановичу Кошумбаеву, одному из благодарных пациентов Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова. Болат Ахметжанович всю жизнь проработал на крупных должностях и занимал высокие посты. А это, естественно, сильнейший стресс. В итоге - возрастные заболевания, которые известны мужчинам его возраста - Болату Ахметжановичу 79-й год. Отметим сразу, у нашего гостя есть возможность выбрать лучших врачей любой страны мира. Однако он предпочитает “наших”, казахстанских. Им он доверяет свое здоровье давно - еще с 2002 года. Почему, мы сейчас узнаем.
- У меня возникли проблемы 15 лет назад. Мужчины во второй половине жизни узнают, что есть такой диагноз, как аденома простаты. В то время я уже знал об этом центре, о коллективе и о результатах их работы. Сыграла свою роль и масса положительных отзывов. В итоге я принял решение приехать на обследование в Алматы (Болат Ахметжанович постоянно живет в Кокшетау. - “НП”).
Мырзакарим Каримович (Мырзакарим Каримович Алчинбаев - генеральный директор Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова. - “НП”) принял меня очень тепло. Он обладает некой магией - с первых же минут располагает к себе. И, как вы понимаете, это очень важное качество для врача. В ходе беседы приняли решение пройти обследование и по результатам получить лечение. После сдачи анализов мне предложили сделать так называемую легкую операцию. Так называют процедуру термотерапии. Суть в том, чтобы прогреть свыше 42 градусов по Цельсию участки, которые нуждаются в лечении.
Провел эту операцию, к слову, 15 лет назад, великолепный врач, профессионал своего дела - Ареф Малих. После процедуры - она длилась около часа - мне объявили, что все в порядке. И, конечно же, меня предупредили о том, что необходимо быть осторожнее.
- Что же заставило вас обратиться за помощью врачей сегодня?     
 - По идее, я должен был обратиться раньше. Подчеркну - 15 лет прошло. Оказывается, эту операцию, процедуру термотерапии, надо проходить каждые пять лет. Но меня ничего не беспокоило, и я не последовал рекомендации врачей - лишь проходил обследования один раз в два года. Да, болей не было, равно как и дискомфорта. Но возраст берет свое - мужчины меня поймут, приходилось часто просыпаться и вставать ночью. Конечно же, нестабильный сон здоровья не добавляет.
Скажу, что прежде чем обратиться к хирургам, я испытывал все новые методы лечения. В том числе и из китайской медицины. Однако должного эффекта ни один из методов не дал. Все это время я находился в центре на учете.
В конце концов я вновь обратился к Мырзакариму Каримовичу. Он вновь пригласил меня пройти обследование, сдать анализы. Анализы оказались в норме. Поэтому мне рекомендовали пройти лечение лазером. Вы понимаете, мне 79 лет, у меня множество возрастных изменений в организме. Конечно же, я опасался обострения многих недугов. К тому же девять лет назад в Германии мне удалили опухоль, что была на почке - врачи на ранней стадии диагностировали ее злокачественность. Это я к чему: любое неграмотное вмешательство могло бы спровоцировать обострение хроники, рецидива. Но врачи продумали методику лечения - перед операцией провели полное обследование организма и соответствующую поддерживающую терапию. И только после этого подготовили к операции. К слову, сделали ее в прошлый четверг. И всего через четыре дня я бодр и готов встречаться с людьми!
- Известно, что во время этой операции пациент находится в сознании...
Да. Был даже такой интересный момент во время операции. Отмечу, что ты находишься в полном сознании, при этом, естественно, ничего ниже пояса не чувствуешь. Однако на экране все видно - как работает хирург, как отступает опухоль. И тут меня кто-то спрашивает: мол, вам же в 2009 году сделали прошлую операцию? А я отвечаю: “Нет, в 2002 году меня лечил врач Ареф Малих”. И тут же интересуюсь: “Где же он сейчас?”. А мне и говорят: “Вот же он, Ареф, сейчас вам делает операцию!”. Вот так - 15 лет прошло, и мы с ним вновь встретились на операционном столе. “Ареф, дай руку, молодец, спасибо!” - говорю ему.
Все прошло успешно. Что еще хочу сказать. Я испытываю безмерную благодарность к людям в белых халатах! Здесь, в центре, атмосфера очень спокойная, дружеская, заботливая. Все проявляют заботу. Конечно же, я благодарен Мырзакариму Каримовичу Алчинбаеву, врачу, профессионалу высочайшей квалификации. К тому же я, без ложной скромности, имею богатый опыт общения с людьми (руководил и крупной областью Казахстана, и центрами), вижу в нем крупного руководителя, хорошего организатора. Это видно по результатам организации всех процессов, необходимых для лечения и скорейшего выздоровления пациентов. Во всех делах видно его почерк.
Скажу и о медицинском персонале, которому также безгранично благодарен. Это мой лечащий врач, профессионал и просто очень внимательный человек - Ернар Омаров. Конечно же, это и медсестры - старшая и младшая. Что примечательно, их обеих зовут Шынар. Всегда очень заботливые, внимательные и приветливые.
Знаю, насколько важно, чтобы руководитель смог создать в коллективе благоприятную атмосферу. И это в первую очередь помогает пациенту, дает надежду.
Подчеркну еще кое-что. По своей специальности я имею отношение к медицине. Поэтому всегда очень внимательно изучал суть и вникал в истории своих болезней. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни суставов, болезни пищеварительного тракта. Что я хочу сказать, есть в медицине крылатая фраза, “золотое сказание”: “Не лечи больной орган, а лечи больной организм”. И здесь, в этом центре, я сталкиваюсь с тем, что лечат не только то, что требует незамедлительного вмешательства профессионалов, но и организм в целом. И прежде, чем приниматься за серьезные действия, они поддержали сердце, поддержали иммунитет, подошли комплексно.
Я уверен, коллектив центра продолжит добиваться больших успехов, и народ всегда будет благодарен. И я еще раз подчеркну, что безгранично благодарен руководителю, хирургам, лечащим врачам и всему персоналу, что заботятся о нас, о пациентах. Скажу и такое - в их окружении хочется жить дальше!

Беседовал Алан Байтенов

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Просмотрено: 1544 раз Просмотров: 1544 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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