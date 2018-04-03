Акылбек Журекбаев

В Центральной городской клинической больнице при участии кафедры травматологии, ортопедии КазМУНО (г. Алматы), ТОО “ABMG Expert” официального представителя завода Meril Life Sciences Ltd. Pvt. Индия, и Maxx Orthopedics, Inc., USA, прошел мастер-класс по травматологии на тему “Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) с использованием системы тотального эндопротезирования коленного сустава Freedom Total Knee”



На сегодня боли в коленях для многих людей - огромная проблема. Невозможность согнуть или распрямить ногу, а порой и ходить становится все острее. В большей степени с этой проблемой сталкиваются люди преклонного возраста. Согласно данным статистики, при рентгенологическом обследовании выявляются признаки хронического деформирующего артроза у 87 процентов женщин, и у 80 процентов мужчин старше 60 лет.

- Операция на коленном суставе, как и другие виды хирургического вмешательства, является оправданной в том случае, если комплексные лечебные программы не дают положительного результата, - предупреждает заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КазМУНО, д.м.н. профессор Уразбай Абдуразакович Абдуразаков. Прямым показанием к радикальному лечению является наличие таких симптомов, как выраженный болевой синдром, потеря подвижности конечности, мышечная слабость.

Мастер-класс (операцию) провел доктор Атул Мишра, который является одним из ведущих специалистов в области эндопротезирования коленного сустава в Индии, имея огромный опыт в этой области - более 10 тысяч случаев. Он прошел обучение в ведущих госпиталях Японии, Италии и Германии. Доктор Атул Мишра в настоящее время работает директором и руководителем ортопедии в больнице Фортис, NOIDA (Индия), а также директором в группе Кайлаш (мемориальная больница Дипак).

Операция, которую он провел в качестве передачи опыта коллегам, характерна тем, что индийский хирург-травмотолог применил уникальный 7-радиусный коленный имплантат, гладкий разгибательный механизм которого помогает уменьшить боль в передней части колена и увеличивает скольжение бедренной кости. Это особенно важно для людей верующих, любителей спорта и йоги. Лишь после установки протеза они смогут не только самостоятельно встать на ноги, но и свободно сгибать колени.

На мастер-класс прибыли около 60 хирургов-травматологов из всех регионов Казахстана, которые следили за ходом операции в онлайн-режиме, слушали все комментарии хирурга, чтобы не упустить ни одной детали, ведь обмен опытом в этой области считается одной из актуальных задач современной медицины. Уже сегодня есть договоренность об обучении наших докторов в Индии, где эти операции поставлены на поток.

- У нас в Казахстане фактически во всех регионах эти операции проводятся повсеместно, то есть везде, где имеются центры травматологии и ортопедии. Естественно, и наша клиника не исключение. Практически ежедневно мы спасаем от недуга обратившихся к нам людей. Но вот парадокс: казахстанцы, чьи коленные суставы требуют хирургического вмешательства, или не спешат лечиться, или же боятся обращаться к врачам. Хочу сказать, что подобная операция вовсе не так страшна и тяжела, как кажется - конечно, время реабилитации у всех людей разное, ее минимальный срок в наших условиях три-четыре дня, - комментирует мастер-класс заведующий отделением травматологии ЦГКБ Берик Эрикович Ергалиев.

С внедрением обязательного социального медицинского страхования тотальное эндопротезирование станет возможными для большого количества в нем нуждающихся.