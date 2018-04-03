Сергей Апарин, Айгуль Жилкишина

По статистике Всемирной организации труда больше всего людей на Земле умирают от болезней сердца. При этом самые простые профилактические меры могли бы сохранить не только жизнь, но и крепкое здоровье. Как обстоит дело с лечением и предупреждением сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане, мы поговорили с Адилем Баимбетовым, руководителем департамента интервенционной кардиологии и аритмологии Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова



- Господин Баимбетов, какова актуальность сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в Казахстане? - На сегодняшний день в обществе и в медицине актуальность сердечно-сосудистых заболеваний остается неизменной, так как заболеваемость и смертность от них занимают первое место. Несмотря на то, что медицинская наука не стоит на месте, а в повседневную практику внедряются различные инновационные технологии по диагностике и лечению болезней сердца, статистика сердечно-сосудистых заболеваний тем не менее не улучшается. Как говорится, “болезнь легче предупредить, чем лечить”, поэтому очень важно уделять большое внимание профилактике заболеваний. Поскольку это является проблемой не только врачей, но и всего общества, люди должны заботиться о себе сами. Каждый должен заниматься профилактикой, то есть предупреждением сердечных болезней.

Что мы имеем в виду под профилактикой? Это здоровый образ жизни, правильное питание, позитивный социум, то есть позитивная атмосфера в семье, на работе. Кроме того, это занятия спортом: бег, прогулки на свежем воздухе, в парке, поездки за город вместе с семьей. Летом всем нам необходимы активный отдых на природе, плавание.

- Каков уровень кардиологии и кардиохирургии сейчас?

- Нынешний уровень кардиологической службы и кардиохирургии в Казахстане отнюдь не хуже, чем на Западе. Мы успешно проводим такие сложные операции, как пересадка сердца, имплантация вспомогательных систем кровообращения, пересадка так называемого “искусственного сердца”. Более десяти тысяч сложных операций на сердце ежегодно проводится в клиниках нашей страны - как в республиканских, так и в областных центрах. К сожалению, в регионах дела обстоят хуже, так как там не хватает квалифицированных врачей, нет кардиологов. Пациенты не знают, к кому обращаться, или вообще не обращаются до тех пор, пока дела не станут совсем плохи.

Случается, что к нам обращаются пациенты уже в запущенном состоянии болезни, когда уже невозможно полностью вылечить. Это еще одна причина высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И решить вопрос можно улучшением работы первичного звена оказания медицинской помощи в регионах - в городских, сельских медицинских учреждениях.

- Расскажите немного об аритмиях. Как их лечат?

- Аритмология - это самостоятельная отрасль медицины, которая зародилась на стыке кардиологии и кардиохирургии в 80-е годы прошлого столетия. К тому же была необходимость времени: на заре развития кардиохирургии чаще стали выявляться нарушения ритма сердца, которые надо было изучать, исправлять и лечить правильно. И этим должен был заниматься отдельный специалист, который понимает все механизмы аритмий.

В Казахстане аритмологическая служба существует более десяти лет, на высокий профессиональный уровень она вышла в последние 5-7 лет. Этому способствовало появление подготовленных специалистов и клиник, оборудованных для аритмологических операций. Во многом развитию помогла конкуренция среди центров. Сегодня в Казахстане работают два оснащенных центра в Астане и два центра в Алматы. Уровень профессионализма специалистов в них высок. Кроме того, у нас есть квалифицированные специалисты в областных центрах - Караганде, Шымкенте, Павлодаре, Таразе.

Примечательно то, что сегодня мы уже сами готовим своих специалистов - у нас достаточно опыта для обучения молодых врачей. Еще десять лет назад нам приходилось ездить в Россию и другие страны, чтобы учиться навыкам аритмологических операций. К примеру, я учился в Москве, в Бакулевском научном центре, четыре года. Я поступил в аспирантуру по программе “Болашак” в известный центр сердечно-сосудистой хирургии, работал в отделении профессора, ныне академика Амирана Шотаевича Ревишвили. Под его руководством защитил кандидатскую диссертацию по лечению сложных форм аритмий. Во время учебы в аспирантуре в Бакулевском центре я перенимал опыт Фархада Гусейновича Рзаева, прекрасного доктора и замечательного человека. Я по праву считаю его своим учителем в аритмологии. Мы с ним постоянно поддерживаем связь - он помогает в сложных ситуациях, а также приезжает к нам на мастер-классы. В 2010 году вернулся в Казахстан. А Астане работал в Республиканском центре неотложной помощи, где внедрял множество аритмологических операций. В 2013 году получил приглашение в Сызгановский центр в Алматы. С 2013 года работаю здесь, и сегодня наше отделение является одним из ведущих центров по лечению аритмий в Казахстане. Мы также занимаемся образовательной деятельностью - к нам приезжают учиться специалисты не только из всех городов Казахстана, но и из соседних стран. - Какие виды аритмий различают специалисты?

- Аритмии, или нарушения ритма, различают врожденные и приобретенные. Врожденные проявляются рано - в детском возрасте или позже - в молодости и доставляют немало хлопот. Если нарушения не лечить вовремя, это может привести к ухудшению работы сердца. Приобретенные аритмии появляются с возрастом, как и другие заболевания сердца.

- Какие операции вы проводите?

- Лечебные операции проводятся в рентгеноперационной. Через крупные сосуды проводятся специальные катетеры в камеры сердца, с помощью них и подключенного к ним специального оборудования производится изучение работы сердца.

Мы проводим электрофизиологическое исследование, выявляя механизмы аритмий. После установления механизма аритмии мы устраняем ее с помощью радиочастотной аблации. С кончиков проведенного в полость сердца катетера для аблации подается радиочастотная энергия - происходит “прижигание” патологического очага аритмий. Таким образом, в большинстве случаев полностью устраняется аритмия. Мы также занимаемся имплантацией различных сердечных устройств. Это кардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы, сокращенно ЭКС, ИКД, СРТД. Самой сложной формой аритмий является фибрилляция предсердий, ее также называют мерцательной аритмией. На сегодня эта патология является глобальной проблемой не только для аритмологии, но и для всего медицинского сообщества. Дело в том, что инвалидизация и смертность от этой патологии остается высокой.

- Если у человека бьется сердце не совсем так, как положено... Большинство не обращают на это внимания, ни о каких операциях не думают. К чему такое отношение может привести?

- Несвоевременно выявленная аритмия может привести к различным последствиям. Например, в случае фибрилляции предсердий аритмия постепенно прогрессирует, переходит в постоянную форму. Тогда внутри камер сердца возможно образование тромбов, которые впоследствии могут привести к таким опасным осложнениям, как инсульт, тромбозы сосудов конечностей. Помимо этого могут ослабляться клапаны сердца из-за нагрузки, и со временем из-за этого может ослабнуть насосная функция сердца. А это сердечная недостаточность, которая может привести к инвалидности и даже к смерти. Впрочем, другие виды аритмий также могут привести к нежелательным последствиям - угрожающие жизни нарушения ритма вплоть до остановки сердца. Стоит отметить, что со временем, если не лечить и не остановить процесс, аритмия приведет к увеличению размеров камер сердца, которое в дальнейшем плохо поддается лечению. Бывают случаи, когда не представляется возможным избавиться от аритмий.

- Какими проектами вы сейчас занимаетесь?

- Сейчас мы занимаемся различными исследованиями. Например, одно из них посвящено изучению проблемы лечения сложных форм фибрилляция предсердий. Мы изучаем новые технологии в лечении ФП, сравнение криоаблации и радиочастотной аблации, их эффективность и безопасность. В случае криоаблации применяется низкая температура, а при радиочастотной аблации - высокая. То есть мы используем “холод и огонь”. В рамках научного исследования после наших операций для достоверной оценки наличия и отсутствия аритмий мы используем специальные чипы. Они представляют собой имплантируемые кардиомониторы, которые могут непрерывно записывать информацию в течение трех лет. Все это время мы будем наблюдать за нашими пациентами - появится снова аритмия или нет. Когда использовать холод и когда - “огонь”. В мире проводят подобные исследования, но мы хотим показать свой опыт работы. Адиль Баимбетов со своим учителем профессором

Фархадом Гусейновичем Рзаевым

- Где есть еще подобный центр в Казахстане?

- В нашей республике работают четыре крупных центра, которые проводят аритмологические операции. Два центра в Астане и два в Алматы: один из них - наш научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова. Такие центры есть в областных центрах - Караганде, Павлодаре, Шымкенте, Таразе. Там проводят небольшое количество несложных операций, так как у них ограниченный бюджет.

- Вы поддерживаете связь со своими коллегами?

- Я езжу в командировки в Кызылорду, Шымкент, Тараз, Талдыкорган, где проводят операции наши молодые коллеги. В сложных ситуациях они обращаются, мы приезжаем, помогаем. Несколько лет назад создали Ассоциацию аритмологов Казахстана, в рамках которой мы помогаем нашим коллегам профессионально развиваться. Сотрудники нашего центра выезжают на международные конференции в Россию, европейские страны, где показывают результаты своей работы, делятся опытом. Сотрудничество с зарубежными коллегами продолжается, когда они приезжают к нам, проводят мастер-классы. Мы обмениваемся опытом, выезжаем на тренинги, то есть развиваемся профессионально. Уже два года мы тесно сотрудничаем с Европейской ассоциацией сердечного ритма (EHRA). И под эгидой EHRA в Астане уже проводили образовательные семинары.

- Каков рабочий план хирурга вашего центра на день, на месяц?

- Рабочий день у нас очень загруженный: операции, консультации, совещания по клиническим и научным вопросам. Очень важно правильно планировать день, работы очень много. Лечение больных занимает очень много времени - каждый день операции, приходит много пациентов, которым нужно уделять внимание. Мы планируем определенное количество операций, консультаций, научных и статистических исследований (проведение анализов). Кроме того, нужно изучать литературу по специальности, все это должно быть распланировано. В выходные стараюсь быть с семьей, так как одни выходные я дома, а другие - в командировке. Кроме того, надо еще выезжать на различные конференции, семинары. Все это нужно своевременно и правильно запланировать на месяцы вперед.

- Сколько в центре проводится операций в год?

- Ежегодно проводится примерно 700-800 аритмологических операций, однако их количество и качество год за годом растет. В этом году, я полагаю, мы достигнем цифры в 1000 операций. Но все зависит от бюджета клиники и выделенных квот. Все больше становится сложных пациентов, это говорит о положительной динамике, то есть наши коллеги и пациенты больше доверяют нам и мы оправдываем их доверие.

- Каким образом в Казахстане проводятся аритмологические операции?

- Аритмологические операции проводятся в рентгеноперационной, под рентген-контролем через проколы (пункции) крупных сосудов (бедренные и подключичные) в полость сердца проводятся тонкие провода - электроды, которые соединяются с компьютеризированным оборудованием (ЭФИ-станция). Далее после установки электродов в камерах сердца с помощью этого оборудования проводится исследование сердца. Изучается состояние проводящей системы, при наличии аритмии устанавливаем ее механизм, узнаем локализацию очага и дополнительные пути проведения тахиаритмий при их наличии. Затем принимаем решение как воздействовать: провести аблацию или консервативное лечение. В случае брадиаритмий необходимо имплантировать кардиостимуляторы.

- Какие новые технологии вы используете в вашей работе?

- Первое использование радиочастотной энергии для аблации аритмии началось в начале 80-х годов, на заре развития катетеризации. Во время одной процедуры они случайно задели проводящую систему и получили блокаду. Было понятно, что таким образом можно воздействовать на различные участки, если установлен механизм аритмии. Раньше вскрывали сердце, чтобы убирать дополнительные пути проведения тахиаритмий. Первую радиочастотную аблацию проводили изнутри, потом процедура совершенствовалась, модернизировалась. Улучшилась радиочастотная энергия - первое время это был электрический ток, потом уже стала использоваться радиочастотная энергия, то есть более щадящая - пациент не чувствует. Сейчас аритмология шагнула далеко вперед. С успехом используются трехмерные навигационные системы, где меньше воздействие рентгена. Применяется криотехнология, которая является более щадящим методом. Уже появились безэлектродные кардиостимуляторы. Используются внутрисердечный ультразвук, МРТ-технологии, так что вообще можно исключить рентген. Также сейчас используются роботизированные технологии - в операционной стоит роботизированная система, и доктор из своего кабинета (или любого другого помещения) может с помощью джойстика, мыши управлять процессом, сидя перед компьютером, на экране которого лежит виртуальный пациент. Он работает просто мышкой, а в операционной все делает робот под управлением врача.