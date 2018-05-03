Алла Иванилова

В Казахстане 15 процентов семейных пар являются бесплодными. Современные репродуктивные технологии в республике достигают уровня европейских стандартов. Однако, по мнению отечественных репродуктологов, необходимо изменить стандарты ЭКО в стране



Более 20 лет назад в стране впервые внедрили методы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), и в 1996 году появился первый ребенок “из пробирки”. Всего с того времени в республике с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось более 14 тысяч детей. Из них 4783 ребенка в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, что составляет 11 процентов от общего числа рожденных. На это государство затратило более 3 миллиардов 890 миллионов тенге. В целом результативность процедуры составила около 32 процентов в рамках ГОТОБ. Казахстан стал одним из первых государств на постсоветском пространстве, принявшим решение о проведении программ экстракорпорального оплодотворения у определенной категории пациентов с бесплодием за счет средств республиканского бюджета. Это дало надежду многим супружеским парам, не имевшим возможности оплачивать дорогостоящее лечение. Так, с 2010 года программа ЭКО включена в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, и из года в год растет количество процедур: с 2010 до 2017 года - в девять раз (от 100 до 900 циклов в год). Причем благодаря внедрению Единой национальной системы пациенты имеют право выбора клиники вне зависимости от ее формы собственности, что позитивно сказывается на развитии клиник репродукции, создавая атмосферу здоровой конкуренции за пациента.

Сегодня нет такой репродуктивной технологии, которая в Казахстане не применяется. Это наиболее развитая часть медицины в стране. Эффективность лечения бесплодия в стране соответствуют показателям лучших мировых центров и превышает 40 процентов. Причем десять процентов пациентов - это иностранные туристы из 46 стран. Поэтому Казахстану есть куда стремиться, а также необходимо решить ряд проблем, которые поднимают репродуктологи. В первую очередь, все стандарты должны соответствовать стандартам европейской, американской ассоциаций репродуктивной медицины. Сегодня в республике проводят мало генетических исследований эмбрионов (охват составляет не более 4,5 процента), что сказывается на эффективности ЭКО в целом. В итоге только в 20 процентах случаев получаются нормальные в хромосомном отношении эмбрионы, 80 процентов - нездоровые. Кроме этого клиникам необходимо увеличить количество переносов одного селективного эмбриона, то есть отобранного. Главное, как известно, не количество, а качество. В европейских странах эта цифра составляет 70 процентов, в Казахстане - 25 процентов. Зачастую, чтобы подстраховаться, врачи переносят два эмбриона, а двойня - это колоссальный риск как для мамы, так и для детей. У многоплодной беременности много проблем - преждевременные роды, родовые травмы, слепота, ДЦП и другие, вплоть до смертности. В некоторых странах законодательно установлен перенос только одного эмбриона. Такие правила действуют в скандинавских государствах, поэтому там эффективность меньше. В Польше и Италии католическая церковь запрещает получать больше трех эмбрионов.

В Казахстане нет обязательного регистра пациентов, которые приходят за ВРТ, а также регистра рожденных с помощью ЭКО детей, то есть никто не знает, насколько они здоровы. Результаты эффективности ЭКО многих клиник недоступны. Также есть проблемы в подготовке кадров. За рубежом врачей-репродуктологов и эмбриологов обучают около двух лет, а у нас порой за две недели.

По мнению отечественных репродуктологов, следует стандартизировать обследование на бесплодие, которое должно проводиться не больше трех месяцев, а лечение, включая ВРТ, не более одного года. Учитывая ежегодный рост онкобольных, особенно молодого, репродуктивного возраста, предлагается до начала проведения лечения отправлять онкобольных в возрасте до 40 лет на консультацию к репродуктологам. Сегодня онкология быстро развивается, есть пятилетняя выживаемость, и даже случаи излечения. Однако после курсов химиотерапии женщины и мужчины, получая облучение, зачастую не могут в будущем стать родителями. Чтобы родить здорового ребенка, им уже не могут помочь даже центры ЭКО. В этой связи предлагается замораживать мужские и женские половые клетки, и в том случае, если человек излечится от рака, у него будет шанс родить собственного ребенка. Тем более что в Казахстане доступна криоконсервация ооцитов, сперматозоидов, эмбрионов, которые могут находиться на любой стадии развития, а также тканей яичников.

Учитывая актуальность проблемы бесплодных браков, в Казахстане внедрили национальные скрининговые программы, разрабатывается план мероприятий по укреплению репродуктивного здоровья, внедрили алгоритм обследования женщин фертильного возраста. Эти меры, по мнению чиновников, позволят эффективнее решать проблемы репродуктивного здоровья, в том числе профилактики и лечения бесплодия.



Астана