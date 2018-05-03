Алла Иванилова

Отечественное здравоохранение переходит на безбумажный формат работы. Вместо “советских” карточек у каждого казахстанца будет свой электронный паспорт здоровья, а мобильные приложения значительно облегчат жизнь



С увеличением числа людей, использующих смартфоны, мобильное здравоохранение является самым быстрорастущим сегментом медицины. Цифровые технологии предлагают широкий спектр способов, с помощью которых пациенты могут взаимодействовать с врачами удаленно. Они позволяют помогать в реальном времени, обеспечивая обратную связь и мониторинг. Так, 80 процентов из 125 стран, обследованных ВОЗ, заявили, что проекты мобильного здравоохранения в первую очередь расширили доступность медицинских услуг на национальном и местном уровнях. Цифровая медицина особенно актуальна для управления неинфекционными болезнями, такими как диабет, сердечные заболевания и другие, где требуется непрерывное взаимодействие с врачом. Сегодня в Казахстане цифровизация здравоохранения реализуется как отдельная инициатива в рамках Модернизации 3.0. При этом обеспечена полная синхронизация с государственной программой “Цифровой Казахстан”. Разработана Дорожная карта на 2017-2018 годы. Однако работы в этом направлении начаты давно. В период с 2005 по 2015 год реализовали бюджетный инвестиционный проект “Создание единой информационной системы здравоохранения”. В 2013 году Швейцарский институт общественного здравоохранения (Swiss Tropicaland Public Health Institute) провел оценку информационных систем Минздрава Казахстана. По итогам разработали Концепцию развития электронного здравоохранения на 2013-2020 годы, где предусмотрели отказ от устаревших технологий. С 2015 года в регионах активизировалась работа по внедрению медицинских информационных систем (МИС). Если в 2015 году МИСы были в менее чем 50 организациях здравоохранения, то концу 2017 года их уже будет более 300, а к концу 2018 года - стопроцентный охват. На 1 октября текущего года оснащение врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой составляет 78,4 процента. К 1 января 2018 года планируется достижение показателя 85 процентов, а к началу 2019 года - сто процентов, как и обеспечение подключения к сети интернет.

Создали электронный сервис med.mail.kz, который объединяет более 80 тысяч врачей в единую профессиональную сеть. А 14 сентября текущего года между Министерством здравоохранения и компанией IBM подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого запланировано пилотное внедрение искусственного интеллекта - Watsonforoncology. Сейчас в рамках вышеуказанного меморандума разрабатывается дорожная карта по проведению пилотного проекта. До конца года запланировали тестовое внедрение интеграционной платформы, в том числе электронного паспорта здоровья и личного кабинета пациента (по две организации здравоохранения с каждого региона).

По словам чиновников, цифровизация здравоохранения позволит увеличить производительность труда медицинских работников и повысить удовлетворенность населения медицинскими услугами. Помогут в этом различные мобильные приложения. Совместно с ЮНИСЕФ ведется разработка мобильного приложения “Патронажная медсестра и уход за детьми раннего возраста”. А с помощью приложения “Народный контроль” пациенты могут оценивать работу больниц и поликлиник, оставлять отзывы. В свою очередь приложение “Моя беременность” позволяет будущим мамам быть все время на связи с врачами, получать нужную информацию, а нажав кнопку SOS, вызвать скорую помощь.

Ну а в скором будущем в больницах и поликлиниках и вовсе откажутся от “бумажного формата”. С 2018 года в пилотных регионах (Карагандинская, Акмолинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области) для организаций, использующих МИС, отменят необходимость заполнения учетной документации в бумажном виде. А с 1 января 2019 года все медицинские организации страны перейдут на безбумажный формат работы ведения медицинской документации, в том числе электронные амбулаторные карты, электронные истории болезни и выписку электронных рецептов. Кроме того, в следующем году для населения будет доступно получение листов о временной нетрудоспособности и справок о том, состоит или не состоит человек на учете в противотуберкулезной, психоневрологической, наркологической организациях через портал электронного правительства.



Астана