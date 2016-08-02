Азамат Горожанин

В ГАТОБе аншлаг: министр образования и науки Ерлан Сагадиев собрал вчера в Алматы работников образования на ежегодное августовское совещание. До очередного учебного года - всего неделя Помимо обычной рутины собравшиеся коснулись проблемы внешнего вида школьников. Полемику о том, какой должна, а точнее не должна быть форма ученика, в последнее время пытаются вести достаточно остро. Поэтому министр прежде всего попросил директоров школ и родительские комитеты не создавать ажиотаж вокруг этого:

- Большая просьба не создавать ажиотаж и растянуть процесс приобретения школьной формы хотя бы на первую четверть учебного года. Понятно, что все проснулись в последний момент. Никаких особых требований нет. Никакого стресса нет. Я вас попрошу, чтобы все это было растянуто по времени, - сказал министр.

Что касается требований к фасону, цвету и другим параметрам школьной формы, то они утверждены соответствующим приказом главы МОН и адресованы средним общеобразовательным учебным заведениям. Прежде всего обязательная школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме. Преимущественно это синий или черный цвета для брюк, жакетов, юбок и платьев и белый - для сорочек, блуз и футболок. В костюме допускается смешивать не более трех цветов. В целом цветовую капсулу школьной формы можно отнести к спокойным неярким оттенкам.

При этом школьная форма вводится с учетом возрастных особенностей обучающихся. Она подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Как и прежде, включение в школьную форму элементов одежды религиозной принадлежности, независимо от конфессий, не допускается.

Поговорили и об утвержденном списке обязательных книг. Ерлан Сагадиев заверил, что алматинских школьников снабдят базовыми учебниками:

- Единые базовые учебники готовы, город Алматы полностью обеспечен. Еще новость: мы поговорили с издателями и рекомендовали им со следующего года дополнять учебники видеоматериалами, это облегчит работу учителям, - отметил министр.

Включение мультимедийных дополнений в виде CD- и DVD-дисков уже успешно практикуется в нескольких школьных дисциплинах.