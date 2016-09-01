Алла Иванилова В ближайшие годы казахстанских школьников будут тестировать на употребление табака, алкоголя и наркотиков О том, что такие меры будут поэтапно вводиться в стране, сообщила недавно на заседании правительства министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. Внедрение тестирования на “пагубные привычки” связано с передачей школьной медицины из системы образования в здравоохранение. Этот вопрос обсуждался уже давно, однако воли чиновников, видимо, не хватало. Между тем в школьной медицине накопилось немало проблем. Одна из главных - нехватка кадров. В системе здравоохранения на одну медицинскую сестру по нормативам приходится 600 детей, а в школе, где зачастую учится более трех тысяч детей, работает всего одна медицинская сестра на полторы ставки. Уже в скором времени в школьных медпунктах, которые станут структурными подразделениями поликлиники, будут работать сразу по два-три специалиста. Одна медсестра будет заниматься вопросами здорового образа жизни, вторая - непосредственно медицинским разделом работы: оказанием доврачебной медпомощи, проведением прививок и профилактических осмотров. Кроме того, переход к системе здравоохранения позволит пересмотреть функциональные обязанности медицинских работников, которым сегодня приходится заполнять 37 журналов. С последними изменениями их нагрузка будет снижена, а заработная плата повышена. Помимо этого в школах теперь будут оказывать и стоматологические услуги. Такие преобразования, по мнению врачей, позволят более тщательно подходить к вопросам профилактики и выявлению болезней на ранних стадиях. Ведь именно в школьные годы львиная доля казахстанцев начинает терять свое здоровье.

Нововведение не только увеличит штат школьных медработников, но и изменит подход к обследованию учеников. Вводится единый регистр здоровья школьников, который будет интегрирован в общую информационную систему здравоохранения. С начала этого года казахстанские школы уже начали реализовывать календарь оздоровительных мероприятий для школьников. Пока в пилотном режиме в Астане, Алматы и областных центрах. С января профосмотр, который проводится специалистами из поликлиники, прошли более 2,6 миллиона детей, из них на диспансерный учет были впервые поставлены 306 тысяч школьников, 25 тысяч направлены в санатории в период каникул, 144 906 - на стационарное лечение и около 100 тысяч детей сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Профосмотры будут включать поэтапное тестирование школьников на употребление табака, алкоголя и наркотиков. Кстати, в 2009 году Министерство внутренних дел выступало с инициативой внедрить обязательное тестирование школьников и студентов на наркотики. Поводом послужила добровольная проверка почти восьми тысяч школьников и студентов столицы в рамках программы “Астана - город без наркотиков”. По результатам исследования выяснилось, что три процента из них употребляли наркотики. Однако тогда это вызвало критику правозащитных организаций, которые считают, что тестирование нарушает одно из основополагающих прав человека - неприкосновенность частной жизни. Министерство юстиции в экспертном заключении также посчитало, что этот законопроект идет вразрез с Конституцией. С тех пор вопрос не поднимался.

Сейчас доводы чиновников сводятся к тому, что тестирование нужно в первую очередь самим казахстанцам, в особенности детям и их родителям. Ведь легче предотвратить, чем лечить. Кроме того, они уверены, что учащийся, зная о тестировании, бросит вредные привычки. В соседней России в 2013 году был принят закон о тестировании школьников и студентов на наркотики. Учащиеся сдают анализы непосредственно в медицинских учреждениях, а их результаты заносят в медкарту. Однако тестирование все равно остается добровольным: до 15 лет решение о сдаче анализов принимают родители, после - сам ученик. Осмотры проводятся в несколько этапов: на первом - социально-психологическое тестирование и осмотр психиатра-нарколога, на втором - предварительные химико-токсикологические исследования (анализ мочи), позволяющие выявлять практически все виды наркотических веществ, однако им плохо поддаются спайсы, наиболее употребляемые подростками. Если он окажется положительным, учащегося отправят на подтверждающие исследования. Прежде чем проверять школьников, сотрудники Минздрава проводили в школах родительские собрания, объясняя родителям важность тестирования. Однако многие не в восторге от такой инициативы и отказываются наотрез, объясняя тем, что не верят в “анонимность”, а также боятся ложных слухов в отношении “нелюбимчиков”.

Имея определенный опыт, учителя московских школ, где уже проводилось пробное тестирование, говорят, что технология процесса отработана неплохо. Другая проблема - получить согласие, ведь не только родители, но и сами подростки относятся к этому исследованию с большой опаской независимо от того, употребляют они те или иные препараты. По мнению многих учителей, неверна сама основа такого тестирования: оно напрасно выделено в отдельное мероприятие, которое всех пугает, вызывая мысли о неком нарушении приватности частной жизни. Тестирование должно быть совмещено с обязательной диспансеризацией, которую проходят школьники, тогда оно будет восприниматься естественно, как нечто само собой разумеющееся. Подобно обязательной проверке на наркотики при получении водительских прав или лицензии на оружие.

Но самой серьезной проблемой, сводящей на нет весь эффект от дорогостоящего тестирования, по мнению специалистов, является то, что в последнее время наркоманию в подростковой среде все чаще вытесняет токсикомания, а именно вдыхание паров клея “Момент”, ацетона и прочей бытовой химии. Дурман для токсикоманов куда более дешев и продается свободно, при этом никаких тестов на этот счет проводить не предлагается вовсе. А ведь токсикомания не менее опасна, чем употребление наркотиков. Астана