Айгуль Жилкишина

После публикации в прошлом номере газеты о преимуществах Государственной образовательной накопительной системы (далее - ГОНС) к нам поступили вопросы от читателей. Сегодня мы публикуем ответы и напомним, что ГОНС как финансовый инструмент позволяет родителям будущих студентов сэкономить до 70 процентов расходов на их образование. Отметим также, что Казахстан - первая (и пока единственная) страна на территории СНГ, внедрившая ГОНС, и десятая в мире. К слову, в июне этого года зарегистрирован 15-тысячный вкладчик этой накопительной системы Как мы уже писали, одно из главных преимуществ ГОНС - размер ее доходности. Кроме 14 процентов годовых от банка начисляется ежегодная премия государства - 5-7 процентов, что в итоге составляет до 19-21 процента. Все накопления на образовательном накопительном депозите увеличиваются по принципу “снежного кома”, то есть государственная премия начисляется на всю сумму сбережений за весь предыдущий период.

Итак, ваш ребенок поступил на платное отделение колледжа или вуза. Алматинка Асель Коиндыкова интересовалась, какие документы потребуются для перевода средств за обучение. Нам, привыкшим к бумажной волоките, отрадно будет узнать, что в банк необходимо предоставить лишь заявление вкладчика и копию договора с учебным заведением. После этого банк напрямую будет перечислять накопленные средства вкладчика на счет учебного заведения как плату за обучение.

Елена Пермякова из Караганды, мама старшеклассника-отличника, задала нам вопрос: “Что будет с накоплениями на таком счете, если сын поступит в университет на грант?”. Если ваш ребенок поступил на грант, то накопленными средствами можно распорядиться следующим образом: продолжить накопление средств на образовательном вкладе или снять их наличными с учетом всех вознаграждений - как банковских, так и государственных. Кроме того, можно перевести накопления на счет другого ребенка (если у него казахстанское гражданство). Есть также возможность продолжать накапливать средства для оплаты уровня образования, к примеру, магистратуры.

Ертая Алпамысова, жителя Шымкента, интересует вопрос, можно ли за счет депозита оплатить обучение в зарубежном вузе. Да, такое возможно. Если ваш ребенок поступил в зарубежный университет, то вы вправе оплатить за обучение из накопленных средств с начисленной премией государства и банковским вознаграждением. Для этого нужно представить подтверждающие документы о зачислении вашего ребенка в зарубежный вуз. Однако нашему читателю, как и остальным, стоит учесть, что в последующем с момента перечисления средств в иностранный университет начисление премии государства, те самые пять процентов, прекращается.

Нас спросила жительница Петропавловска Нелли Кошель: “Каков срок накопления?”. Согласно закону, минимальный срок накопления на этом целевом депозите составляет три года, максимальный срок не предусмотрен. Но следует помнить, что государственная премия начисляется на вклад сроком не более 20 лет.

Ученица уральской школы Элла Маркарян интересуется, в каком размере начисляется премия государства. Отметим, что премия государства начисляется в размере пяти и семи процентов годовых на сумму образовательного накопительного вклада, но не более 100 МРП. При этом семь процентов годовых начисляются на депозиты, открытые для следующих категорий детей:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе достигшие совершеннолетия, но не более чем до достижения 23-летнего возраста;

2) инвалиды;

3) ребята из многодетных семей (четыре и более);

4) дети из малообеспеченных семей.

Пенсионерка Кульпаш Орынбаева из Алматы спрашивает, в каких случаях премия перестает начисляться на образовательный вклад.

Согласно условиям ГОНС, начисление премии государства прекращается:

1) по истечении 20 лет;

2) по истечении срока действия договора вклада;

3) со дня смерти вкладчика; в случае признания судом вкладчика недееспособным, безвестно отсутствующим либо объявления умершим.

Интересный вопрос поступил от Виталия Самохвалова из Астаны, открывшего в 2013 году счет на имя сына. У него уже накопилась достаточная сумма, но дело в том, что он вместе с семьей уезжает на ПМЖ в Россию. Он спрашивает, что будет с этим бонусом от государства в его случае? Напомним читателям, в каких случаях начисленная премия государства подлежит возврату в бюджет:

1) если вкладчик расторгнет договор по своей инициативе или использует вклад не по целевому назначению;

2) спустя три года со дня отчисления вкладчика из вуза;

3) если вкладчик утратил гражданство Республики Казахстан.

Инженер из Жамбыла Айваз Кахидзе хочет уточнить, каким образом начисляется премия государства. По закону о ГОНС премия государства начисляется ежегодно на фактически накопленный остаток суммы вклада по состоянию на 1 января при минимальном сроке накопления один год.

Камилла Кабаева из Актау задала вопрос, который может коснуться многих студенток: “Будут ли средства накапливаться, если ей придется уйти в декретный отпуск?”. Иными словами, будет ли начисляться премия государства на вклад в случае временного перерыва в обучении. Законом предусмотрено, что премия государства будет сохранена до трех лет. Так что можно спокойно заняться уходом за ребенком, а позже продолжить обучение в вузе.

Несколько школьников, в том числе и Николай Селиверстов из Алматы, интересовались, можно ли, будучи вкладчиком образовательного вклада, получить кредит на образовательные услуги?

Да, в рамках ГОНС вкладчик может обратиться за получением образовательного кредита на льготных условиях. Образовательный кредит предоставляется заемщику под 100-процентную гарантию АО “Финансовый центр” МОН РК, если накопленная сумма составит не менее 50 процентов от стоимости оплаты обучения в полном объеме.

Акбану Олжабаева, пенсионерка из Усть-Каменогорска, спрашивает нас, имеет ли она право вносить деньги на счет ее внука Романа. Да, это возможно, потому что еще одно большое преимущество ГОНС состоит в том, что нет никаких ограничений по вносителям. Это значит, что в пользу Романа перечислять деньги может не только его бабушка, но и любой родственник, а также друг семьи. В любом отделении банка, где открыт депозит, бабушка Акбану может пополнить счет для оплаты обучения своего внука.