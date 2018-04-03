Алла Иванилова

Самый волнительный экзамен для выпускников школ позади. В этом году Единое национальное тестирование проводилось в новом формате



О том, что Единое национальное тестирование, которое проводится в Казахстане с 2004 года, следует видоизменять, говорили давно. И не только родители и общественность. В 2014 году эксперты Всемирного банка по запросу Минобразования сами протестировали задания, высказав свое профессиональное мнение (аудит проводили три международных эксперта с 20-летним стажем работы в системе оценивания). Аудиторы пришли к мнению, что существующий до этого формат ЕНТ не вполне соответствовал международным стандартам и требовал доработки в части тестовых заданий, их экспертизы и интерпретации баллов.

Результат труда чиновников стало возможным оценить в этом году. Тестирование поделили на две части: выпускные экзамены в школах и непосредственно само ЕНТ для поступления в вуз и распределения государственных грантов. К слову, аналогичная система действовала в Казахстане до введения ЕНТ. Только тестирование в вузах было не единое, а у каждого свое. Задания были по пяти предметам: трем обязательным - математическая грамотность, история Казахстана и грамотность речи - и двум профильным в зависимости от выбранной специальности. В этом году увеличились время для сдачи - с трех до трех с половиной часов - и количество вопросов. Если раньше было 125 вопросов по пяти предметам, из них учитывалось только 100 по четырем предметам, то по новому формату засчитывались все 120 вопросов. При этом максимально выпускники могли набрать не 120 баллов, а 140, так как было 10 заданий, за которые можно было набрать по два балла. Пороговый уровень в 50 баллов не изменился. При этом присвоение знака “Алтын белгi” осуществляется теперь самой школой. В этом году не пришлось подтверждать его на ЕНТ.

В текущем году, по данным Министерства образования и науки, из 92 827 выпускников, подавших заявки, фактически ЕНТ в новом формате сдавали 88 583 человека. Свыше 80 процентов преодолели пороговый уровень. При этом средний балл по Казахстану составил 80,5 из 140 возможных. Самые высокие результаты показали школьники из Алматы и Астаны. Рекордсменом в этом году стал выпускник алматинской гимназии. Он ответил правильно на 139 вопросов и не добрал всего один балл до максимума. Счастливчик уже выбрал профессию - намерен изучать общую историю и правоведение. Семь человек набрали по 138 баллов.

Тревожно то, что 15,8 процента сдававших Единое национальное тестирование, а это 14 066 выпускников школ, не преодолели пороговый уровень 50 баллов. В Министерстве образования и науки им предлагают пересдать экзамены в августе либо январе следующего года, но уже на платной основе.

Помимо обновленного формата тестирования впервые в текущем году был запущен облачный интернет-сервис онлайн-трансляции хода экзамена, благодаря чему родители могли наблюдать, как их дети сдают один из важных экзаменов в своей жизни. Это новшество, как заявили в Минобразования, позволило снизить число нарушений, но совсем избежать их все же не удалось. Чаще всего выпускники пытались пронести на экзамен мобильные телефоны, шпаргалки и справочники. За время проведения ЕНТ-2017 12 учеников были удалены из аудиторий за подобные нарушения. Их результаты теперь аннулированы.



Астана