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Льготы учителям Образование

Алла Иванилова
Государственная программа образования на 2016-2019 годы претерпит изменения. Обновленный вариант в ближайшее время образовательное ведомство намерено внести на согласование в правительство. Кроме этого министерство намерено “облегчить” жизнь учителям, освободив от бумажной рутины и предоставив льготы

Недавно главный педагог страны Ерлан Сагадиев доложил на заседании правительства о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы. С начала реализации госпрограммы открыли 1309 дошкольных учреждений и построили 155 школ. До конца текущего года взамен трехсменных и аварийных планируют ввести в эксплуатацию 76 школ.
В пилотном режиме автоматизируется процесс распределения детей по детсадам. В 2018 году планируется полномасштабное внедрение системы. В целях упрощения процедуры открытия детсадов приняли новые санитарные нормы и правила.
В 318 колледжах реализуется проект “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”. В этом году выделили госзаказ на 100 тысяч мест, из них 21 тысячу в рамках продуктивной занятости. Кроме этого в 421 колледже внедряют дуальное обучение с участием 2433 предприятий. В организациях технического и профессионального обучения преподавание по 10 специальностям ведется на английском языке.
В вузах ввели механизм выборности ректоров через наблюдательные советы, создают службы корпоративных секретарей и внутреннего аудита. Восемь казахстанских вузов отмечены в рейтинге лучших университетов мира QS WUR в 2017 году. В сфере науки Казахстан в этом году стал участником комитета ОЭСР по научно-технической политике. Активно вовлекается бизнес в софинансирование грантовых проектов. Уже привлекли два миллиарда тенге и до конца года планируют привлечь еще четыре. Получен доступ к зарубежным грантам в сфере биологической и ядерной безопасности.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные достижения, в стране все еще актуальна проблема трехсменных школ, которую намерены решить за счет внедрения подушевого финансирования. Для этого чиновники станут активно привлекать частный сектор. Не решена еще одна проблема - строительства двух организаций ТиПО в Астане.
Учитывая, что в последние годы озвучили немало инициатив - переход казахского языка на латиницу, всеобщую цифровизацию, ускоренное внедрение подушевого финансирования и Стратегию-2025, где предусмотрено развитие Казахстана как образовательного хаба для Центральной Азии, Государственная программа образования на 2016-2019 годы претерпит существенные изменения. Переписывать ее уже начали, и в ближайшее время представят обновленный вариант.
Кроме этого Министерство образования и науки намерено решить ряд насущных проблем. В частности, планируется снизить учебную нагрузку на учителей. Сейчас обсуждаются новые учебные планы, и в ведомстве надеются до конца года прийти к окончательному решению. Также сохраняется загруженность педагогов различными бумажными отчетами, несмотря на то, что в образовательном ведомстве “все свое” практически оцифровали. Делать двойную работу учителей заставляют различные комиссии при акиматах (по борьбе с коррупцией, по делам несовершеннолетних, женщин, молодежи, по правонарушениям и т. д.), которых насчитывается от 15 до 20. Они запрашивают информацию от школ в письменном виде, и учителя продолжают писать отчеты. В этой связи министр образования и науки Ерлан Сагадиев попросил премьер-министра страны поручить акимам “полностью запретить запрашивать информацию у школ, если она есть в Национальной образовательной базе данных (НОБД)”. “Мы все можем дать или почти все. Если надо, мы расширим НОБД”, - отметил глава ведомства.
Минобразования также намерено добиться льгот для учителей и воспитателей. Уже внесли предложение о предоставлении льгот по устройству их детей в детские сады по аналогии с военными. “Сеть детских садов растет, поэтому такую норму можно ввести”, - считает глава МОН.

Астана

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Просмотрено: 1597 раз Просмотров: 1597 опубликовал: Ruslan 19 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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