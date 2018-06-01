Айгуль Жилкишина

В прошедшие выходные в столичном Дворце школьников прошел городской интеллектуальный конкурс “Лидер - учащийся столичного образования”, посвященный 20-летию столицы. Учащиеся 10-11-х классов 39 школ столицы прошли тестирование в отборочном туре по вопросам истории и культуры Казахстана. В ходе творческого состязания каждый участник должен был доказать свою состоятельность не только как обладатель глубоких и всесторонних знаний, но и убедительный оратор, умелый организатор. Обладателем Гран-при стал Атабек Куаныш, учащийся 11-го класса школы-лицея № 64. Насколько показательным является этот пример для школьной системы Казахстана, в которой с 2016 года происходят поэтапные масштабные изменения?



Введение трехъязычия, пятидневки, обновление школьной программы, постепенный переход на 12-летнее образование - это далеко не полный перечень новшеств, которые вызвали и продолжают вызывать общественный резонанс. Систему образования значительно перекраивают, апробируя на школьниках очередные реформы.

Казахстанцы, в частности родители школьников, достаточно критично воспринимают новые реформы, поскольку они происходят уже который год. Для чего нужны новые преобразования? Представители МОН РК обосновывают внедрение инноваций тем, что это веление времени. Эксперты от образования изучают международный опыт, проводят анализ действующей системы, исследования и апробации, а также обсуждение среди общественности.

Одновременно, утверждают в ведомстве, проводится широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности, ученых, депутатов и представителей неправительственных организаций.

На ближайшие два года в системе среднего образования произойдут следующие изменения: обновление содержания образования, подготовка к переходу на трехъязычное образование, сокращение объема домашнего задания примерно на одну треть, переход на пятидневную учебную неделю обучения в начальной школе, внедрение единого базового учебника, подготовка учебников со шрифтом Брайля для детей с нарушением зрения, итоговая аттестация и новый формат ЕНТ. Главная задача всех изменений в школьном образовании - поднять качество обучения.

Что касается нововведений в тестировании, то в новом формате содержательной части ЕНТ расширят использование тестов, что положительно отразится на уровне логического мышления, базовых компетенций, то есть на функциональной грамотности, исключат момент угадывания и заучивания учебного материала, что дает возможность оценить реальные знания, способности абитуриента.

Отметим, что сократится количество времени на выполнение домашнего задания - примерно на одну треть по сравнению со старыми показателями: во 2-м классе - до 50 минут, в 3-4-х классах - 70 минут, в 5-6-х классах - 90 минут, в 7-9-х классах - 110 минут, в 10-11-х (12) классах - 130 минут.

Кроме того, домашнее задание не будут задавать на праздничные, каникулярные дни, кроме чтения художественной литературы для общего развития, проектной работы, решения задач для углубленного изучения математики. Учащимся первых классов со второго полугодия возможно домашнее задание по чтению. Предусмотрен гибкий переход от ежеурочного домашнего задания к системе заданий на учебную четверть в старших классах. Будут шире практиковаться межпредметные, групповые домашние задания, задания по желанию и на выбор учащихся. Для сокращения домашней учебной нагрузки допустимо проведение сдвоенных уроков для средних и старших классов.

Наконец, с этого учебного года внедрили единый базовый учебник - это самый лучший учебник из нескольких представленных издательствами учебников, прошедших экспертизу и заключение предметных и республиканских комиссий в составе 126 лучших работников образования, а также депутатов и представителей родительской общественности, которые рассматривают итоги экспертизы и апробации. Авторские права на единые базовые учебники передаются в Министерство образования и науки РК.