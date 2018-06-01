Айгуль Жилкишина

Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ) стали брендом качественного образования в Казахстане и предъявляют к зданиям соответствующие их классификации высокие требования. Причем это касается не только образовательной программы, но и применения последних достижений строительных технологий для зданий школ. Школы физико-математического и химико-биологического направлений основаны в Шымкенте, Актау, Алматы, Петропавловске, Костанае, Атырау, Павлодаре, Кызылорде, Таразе, Караганде, Уральске, Семее, Талдыкоргане и других городах страны. Недавно открывшееся учебное заведение в Усть-Каменогорске под знаком НИШ позиционируется как лучшая школа на всем постсоветском пространстве



В начале этого учебного года в Усть-Каменогорске открылась НИШ химико-биологического направления, в которой сейчас обучаются местные ученики и ребята из 14 районов области. Эта школа является мультифункциональным обучающим комплексом международного стандарта, действительно школой будущего. Наше государство заинтересовано в том, чтобы школьники обладали тем глубоким интеллектуальным потенциалом, который станет востребован в XXI столетии.

Школа расположена на территории в шесть гектаров и рассчитана на 720 учеников. При этом в спальном корпусе имеются 120 мест, рассчитанных на приезжих детей. Учиться и жить одновременно школьники будут в самых комфортных условиях - инновационная трансформирующаяся мебель создана из современных материалов.

При строительстве этого здания применялись современные инновационные технологии. Школа переменной этажности с максимальной высотой 14 метров построена с учетом сейсмической ситуации в регионе, с защитой от колебаний до восьми баллов.

Здание самой школы состоит из десяти блоков, в которых расположены модернизированные учебные кабинеты, библиотека с обширной медиатекой, стадион. Учебное заведение располагает собственными телестудией, теплицей, зимним садом и лабораторией биотехнологий, не имеющей аналогов в СНГ.

Поскольку в этой школе особое внимание уделяется биологическому направлению, здесь установлены системы автоматического полива и новейшее оборудование для специализированных классов. Кроме того, школа оснащена новейшим лабораторным оборудованием из Европы и США.



Обучение как эксперимент

Отметим, что Назарбаев Интеллектуальные школы являются экспериментальной площадкой, которая изучает и внедряет лучший казахстанский и международный педагогический опыт. Мощность и инфраструктура каждой из имеющихся по всей стране школ определяются соответственно собственному проекту и возможному количеству класс-комплектов.

В основном здания Назарбаев Интеллектуальных школ рассчитаны на 720 мест, включая общежитие на 120. Здание школы сформировано из нескольких крупных блоков: учебного, спального и спортивного. В учебном блоке 63 кабинета, из них 40 кабинетов на 10 учеников, 16 кабинетов на 20 учеников, два универсальных кабинета, пять - для индивидуальных занятий. Спальный блок представляет собой уютное общежитие для иногородних детей на 120 мест. В спортивном корпусе имеются большой и малый залы, тренажерный зал. Между тем предусмотрены общешкольные помещения, кабинеты и лаборатории, медицинский блок, обеденный и актовый залы на 360 мест.

Главными особенностями являются функциональность и простота лабораторий, которые позволяют проводить как классические уроки и лекции, так и командные практические занятия на одной рабочей платформе. Кроме того, мебель в помещении не имеет жесткого крепления к полу, может быть мобильной и расставляться в зависимости от формы проводимых занятий. Все это придает наглядности и эффективности в усвоении изучаемого материала.

Как правило, все школы оснащены новейшими компьютерными системами, мультимедийными кабинетами, оборудованными высокопроизводительными электронно-вычислительными машинами, интерактивными электронными досками, высокоскоростным интернетом, инновационными программными средствами, которые не только помогают получать знания, но и могут руководить учебным процессом.

Система конкурсного отбора в Назарбаев Интеллектуальных школах всецело направлена на отбор детей, способных обучаться по дисциплинам естественно-математического направления, и в дальнейшем на поступление в основном в топовые казахстанские и зарубежные технологические университеты.