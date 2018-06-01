Айгуль Жилкишина

Поэтапные масштабные изменения, которые происходят в школьной системе РК с 2016 года, должны вывести уровень образования в нашей стране на конкурентоспособный уровень. Продолжим рассказ об изменениях и нововведениях для казахстанских школьников в текущем 2017-2018 учебном году, проводимых Министерством образования и науки



Начнем с того, что по статистике число первоклассников в нашей стране увеличивается ежегодно. И для них, только что перешагнувших школьный порог, нововведения начали внедрять еще в 2016-2017 учебном году. Речь идет о пятидневной учебной неделе и критериальном оценивании знаний школьников. Кроме того, в начальной школе начинается сокращение объема домашнего задания.

С начала текущего учебного года на обновленное содержание образования и пятидневное обучение перешли 2-е, 5-е, 7-е классы. Как показала практика, не все руководители учебных заведений до конца продумали сетку учебных часов. Эксперты выяснили, что пятидневная учебная неделя мало приспособлена для гимназий и лицеев страны. И хорошо она функционирует только в школах, где дети учатся в одну смену.

Другим инновационным шагом стал постепенный переход учащихся 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов на новую критериальную систему оценивания. Основная идея этой системы - объективное ранжирование знаний, основанное на четких критериях, которые позволяют обеспечить качественное оценивание и развитие личности.

На практике педагоги поэтапно будут уходить от привычной пятибалльной системы оценок и зацикливания на самих оценках. Вместо оценок ученики станут получать анализы и рекомендации от учителя. Новая система призвана максимально мотивировать учащихся - они должны не просто бояться плохих оценок, а думать об уровне собственных знаний.

Продолжается внедрение единого базового учебника по каждому предмету для организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования.

Также идет работа по подготовке к обучению в старших классах предметов естественно-математического цикла на английском языке. При этом обучать на английском языке будут по желанию учеников и родителей по мере подготовленности педагогов. Кроме того, в этом году в 692 школах Казахстана начнется преподавание предметов естественно-математического цикла на английском языке за счет вариативной части учебного плана.



Онлайн-

инновации

С некоторых пор идет оживленное обсуждение внедрения для учащихся всех школ электронного дневника Kundelik.kz. Стоит отметить, что сегодня системой электронных школьных журналов “Kљнделiк” в пилотном режиме пользуются около четырех тысяч школ. В этой системе зарегистрированы и работают около 2,5 миллиона пользователей.

В чем ее суть? Ученики школ и их родители получают возможность видеть оценки, домашние задания, расписание, новости школы и другую информацию. Родителю предоставляется возможность под своим логином и паролем получить доступ к электронному дневнику своего ребенка в разделе “Дети” - “Дневник”, узнать оценки и домашнее задание. К слову, дневник станет заполнять классный руководитель.

Данные учащихся находятся в закрытом периметре безопасности единого государственного оператора информационных систем - АО “Национальные информационные технологии”, которое обеспечивает безопасность не только нашей системы, но и электронного правительства в целом. Также министерством проводятся процедуры государственно-частного партнерства, по итогам которого систему повсеместно внедрят во всех школах.

Следующим новшеством стало внедрение электронного учебника. В перечень учебников, учебно-методических комплексов включено более 600 учебных изданий на электронных носителях для дошкольного и среднего образования. Электронные версии макетов учебников на время их экспертизы размещаются на портале “Общественная оценка” центра “Учебник” (http://okulyk-edu.kz/ocenka-ru). Таким образом, постепенно базовые учебники в электронном варианте станут доступными для школьников.

Для нормального функционирования онлайн-учебников и дневников нужен доступ к интернету. Он имеется в 97 процентах учебных заведений РК (7261 школа), из них к высокоскоростному интернету подключены 36 процентов (2621 школа). Министерством совместно с акиматами областей, городов Астаны, Алматы во исполнение поручения премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева прорабатывается вопрос внедрения Wi-Fi-сети в школах. Акиматами областей, городов Астаны, Алматы ведутся работы по выделению бюджетных средств на обеспечение школ точками доступа Wi-Fi.



Комфорт

и здоровье

Для успешного обучения детям необходимы не только учебные пособия, но и другие составляющие, о которых ранее не принято было говорить с высоких трибун. Но времена меняются, и сейчас для школьников обеспечивают не только учебный процесс, но и все сопутствующие вещи.

Например, для обеспечения учащихся школ индивидуальными шкафами для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей изучена мировая практика негативного влияния школьных портфелей на здоровье детей ряда стран. К слову, в Израиле разработали правила пользования школьным ранцем и строгое ограничение его веса. В Европе облегчают вес и на уроках выдают листы с раскрытой темой урока, и снабжают ксерокопиями страниц того же учебника, а дома подшивают в папку. В США введено ограничение веса и применяются штрафы к родителям и школам, которые не выполняют требования, а в учебных заведениях за каждым учеником закреплен личный ящик, где можно хранить все, что потребуется на занятиях.

Всемирной организацией здравоохранения установлено, что вес портфеля должен соответствовать 10 процентам веса школьника, чьи физические показатели развития соответствуют возрасту согласно нормам. Поэтому проработан вопрос обеспечения учащихся школ индивидуальными шкафами для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей. Министерство образования Казахстана совместно с заинтересованными госорганами и местными исполнительными органами проводит работу, чтобы поэтапно, за 2017-2019 годы, за счет средств местного бюджета учащихся школ обеспечили индивидуальными шкафами.

Наконец, во всех общеобразовательных школах внедряется обязательное проведение утренней зарядки, подвижных игр на больших переменах и физкультурных пауз на уроках. Это значит, что работа по формированию культуры здорового образа жизни, созданию безопасной и комфортной среды для всех казахстанских школьников становится нормой для нашей страны. Педагоги во время уроков будут следить за формированием правильной осанки учащихся, а также применять различные технологии, сберегающие здоровье, то есть короткие разминки, зарядки и другие перерывы, чтобы дети могли подвигаться.