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Как быстро стать профи Образование

Айгуль Жилкишина
В этом году по поручению главы государства стартовал проект “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”. В целом до 2021 года бесплатную квалификацию ТиПО (техническое и профессиональное образование) получат около 720 тысяч граждан нашей страны. О реализации программы, а также о том, что такое дуальная система, - в нашем материале

В рамках программы “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех” подготовка кадров ведется по двум направлениям. Во-первых, обучение рабочим квалификациям всех желающих осуществляется за счет местных бюджетов, где готовят специалистов по техническим и технологическим, сельскохозяйственным специальностям, а также сервису и обслуживанию. В рамках местного бюджета по госзаказу приняты уже 79,5 тысячи человек.
Во-вторых, обучение осуществляется за счет республиканского бюджета в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. В этом случае предусмотрена подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием и краткосрочное профессиональное обучение. Отметим, что в этом направлении программы участвует несколько категорий населения Казахстана.
В их числе выпускники 9-х и 11-х классов, лица, не поступившие в учебные заведения, и те, кто находится в поисках работы. Кроме того, в программе могут принять участие казахстанцы, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и люди из малообеспеченных семей. Обучение рассчитано на молодежь в возрасте до 29 лет и на безработных, независимо от регистрации в центрах занятости населения, а также на самозанятых граждан.
К слову, участники программы обеспечиваются стипендией, одноразовым горячим питанием, проездом. По этому направлению сейчас приступили к учебе 21,3 тысячи человек.
Наконец, в рамках программы “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех” работают краткосрочные курсы. На конец октября на краткосрочное обучение направили 39,5 тысячи человек, а план приема на этот год составляет 71,8 тысячи человек. Следует отметить, что в 2017 году повышение квалификации прошли 5200 человек, в том числе 300 руководителей колледжей. Всего по госзаказу в учебные заведения ТиПО приняли 100 815 человек, из них на базе 9 классов - 72 773 человека и на базе 11 классов - 28 042 человека.

Практика как критерий истины
Напомним читателям, что пару лет назад в мажилисе рассматривали законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования”, в котором говорилось о необходимости практической подготовки студентов еще в стенах учебных заведений. Речь шла об обязательном прохождении студентами практики на предприятиях, а также закреплялось понятие “дуальное обучение”. Меры эти необходимы для эффективной подготовки квалифицированных кадров, особенно во времена постоянного внедрения инноваций и новых технологий.
Многие работодатели неохотно берут к себе выпускников вузов, так как у новоиспеченных специалистов отсутствуют навыки практической работы. Но в последние годы вузы и колледжи восполняют этот пробел, и в Казахстане уже есть учебные площадки, где сочетают обучение не только в теории, но и на практике. Принципы дуального образования внедряются в двухстах колледжах РК с участием более 2000 отечественных предприятий. Год от года растет заинтересованность и со стороны наших работодателей в таком сотрудничестве, что неудивительно - квалифицированные и заинтересованные кадры нужны каждому казахстанскому производству. Кроме того, наши эксперты охотно перенимают положительный опыт из-за рубежа, доказавший свою эффективность.
Статистика свидетельствует, что в странах Европы, где есть дуальное профессиональное образование, безработица среди молодежи гораздо ниже, чем в тех, где ее нет. А в условиях экономического спада страны Европы кооперируются для успешного внедрения дуальной системы образования (от др. греческого duo - “два”) и выделяют бюджетные средства.
Например, в Швейцарии двое студентов из трех выбирают дуальное обучение. Их привлекают такие преимущества, как приобретение практических навыков еще во время учебы, знание процесса производства, участие в повседневной жизни рабочего коллектива. Кроме того, это гарантия того, что они станут частью этого предприятия после окончания учебы. Но еще во время обучения предприятия напрямую участвуют в профессиональном образовании студентов - несут все связанные с ним расходы, включая зарплату студента.
Дуальное образование очень развито в Германии - последние 10-15 лет оно применяется в системе высшего образования (подготовка бакалавров, магистров). Государство при этом компенсирует путем различных выплат около одной трети затрат предприятия на профессиональное обучение. Выгода для предприятий очевидна - “на выходе” они получают готового специалиста, досконально знакомого с особенностями работы именно этого предприятия, с желанием работать именно здесь, притом на их условиях.
Правительство Франции полагает, что в деле профобразования Германия является для нее примером, особенно эффективным для сокращения числа безработной молодежи. Согласно статистике, количество соискателей на биржах труда до 25 лет во Франции - 25,5 процента, а в Германии - 8 процентов. Для того, чтобы получить готового специалиста, французы затрачивают 1,5 года, а немцы - три. Участников во французском профобразовании - 426 000 человек, а в Германии - 1,5 миллиона. В абсолютных цифрах это значит, что 75 процентов молодежи Германии до 20 лет обучаются в системе профобразования (65 процентов в дуальной системе, 10 процентов - профтехобразовании).
Интерес других государств к немецкой дуальной системе профобразования заметно растет, особенно в условиях экономического кризиса. В 2012 году в Берлине шесть стран Европы подписали меморандум о сотрудничестве в области реформирований образовательной системы. А конкретная цель, которую перед собой поставили Германия, Испания, Греция, Португалия, Италия, Словакия и Литва, - к 2020 году 80 процентов молодежи в Европе должны быть трудоустроены. Сейчас в таких странах, как Греция и Испания, безработица среди молодежи составляет 50 процентов, а по всей Европе каждый ее четвертый житель моложе 25 лет не имеет работы.
В качестве практической помощи правительство Германии выделило из бюджета на 2016-2017 год дополнительные 10 миллионов евро для поддержки международного сотрудничества в системе профессионального образования.

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Просмотрено: 1715 раз Просмотров: 1715 опубликовал: Ruslan 7 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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