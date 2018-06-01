Алла Иванилова

С этого учебного года с 5-го класса начали поэтапное внедрение трехъязычного образования. Полный переход планируется завершить к 2023 году



Впервые о необходимости трехъязычного образования в Казахстане заявил президент Нурсултан Назарбаев в 2012 году, мотивировав это тем, что владение казахстанцами английским языком обеспечит качественный рывок в развитии страны, а русский язык является историческим преимуществом казахской нации. С этим утверждением не поспоришь. Английский - это язык науки и технологий, на нем ведется большая часть исследований в экономике и бизнесе. Его знание открывает перед человеком большие перспективы. К тому же английский язык распространен в 106 странах, русский - в 17. Таким образом, знание этих двух языков позволит понимать жителей 123 стран, а это полмира.

Практические шаги по переходу на трехъязычие начались еще в 2013 году. Тогда ввели изучение английского языка с первого класса. В 2015 году увеличили количество часов - для первоклашек два часа в неделю, а во втором, третьем, четвертом классах - по три часа. Таким образом, в этом учебном году в пятый класс пришли ученики, изучавшие английский с первого класса. Поэтапный переход на трехъязычное обучение предусмотрен Государственной программой развития образования и науки на 2016-2019 годы. Это означает, что казахский, русский и английский языки с первого класса станут преподавать по новым уровневым программам. Программу уже апробировали в Назарбаев Интеллектуальных школах. В 2017/18 учебном году в 33 экспериментальных школах для одаренных детей, 20 НИШ и 30 казахско-турецких лицеях республики начато преподавание на нескольких языках. Всего новая программа охватит 350 тысяч преподавателей и три миллиона детей. Первый подход при реализации трехъязычного обучения - преподавание самих предметов: казахского языка, казахской литературы, русского языка, русской литературы и английского языка. Это позволит развить у детей четыре вида речевой деятельности: речь, письмо, аудирование и чтение. Изменится методика и технология преподавания предмета, поэтому и подготовили уровневые программы для изучения трех языков. Второй подход заключается в том, что дети уже на практике смогут применять знания языков. Но внедрять все нововведения станут поэтапно. Первым шагом будет подготовка детей до определенного знания уровня языков, а затем уже начнется преподавание предметов на русском, казахском или английском языке.

Трехъязычное предметное образование в Казахстане станет обязательным в 2019 году и только для старшеклассников. С 2018/19 учебного года начиная с 6-го класса во всех школах страны независимо от главного языка обучения историю Казахстана станут изучать на казахском языке, всемирную историю - на русском. С 2019/20 учебного года в старших классах на английском языке по выбору школы начнут изучать такие предметы, как информатика, химия, биология, физика. С пятого класса учеников начнут знакомить со специфической терминологией этих наук. Полный переход на трехъязычное обучение планируют завершить к 2023 году. Причем это затронет на одинаковых условиях городские и сельские школы.

Главное условие для успешного внедрения программы - кадры. Именно от них будет зависеть успех этой реформы. Министерство образования и науки разработало Дорожную карту трехъязычного образования на 2015-2020 годы. В ее рамках планируется подготовить кадры, которые могут преподавать в школах на трех языках. В этой связи планируют внести изменения и дополнения в государственные стандарты высшего и послевузовского образования. В вузах республики с первого курса не менее 20 процентов дисциплин станут преподавать на втором языке. Соответственно, студенты русского отделения станут изучать предметы на казахском языке, казахского отделения - на русском. С третьего курса предполагается преподавание не менее 30 процентов базовых и профилирующих дисциплин на английском языке. В рамках перехода на полиязычное образование ежегодно по четырем педагогическим специальностям будут осуществлять прием 500 магистрантов и 900 бакалавров. В педагогических вузах предусмотрены механизмы по внедрению опыта НИШ по усилению качества подготовки кадров по развитию языковых компетенций педагогов и требований к сдаче студентами IELTS не ниже 6,5 балла. Прорабатывается вопрос по организации летней языковой школы для учащихся 5-11-х классов с привлечением студентов 3-4-х курсов языковых факультетов. В целом до 2020 года языковые курсы пройдут 2450 преподавателей.

В Минобразования уверены, что с педагогами по казахскому языку проблем не будет. Единственное, что нужно поменять, - методику преподавания языка. В Англии, Финляндии есть методики, позволяющие даже иностранцам освоить язык за четыре-пять месяцев. Существующие в Казахстане методики за месяцы и годы обучения казахскому языку не дают желаемого результата. Поэтому для педагогических вузов разработают новую программу. Ресурсы для этого есть - в Назарбаев Университете, Назарбаев Интеллектуальных школах, казахско-турецких лицеях.

Гораздо проблематичнее - с англоязычными педагогами. В целом, чтобы реализовать систему трехъязычного образования в стране, нужны 32 тысячи преподавателей, свободно владеющих английским языком. С этой задачей ведомство намерено справиться в течение трех лет. Ее станут решать за счет привлечения выпускников программы “Болашак”, подготовки учителей в вузах и колледжах, повышения квалификации школьных педагогов, программ по обмену студентами и приглашению зарубежных специалистов - носителей языка. Специальные отделения педагогического, инженерно-технического и естественно-научного направлений в рамках трехъязычного образования функционируют в 42 вузах. С 2016 года на базе Назарбаев Университета и 15 вузов республики начаты четырехмесячные курсы для учителей по биологии, химии, физике, информатике. В течение 2017-2019 годов ежегодно станут обучать предмету на английском языке около пяти тысяч учителей. Также профессиональную переподготовку педагоги проходят по международной программе “Болашак”. Систему подготовки учителей по программе трехъязычия проверили в Назарбаев Интеллектуальных школах. Специалисты из этих школ обучают своих коллег из общеобразовательных заведений. Все семинары проходят онлайн.

Но достаточно ли такого короткого срока, чтобы свободно заговорить на научном английском языке, при том, что специализированных преподавателей в институтах готовят как минимум четыре года. Сможет ли преподаватель объяснить школьнику сложную тему по математике или химии на английском языке? Министерство образования и науки проводит постоянный мониторинг готовности педагогического состава.

Чтобы как-то мотивировать учителей заговорить на английском, с 1 сентября 2017 года Министерство образования и науки увеличило оклад тем педагогам, которые пройдут обязательные курсы повышения квалификации, овладеют определенным уровнем английского языка и станут осуществлять подготовку в старших классах по четырем предметам - химии, биологии, физике и информатике. Прибавка составит 200 процентов от базового должностного оклада - это около 35 тысяч тенге. На эти цели в этом году из республиканского бюджета выделили 864 миллиона тенге. По прогнозам ведомства, надбавку к заработной плате получат 4407 учителей.

Особого внимания заслуживает и вопрос подготовки адаптированных для наших школ учебников на английском языке. Минобразования планирует использовать пособия, по которым учатся в Назарбаев Интеллектуальных школах и международных школах. Также адаптируют зарубежные учебники по четырем предметам: это информатика, физика, химия и биология для старшей школы. Для детей дошкольного возраста разрабатывают специальные программы по изучению государственного, русского и английского языков в игровой, активной и интерактивной формах.

Позволят ли эти меры эффективно внедрить полиязычное образование, пока неизвестно. Но чиновники уверены, что нововведение должно успешно прижиться. При этом в обществе немало сомнений. Одни считают хорошей инициативой - пропуском в большой мир, другие, напротив, относятся негативно, сетуя, что это угроза национальной идентичности. Одним декретом невозможно заставить говорить на каком-либо языке. Такие реформы нельзя проводить быстро. Надо осознавать, что практику Назарбаев Интеллектуальных школ, где сосредоточена большая часть педагогической элиты и наиболее одаренных детей, нельзя транслировать на всю систему общеобразовательных школ Казахстана. Осилят ли новшества сельские школы, где не первый год мечтают не только об обещанном скоростном интернете, но и о капитальном ремонте? Многие учителя боятся остаться без работы, поскольку терминология на английском языке, объяснение законов и правил будут сложнее. Да и большинство учащихся вряд ли знают государственный и английский языки в таком объеме, чтобы воспринимать на них научную информацию, учитывая, что физика и химия и без того сложны в понимании. Есть опасения, что ученики, изучая сразу несколько языков, не смогут ясно выразить свою мысль ни на одном из них. И какого качества будут знания у учащихся, чей уровень понимания иностранного языка оставляет желать лучшего?

Насколько оправданы опасения, покажет время. Но однозначно трехъязычие - перспективная идея. Но чтобы в ней не разочароваться, нужно грамотно продумать план реализации. Чиновники обещают не спешить в этом деле - как только будут готовы школы и дети, только тогда произойдет переход на трехъязычное образование.



Астана