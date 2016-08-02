Столичный молодежный театр “Аттракцион” недавно посетил Алматы. Труппа давала свой спектакль “Ваня, и Соня, и Маша, и Спайк”. Любительский театр Игоря Ермашова принял у себя творческий коллектив из Астаны Режиссер Ильяс Даньяров в начале спектакля признался, что пьеса задела его за живое, поэтому он решил ее поставить. Его финальный монолог в образе Вани не просто задел за живое, а потряс, выбил зрителей из кресел. Ведь Ваня кричал от боли за свой рухнувший мир!

Какую-то часть зрителей составили родственники, друзья, а также друзья друзей известной алматинки Фатимы Джандосовой, исполнившей роль Сони. Фатима неоднократно выступала в семейных концертах в составе творческой группы “Клевые сестры”. Может быть, именно поэтому у персонажа Фатимы Джандосовой был особый “алматинский” акцент.

Зрители тепло приняли труппу, состоящую из непрофессиональных исполнителей, что придает особое обаяние спектаклю. Казалось, актеры играли наших знакомых или даже родных. Настолько их диалоги были живыми, актуальными, что хотелось вставить собственную реплику. Ваня - Ильяс Даньяров (Джон Смит “Папа в Паутине”, Билл “Август: Графство Осэйдж”) Соня - Фатима Джандосова, Кассандра - Акмарал Аймаханова, Маша - Татьяна Липина (Вайолет Уэстон “Август: Графство Осэйдж”, Сильвия “Сильвия”) Спайк - Искандер Жанартов (Малыш Чарли “Август: Графство Осэйдж”), Нина - Зарина Байтугелова.

Действие происходит в Пенсильвании (а зрителям казалось, что в Алматы) в доме известной голливудской актрисы Маши Хардвик. Здесь также проживают ее брат Ваня и сестра Соня. Их размеренная жизнь давно превратилась в ритуал. Соня сравнивает себя с дикой индюшкой, жалуясь, что она и не жила вовсе, что жизнь не такая, какой должна быть! Но тут приезжает Маша со своим юным другом Спайком, и вот пол уходит из-под ног Вани и Сони. Как же было тихо и уютно, спокойно и надежно до их приезда. Возможно, Маша скоро уедет, все пойдет своим чередом? Но сестра, а она является главным обеспечителем семьи, объявляет свою волю: “Я продаю дом!”. И, кажется, у брата с сестрой от такой новости помутился разум! Ваня из спокойного домоседа превратился в громовержца, обличителя пороков общества. А у Сони, кажется, и вовсе крыша поехала - она перевоплотилась в Мэгги Смит, чьи искрометные диалоги и поведение голливудской звезды на костюмированном балу привлекли к ней внимание одного из гостей, который начал ухаживать за Соней. А она все эти годы была лишена какого бы то ни было мужского внимания! Но разве каждый из нас не испытал нечто похожее, будто мы только готовимся прожить свою жизнь...

Монолог Вани - ключевая сцена. Автор пьесы про злоключения микроба, Ваня переживает распад своего мира на атомы. Он полон страха и ужаса перед цифровой эрой. Крик бедного Вани “Почтовые марки мы лизали!” буквально взрывает пространство! В нем выражена вся тоска по более простым, понятным и таким теплым временам... А сейчас его и Соню предает более успешная сестра Маша. Что ждет их после того, как она вышвырнет их из дома? Но и Маша переживает предательство. Юный Спайк бросает ее. Именно это обстоятельство преобразило Машу, и она решила сохранить родовое гнездо, впервые за долгие годы актриса испытывает нежность к брату и сестре, таким нелепым, неприспособленным к этой суровой жизни...

Непрофессиональные актеры великолепно справились со своими ролями, заставив зрителей сопереживать, подчас даже глотать слезу! Вам знаком эффект сцены - когда актеры будто возвращают тебе твою жизнь? Когда ты видишь ее как на ладони, когда вся она проносится перед тобой за время спектакля, в котором вроде и не про тебя играли. А оказалось, что именно про тебя!

Справка “НП”

Театр “Аттракцион” был основан в 2010 году. Он отличается неординарным подходом к постановкам, оригинальным видением сюжета и живостью молодого актерского состава. На сцене можно увидеть непрофессиональных, но невероятно талантливых артистов, которые вкладывают всю свою душу в работу. Среди них Евгения Клишина, Надежда Нестеренко, Жанна Аксартова, Татьяна Липина, Александр Орлов, Аргын Аманбек, Нурсултан Есенкул, Айвар Жумабаев, Александр Антипин и другие.

Фатима Джандосова - исполнительница роли Сони. Актриса, автор-исполнитель, кинематографист, участница спектаклей театра Barracuda Jam, снималась в сериале Бориса Белика и Отто Вайскопфа “Желтый цыпленок”, участница дуэта “МарФа” и квартета “МарФа ВайТер”.