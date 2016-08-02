Лейла Джандосова, Москва: - В этом году - 17 августа - мегазвезде советской эстрады Муслиму Магомаеву исполнилось бы 74 года. Он ушел из жизни 25 октября 2008 года, когда ему было всего 66 лет. Большую сцену оставил незадолго до развала Советского Союза, но остался в сердцах миллионов своих не только поклонниц, но и поклонников на всем пространстве бывшего СССР.

Вспоминаю гастроли Муслима Магомаева в Алма-Ате в конце 1972 года. На его концерты, которые проходили во Дворце спорта, рвался весь город. Моей маме каким-то чудом удалось добыть по два билета аж на два концерта, в том числе - на заключительный. Мне тогда было 11 лет, и на меня произвело очень сильное впечатление выступление этого яркого, импозантного, элегантного мужчины и великолепного певца, пытавшегося привнести элемент западного шика в советскую эстраду. Помню, как, затаив дыхание, его слушали все сидевшие на трибунах огромного зала, помню, как люди кричали “Браво!” и “Бис!” после исполнения им особенно полюбившихся шлягеров. Вместе с цветами Магомаеву несли и записочки с просьбой спеть ту или иную песню. Передала записку и я, и потом в концерте прозвучали и хит “О, море, море!”, и знаменитый вальс из фильма “Великий Карузо”. (Мне тогда показалось, что, может, в том числе и по моей просьбе.) Еще помню, как на последнем концерте откуда-то с дальней трибуны через весь зал у всех на глазах к импровизированной сцене пошел, чуть прихрамывая и опираясь на трость, крупный, грузный мужчина в возрасте. Он был без цветов. Подойдя к Магомаеву, он протянул ему руку, а затем долго не выпускал руку певца, тряся ее, и при этом что-то долго говорил...

Но настало время прощаться с алматинцами, и все зрители повскакивали со своих мест и ринулись к сцене, образовав полукольцо, словно не желая выпускать артиста из своего рода коллективного объятия. Публика устроила Муслиму Магомаеву настоящую овацию! Поклонники певца благодарили его за проникновенное исполнение и репертуар, имидж, исходящие от него добрую энергетику и теплоту, за мечту, которую он дарил! А еще по городу поползли слухи, что якобы отчаянно смелые алматинские девчонки лезли на балкон его номера в гостинице “Алма-Ата”. Правда ли это - не знаю, но мне верится, что так оно и было.