УТКИ И РЫНКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Подробнее >>>
РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



“Юнити” - это праздник семьи Люди

Детский семейный фестиваль “Юнити” состоялся в Центральном парке Алматы 20-21 августа. Впервые в нем был представлен русский блок, подготовленный организаторами фестиваля совместно с представительством Россотрудничества в РК. Обращаясь с приветствием к гостям фестиваля, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева поздравила присутствующих с открытием фестиваля и особо подчеркнула, что в год 25-летия создания Содружества Независимых Государств очень символично, что русский блок на примере народных сказок рассказывает о дружбе народов России, о доброте и человечности

 

Герои русских народных сказок Иван Царевич и Марья Искусница провели с пришедшими в парк детьми и их родителями викторины и игры, в основу которых были положены традиции народов России. Помимо этого для юных алматинцев были проведены мастер-класс и соревнования по выпечке блинов, победители которых получили прекрасные призы от представительства Россотрудничества в Казахстане. Огромный успех имела игра в театр, когда зрители разных возрастов сами стали актерами и представили на сцене сказку, встреченную гостями праздника с восторгом.

 

 

В дни фестиваля в парке работали площадки, на которых ребята всех возрастов могли найти занятие по душе: робототехника, развивающие игры по математике, географии, физике, химии. Родители вместе с детьми могли принять участие в психологических тренингах, проверить состояние здоровья в медицинском уголке, стать участниками многочисленных художественных мастер-классов. В парке работали сразу несколько ярмарок, на которых были представлены сувениры, игрушки, художественные произведения, кондитерские изделия.
Представители организационного комитета выразили надежду, что русский блок фестиваля станет традиционным, что позволит расширить возможности для юных казахстанцев познакомиться с культурой и историей многонациональной России.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 881 раз Просмотров: 881 опубликовал: Ruslan 23 августа 2016 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Август 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Август 2016 (164)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Март 2016 (153)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390