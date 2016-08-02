Детский семейный фестиваль “Юнити” состоялся в Центральном парке Алматы 20-21 августа. Впервые в нем был представлен русский блок, подготовленный организаторами фестиваля совместно с представительством Россотрудничества в РК. Обращаясь с приветствием к гостям фестиваля, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева поздравила присутствующих с открытием фестиваля и особо подчеркнула, что в год 25-летия создания Содружества Независимых Государств очень символично, что русский блок на примере народных сказок рассказывает о дружбе народов России, о доброте и человечности Герои русских народных сказок Иван Царевич и Марья Искусница провели с пришедшими в парк детьми и их родителями викторины и игры, в основу которых были положены традиции народов России. Помимо этого для юных алматинцев были проведены мастер-класс и соревнования по выпечке блинов, победители которых получили прекрасные призы от представительства Россотрудничества в Казахстане. Огромный успех имела игра в театр, когда зрители разных возрастов сами стали актерами и представили на сцене сказку, встреченную гостями праздника с восторгом. В дни фестиваля в парке работали площадки, на которых ребята всех возрастов могли найти занятие по душе: робототехника, развивающие игры по математике, географии, физике, химии. Родители вместе с детьми могли принять участие в психологических тренингах, проверить состояние здоровья в медицинском уголке, стать участниками многочисленных художественных мастер-классов. В парке работали сразу несколько ярмарок, на которых были представлены сувениры, игрушки, художественные произведения, кондитерские изделия.

Представители организационного комитета выразили надежду, что русский блок фестиваля станет традиционным, что позволит расширить возможности для юных казахстанцев познакомиться с культурой и историей многонациональной России.