Галя Галкина

Канаткалий Дусалиев, президент Федерации паралимпийского дзюдо РК, имея определенные физические ограничения, никогда не считал себя инвалидом. Напротив, относится к себе и своим соратникам по Федерации парадзюдо РК, ко всем, у кого есть какие-то физические недостатки, как к полноценным людям. Канаткалий имеет два высших образования, но чтобы двигаться дальше в развитии паралимпийского спорта в качестве президента федерации, он хочет учиться по программе МВА. Ведь ему приходится встречаться с международными партнерами, вести с ними диалог, хорошо ориентироваться в мире паралимпийского спорта. К тому же он занимается бизнесом, что также требует расширения возможностей - Люди с физическими ограничениями способны добиться многого. Возможно, даже больше, чем обычные - вопреки тем трудностям, с которыми столкнулись в реальности. Убеждаю всех в этом и доказываю делами, достижениями, всей жизнью. И я воодушевляю людей, придаю им оптимизма, поднимаю человеческий дух. Объясняю свое жизненное кредо - никогда не сдаваться! Их надо подбадривать, в этом нуждаются даже здоровые люди. Подчас те, кто имеет физические ограничения, жалуются на трудности, на свое здоровье. Иные из них идут на паперть, другие доходят до крайности. И я не устаю убеждать, что жизнь прекрасна во всех своих проявлениях. Да, сейчас много сложностей, в связи с кризисом в том числе. Но знайте, Всевышний всегда с нами, он откроет нам дорогу. Родом из детства

Родился он в России, в Саратовской области, на Поволжье. Семья переехала в Казахстан, чтобы жить на исторической родине. Учеником 5-го класса, с 1980 года, Канаткалий начал заниматься дзюдо. Когда впервые пришел в секцию борьбы дзюдо, услышал отказ - у ребенка были определенные физические ограничения. Но подросток был настроен решительно! Тогда, в далеком 1980 году, мальчика с физиологическими особенностями взял в секцию борьбы тренер, которого не остановило это обстоятельство. Каиржан Баймагамбетов стал для Канаткалия учителем, наставником и сенсэем. Его имя с почтением и теплотой он произносит и сегодня, спустя столько лет. Канаткалий Дусалиев уже через две недели стал призером, а потом и чемпионом в весовой категории 29 килограммов, затем 32 килограмма, и так до 54 килограммов. Его воодушевляла вера в него тренера Каиржана-ага. Так Канаткалий обрел себя в спорте, развил уверенность в себе, в своих силах: “Я понял в какой-то момент, что мне все по плечу!”. С тех пор его не останавливают препятствия, ведь сколько раз он слышал эти слова: “У вас же инвалидность!”. Однако в советское время его спортивное продвижение по объективным причинам было приостановлено, так как борец имел физические ограничения. А паралимпийского движения в Союзе не было. Канаткалий это принял и стал себя реализовывать в других областях. Благодарен!

- У меня есть семья, двое детей и любимый внук Женис - “Победа”! Со мной живут мои родители. Благодарен Всевышнему, что они, мои мама с папой, подарили мне жизнь, не бросили, не отдали куда-то в специальное учреждение. К сожалению, иногда такое случается в семьях, где рождается ребенок с ограниченными возможностями. Родители были главной поддержкой. Связь с местом, где родился, не теряю. Я вице-президент Ассоциации поволжских казахов, моя общественная работа не оплачивается, но приносит удовлетворение, душевную радость. Мы открываем мечети, медресе и оказываем помощь по изучению казахского языка и истории Казахстана, организовываем курултаи в России. Это не популизм, я ведь не депутат, не баллотируюсь куда-то... Такова потребность - помогать соотечественникам, живущим в России. Они трепетно сохраняют и культивируют казахские национальные традиции, и вместе с тем в них проявляется европейское воспитание.

У Канаткалия прекрасная семья, двое сыновей, которые получили образование в Европе, работают в крупных компаниях. Все хорошо, но это не повод, чтобы остановиться. Хочу учиться!

- Я решил получить навыки, которыми не обладаю. В прошлом году в Алматы был запущен интересный социальный проект - люди с инвалидностью получили возможность учиться бесплатно по программе МВА в одном из бизнес-вузов страны - Almaty Management University (AlmaU). А в феврале этого года высшая школа бизнеса этого университета объявила о старте 2-го этапа социального образовательного проекта “Неограниченные возможности” - конкурсе, в котором могут принять участие именно люди с ограниченными возможностями. Победитель получает 100-процентный грант на обучение по программе МВА в AlmaU. Я решил побороться за этот грант, в этом году подал документы на участие в конкурсе. Так как мне приходится заниматься разнообразными проектами и у нас есть иностранные инвесторы, которых мы привлекаем в Казахстан, я чувствую, что мне не хватает некоторых навыков для полноценного общения с ними. К тому же мне необходимо понимание с иностранными партнерами в моей деятельности в качестве президента Федерации паралимпийского дзюдо РК. Должен признать, что мы все же отстаем еще от общего паралимпийского движения. Нужно наверстывать отставание. Я хотел бы освоить тонкости менеджмента на мировом международном уровне. Ведь предстоят встречи с Международным паралимпийским комитетом, нужно будет обсуждать вопросы, проблемы, договариваться. Думаю, МВА мне в этом поможет и даст больше шансов раскрыть себя в этой деятельности. Рассчитываю на это и полон оптимизма.

Поступать на МВА в AlmaU Канаткалий решил по совету друзей. Один из них, Ерлан Сулейменов - исполнительный директор Национального паралимпийского комитета - принял участие в конкурсе “НЕограниченные возможности” в прошлом году и выиграл грант. Еще один дзюдоист, призер чемпионата мира 1995 года, а ныне успешный бизнесмен - Ержан Бахтияров - уже закончил МВА в AlmaU. Не сдаваться!

Мне 48 лет. Было бы глупо сказать, что жизнь прожита. Я в душе оптимист: во мне большое стремление жить, делать доброе, хорошее! Есть такое наблюдение: когда делаешь для кого-то что-то необходимое или приятное, то это приносит тебе самому определенное удовольствие, удовлетворение. Не отношу себя к рангу людей с ограниченными возможностями, но судьба или Всевышний привели меня к тому, что я помог, вывел тех, кто все же объективно причислен к такой категории. И какая отрада видеть горящие глаза, чувство радости, озарения таких людей, когда они добиваются успехов на мировом уровне. Они испытывают гордость, когда звучит гимн Казахстана, поднимается флаг родной страны. Я это видел, и меня это невероятно воодушевляет. Считаю, что занимаюсь любимым делом.

Канаткалий Дусалиев давно уже принял свои физические особенности - ходит на двух протезах и имеет проблемы с правой рукой. В детстве он учился в художественной школе, окончил ее с отличием. Позже спортсмен получил два высших образования, в том числе - диплом художественно-графического факультета Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина. Сдал кандидатский минимум и в 1990-95 годах преподавал рисунок, живопись и графику в Уральском педагогическом институте. Но был вынужден оставить работу преподавателя художественно-графического факультета. В переломные 90-е на зарплату учителя прожить стало невозможно, поэтому ему пришлось заняться бизнесом:

- Я получил экономическое образование в Западно-Казахстанском аграрном университете, завершил полный курс, хотя была возможность получить диплом за три года. С 1995 года работал в банковской системе, основал ТОО “Бастау”. Мы в своей деятельности не получали замечания и не совершали правонарушений.

В самые лихие времена Канаткалий стал меценатом, спонсором, возил сборную Казахстана среди молодежи на чемпионаты мира. Это были здоровые спортсмены, тогда в стране не существовало понятия “паралимпийский” спорт.

В бизнесе он тоже не ставил себе каких-то ограничений. Открыл в Западном Казахстане культурный центр, кинотеатр, детские кафе. Ввел традицию каждый четверг приглашать в кино и кафе воспитанников детских домов и детей-инвалидов. Ему важно помогать этим детям, видеть радость в их глазах. Как никто другой Канаткалий знает, каково жить таким людям, многие из которых замкнуты в своих квартирах. Без руки помощи они остаются нереализованными, чувствуют комплекс неполноценности, бесполезность, никчемность. И Канаткалий своим долгом считает помогать таким людям!

Канаткалий прошел путь борьбы в прямом смысле слова. Добился больших достижений в спорте, закалил свой дух, сплотил вокруг себя команду единомышленников. С ноября 2015 года он возглавил Федерацию паралимпийского дзюдо РК - с благословения государственного тренера “здорового” дзюдо, руководства Национального паралимпийского комитета, которые и увидели в нем задатки руководителя. Но при этом он продолжает посещать спортивный зал:

- Спорт мне дает энергию, как можно без него обходиться! Работа в федерации идет планомерно, открываются свои филиалы в регионах. Мне приходится много ездить, так как проводятся чемпионаты, турниры за рубежом. Услышать гимн

Казахстана в Рио

Канаткалий как президент Федерации паралимпийского дзюдо РК ставит амбициозные цели. Спортсмены-паралимпийцы активно готовятся к выступлению в Рио-де-Жанейро. Большие надежды наша паралимпийская сборная возлагает на Ануара Сариева из Атырау (его мировой рейтинг - 6-е место) и Куралбай Орынбасара из Шымкента (мировой рейтинг - 15-е). В мировом рейтинге спортсмены интенсивно тренируются и готовятся к Паралимпиаде-2016 года. А их наставник Канаткалий Дусалиев надеется в ближайшем будущем, уже в сентябре, с гордостью стоять вместе с победителем у флага Казахстана под звуки гимна нашей страны.

Также Канаткалий Дусалиев стремится создать условия и инфраструктуру для развития паралимпийского спорта в Казахстане. Примером может послужить Колорадо-Спрингс - город в центральной части США, где расположены Олимпийский тренировочный центр, созданы отличные условия для спортсменов-паралимпийцев.

- Сегодня моя федерация почти в полном составе находится в городе Аракажу в Бразилии, рядом с Рио. Сам я недавно вернулся оттуда. Ребята, участники Паралимпиады-2016, уже прошли акклиматизацию. Там я познакомился с руководителями олимпийских комитетов, федераций. Мне это интересно, это моя стихия. Но я бы хотел, чтобы в нашей стране больше внимания уделялось паралимпийскому спорту - со стороны государства, особенно со стороны меценатов. Например, фонд “Самрук Казына” и другие фонды выделяют средства на здоровый спорт, значительные деньги отчисляют легионерам. А нам, паралимпийцам, много не надо - необходимы небольшая площадка, база для тренировок. И все же верю, что ситуация будет меняться к лучшему, она уже меняется. Ведь у наших спортсменов есть победы, достижения!