Перед войной, в 1940 году, на экраны вышел фильм “Тимур и его команда”, ставший культовым для советских детей. Его популярность и влияние были масштабными: в СССР развернулось целое тимуровское движение. Пионеры, подражая своим кумирам, помогали старикам и раненым солдатам, вернувшимся с фронта. Немногим известно, как сложились судьбы детей, воплотивших на экране идеал самоотверженности, патриотизма и сострадания Сценарий к фильму написал Аркадий Гайдар. Многие ошибочно думают, что фильм стал экранизацией его повести, однако сначала Гайдар создал сценарий, и уже на его основе позже была написана повесть. Аркадий Гайдар и режиссер фильма Александр Разумный были лучшими друзьями. Они работали над фильмом в течение двух лет. Сын Разумного вспоминает: “Дело в том, что Гайдар был очень красивым мужчиной, к нему липли не только женщины, но и дети. Мы тогда жили на Тверской, недалеко от площади Маяковского, и когда Гайдар выходил во двор, со всех сторон сбегалась ребятня, чтобы поиграть с ним. Однажды он придумал игру, которую с радостью приняли все дети. Позже идея этой игры легла в основу сценария”. Главных героев Гайдар назвал в честь своего сына Тимура от первого брака и приемной дочери Жени от второго. На роль Тимура Гараева, племянника командира Красной Армии, пробовалось около 200 детей. Утвердили Ливия Щипачева, сына известного на тот момент поэта Степана Щипачева. Именно таким Гайдар и Разумный представляли себе образцового пионера: светловолосый, голубоглазый, с волевым подбородком. Ливий запомнился зрителям, но карьеру актера дальше продолжать не стал. Он окончил школу для особо одаренных детей, институт имени Сурикова по классу живописи, стал членом Союза художников. Его картины экспонируются в Третьяковской галерее и в зарубежных коллекциях. Ливий Щипачев не любит вспоминать о фильме. “Я художник, а не актер. Забудьте о моем прошлом”, - говорил он. Роль Жени досталась Екатерине Деревщиковой. Это была уже не первая ее киноработа. Судьба этой актрисы сложилась трагически: ее отца репрессировали, девушку отчислили из ВГИКа по непонятным причинам, она долго искала свой путь, какое-то время жила с мужем в Киеве и служила в Театре русской драмы имени Леси Украинки. В шестидесятых годах она вернулась в Москву и устроилась на работу в Театр кукол Сергея Образцова. Ей довелось пережить смерть близких: ее второй муж умер от рака, сын ушел из жизни в возрасте 35 лет. В 1999 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

Николай Кутузов роль Гейки получил случайно: он занимался музыкой и выступал в составе балалаечного оркестра. Там его увидели и предложили роль в фильме. В дальнейшем он не стал связывать свою судьбу с кинематографом, так как его настоящим призванием была музыка. Кутузов написал множество произведений для хора, преподавал в Гнесинке, руководил Академическим хором русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Игорь Смирнов, исполнивший роль Симы Симакова, тоже посвятил свою жизнь музыке. Он стал балетмейстером, педагогом, заведующим кафедрой хореографии Московского государственного университета культуры и искусства, одним из родоначальников карельского национального балета.

Борис Ясень, сыгравший хулигана Мишку Квакина, был старше других ребят и после съемок ушел на фронт. В 1942 году он вернулся, чтобы сняться в продолжении киноистории “Клятва Тимура”, а после снова отправился на передовую, где пропал без вести. Эти два фильма стали единственными в его творческой судьбе.

Виктор Селезнев, которому досталась роль Вити - внука доктора Колокольчикова, снимался в кино с четырех лет, но в дальнейшем продолжать кинокарьеру тоже не стал. Он увлекался спортом, пулевой стрельбой, окончил школу тренеров, стал заслуженным тренером РСФСР по пулевой стрельбе.

Удивительно, что практически все дети, снявшиеся в фильме “Тимур и его команда”, отказались от кинокарьеры, но успешно реализовали свои способности в других областях деятельности. Режиссеру удалось найти действительно уникальных и талантливых детей, достойных подражания не только в фильме, но и за кадром!

Подготовила Галя Галкина