Роза Джандосова-Сагинтаева, журналист, Москва:

- В рамках 38-го Международного кинофестиваля в Москве состоялся пресс-показ исторической драмы “Дорога к матери”. Признаться, шла на премьеру фильма с некой опаской, не будет ли такая важная и острая историческая тема раскрыта привычным шаблонным путем... Обратила внимание на то, что в качестве заставки к рассказу о судьбе героя картины промелькнули фотографии ведущих представителей казахской интеллигенции, подвергшихся репрессиям в 30-х годах XX века, а также снайпера Алии Молдагуловой и пулеметчицы Маншук Маметовой, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за подвиги во время Великой Отечественной войны. “Лица с фотографий словно обращаются к нам с немым призывом: “Расскажите о нас, о нашей судьбе!”

Сюжет фильма охватывает более сорока лет, начиная с 30-х годов, когда началась коллективизация с ее перегибами. У казахов, веками ведущих кочевой образ жизни, отобрали скот, стремясь приучить их к земледелию, что привело к гибели от голода значительного процента казахского населения. В одном из эпизодов казах почтенного возраста говорит, что напишет письмо Сталину о бедах народа, после этого он был арестован...

Следует отдать должное автору сценария Тимуру Жаксылыкову и режиссеру киноленты Акану Сатаеву, они попытались раскрыть зрителю весь драматизм обстоятельств, в которых оказались казахи. Радует весьма точный подбор актеров. Потрясающее впечатление производит Адиль Ахметов, исполнитель главной роли Ильяса. Возникает ощущение, что он не играет, а проживает жизнь в картине как собственную - настолько органичным выглядит созданный им образ честного, справедливого, самоотверженного, волевого и мужественного юноши, не сломленного жестокостью окружающих людей. Ему пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями: в детдоме, в каменоломнях “Зоны”, затем в боях на фронтах Великой Отечественной. Весьма органично выглядят Алтынай Ногербек и нежная Аружан Джазильбекова, исполнившие роли матери Ильяса и соседской девочки, которую она удочерила, и та помогла ей выжить в тяжелых условиях и не утратить веру в возвращение сына.

“Дорога к матери” - удивительно гармоничный фильм, очень правдивый, призывающий людей к пониманию неоднозначных процессов, происходивших в нашей недавней истории. А еще, на мой взгляд, он пробуждает желание изучать и анализировать исторические факты о событиях в жизни казахского народа. Основной посыл фильма - вера в великую материнскую любовь, которая дает человеку силы справляться с ударами судьбы.

На пресс-конференции продюсер киноленты Светлана Коротенко отметила: “Нам важно, чтобы фильм посмотрели молодые люди, потому что он показывает суть национального характера, его силу, зов природы и материнского очага”.

В работе над картиной принимали участие историки и профессиональные военные консультанты. Съемки проходили в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане. В Минске были отсняты эпизоды военного времени. В батальных сценах задействованы более 500 человек массовки, 300 единиц боевого оружия, а также десятки каскадеров и пиротехников. В съемках фильма в Минске в массовых эпизодах задействовано более 500 молодых людей, среди них были каскадеры и сотрудники МЧС. Трюки ставил известный российский каскадер Валерий Деркач, в свое время команда Деркача работала над “Сибирским цирюльником”, “Турецким гамбитом”, “Утомленными солнцем-2”, а также над голливудским блокбастером “Превосходство Борна”. Казахстанская кинокомпания Satai Film уже сотрудничала с белорусскими кинематографистами в работе над многосерийным фильмом “Бауыржан Момышулы”, так как киностудия “Беларусьфильм” располагает хорошей базой для работы над военными лентами. Фильм “Дорога к матери” посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это кинорассказ о судьбе человека, пережившего тяжелые испытания. В юности он покинул родной дом, прошел войну, концлагерь для заключенных. Он пережил потери и лишения, но в его душе осталась тяга к родному дому, нежность, любовь к родине и матери. Женщина не теряет веры в то, что однажды она обнимет сына. Ведущую роль в картине исполнил также Еркебулан Дайыров (“Бауыржан Момышулы”). Над музыкальным оформлением работал известный композитор Ренат Гайсин. В широкий прокат фильм Акана Сатаева вышел в декабре 2015 года, накануне Дня независимости Казахстана. Фильм “Дорога к матери” - совместный проект киностудий “Казахфильм”, Satai Film и “Новый мир продакшн”. Продюсерами также выступили Светлана Коротенко и Алия Мендыгожина, оператором-постановщиком - Хасан Кыдыралиев.