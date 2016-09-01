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Алматывед в Берлине Люди

Галя Галкина
Ему, горячему полемисту, защитнику памятников Алма-Аты, неутомимому исследователю истории Туркестана, 7 сентября исполняется 70 лет!
В отрыве от родного края эмигрант-краевед, как он уточняет, “алматывед”, Владимир Николаевич ищет сведения о Туркестане в архивах и библиотеках Европы. Архивист по природе, он любит находить истории про историю. Исследователя переполняет желание делиться уникальными находками. Большинство открытий Владимир Проскурин размещает в Интернете.
Владимир Проскурин - заслуженный работник культуры Казахстана, профессор университета “Туран”, академик Международной академии информатизации, много лет назад отправился с семьей в эмиграцию в Германию, живет в Берлине, но и сегодня продолжает изучать прошлое Алматы, Туркестана.
Он стоял у истоков памятникоохранного дела, участвовал в составлении исторических справок-паспортов на памятники архитектуры, включенные в историко-опорный план градостроительства Алма-Аты. И сегодня Владимир Николаевич переживает тревогу, что дело всей жизни оказалось под угрозой полного забвения, сетует, что город его юности превращается из места обитания в некий глобальный бизнес-центр, “где нет места романтическим золотым крылечкам и резным ставенкам, журчащим арыкам и живой природе, как казалось, вечным рощам и кладбищам. Старое сносится под бульдозер, новое начинается с чистого листа ватмана. Утраченное время остается воскрешать на бумаге”.
Его занятие сегодня - научно-популярная литература, эссеистика, документальный очерк. Владимир Проскурин продолжает писать для казахстанского варианта “Книги рекордов Гиннесса”

 

- Владимир Николаевич, примите поздравления от редакции “Нового поколения” с юбилеем старшего поколения, вашим 70-летием! Вы живете, работаете, общаетесь в Берлине, вдали от любимого вами города - Верного - Алма-Аты - Алматы. Осталась ли живая связь с городом? Когда вы посещали “город в ожерелье гор” в последний раз?
- Cвязь с городом, пусть хрупкая, но виртуальная, осталась. Юбилей тянется странно: на дружеских интернет-ресурсах меня уже поздравили. Ко мне приезжают алматинцы, друзья по творчеству или коллеги. Я им показываю города на Шпрее, Гавеле и Эльбе. И мы вместе работаем над совместными теле- и киносценариями или литературным сюжетом, обсуждая, где, как и чем живется... Думаю, на моем персональном сайте есть ответы на любопытные вопросы о странствующем человеке.
- Чем вы занимаетесь сейчас? Что составляет предмет ваших исследований?
- Надо сказать, Европа значительно повлияла на мои научно-практические, краеведческие и обывательские увлечения. Скажем, в коллекциях библиотек и архивов зачитаны до дыр первые сибирские и семиреченские газеты, документы по истории Степного края, изданий которых в Алматы не найдешь. Например, “Семиреченские областные ведомости”, сметенные восходом “Зари Свободы”. Прежде всего отмечу новый день в проведении историко-культурных этнографических фотовыставок в европейских городах. Собственно, каждый год открывает двери новым исследованиям, открытиям и находкам, встречам и прощаниям с интересными людьми, изданиям книг в Тобольске, Ростове-на-Дону, Питере, других городах России. В этом ряду к 1000-летию “города в ожерелье мифов и легенд” на прилавках магазинов появится новая книга “Эпоха зодчих Зенковых”, посвященная истории строительства столицы Заилийского края и главного собора, его первостроителям - Павлу и Андрею Зенковым. Почитайте, вспомните, обсудите...
- Какие любимые места есть у вас в Берлине? Путешествуете ли по европейским странам?
- Безусловно. Да и культура здесь разная. Каждый маленький город или горная деревня, местечко или земля по-своему вызывает бурю эмоций. Надо отметить, путешествую я по Германии на поездах и прочем транспорте совершенно бесплатно. Таковы отношение, льготы и привилегии к нынешним германским пенсионерам. Словом, живу при коммунизме.
И надо сказать, что здесь, в Европе, понимаешь, что такое здравое, благополучное, народное отношение к памятникам истории и культуры. Скажем, трогательное отношение к советским кладбищам в Трептов-парке, на Панкове, в Бранденбурге или в Потсдаме. Здесь всюду теплота и ухоженность, цветы и венки, колокольный звон.
Но скажу другое, имея в виду живописные ландшафты и средневековые поселения, ветряные мельницы и образчики науки и техники, животный и растительный мир, природу и окружающий мир... Ко всему приложили заботливые руки немцы. Скажем, ежегодный праздник запаха яблоневых цветов апорта в барочных садах под Ганновером. Здесь апорт совсем другое яблоко, не прижившееся в древнейшей столице Заилийского Алатау. Но оно пустило корни и превратилось в плод молодой Германии.
Или чудо благородной земли Гессен. Здесь на каменные стены зданий древних городов, на изящные деревянные решетки прикреплены витиеватые искусственные ветки с созревшими плодами, символами золотой осени. Чтобы придать дереву такую созерцательную форму, необходимо много десятилетий ландшафтного и художественного искусства. Да и нужно вложить душу, сердце и голову мастера.
- С кем из земляков поддерживаете связь, переписку? Как вы отметили столь славный юбилей?
- Прежде всего с журналистами газеты “Дойче альгемайне цайтунг”. Огромное спасибо им за поддержку, понимание, публикацию статей по городским и республиканским темам. Много лет поддерживаю связь и с газетой “Новое поколение”.
Отмечу сайт Семиреченского казачьего войска, где расположены материалы о казачестве, о нашем славном прошлом, о предмете моих изысканий. Отмечая 70-летие, казаки-семиреки наградили меня орденом “Г.А. Колпаковский” и медалью “За труды на благо Сибирского казачества”.
Надо отметить, тема “Колпаковский - генерал и атаман, ученый и политик, друг и семьянин” продолжается в моих исследованиях до сих пор и, возможно, станет моей главной публикацией. Вот, собственно, то важное в жизни человека, земляка и эмигранта.

 


Справка “НП”
Новые находки Владимира Проскурина, связанные с минувшими веками в жизни Казахстана, Центральной Азии в прошлом и настоящем, нашли место в проектах “Архитекторы Российской империи”, энциклопедии “Российские немцы”, альманахе “Тобольск и вся Сибирь”, международных изданиях “Культурные ценности”.

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Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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