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Дорога в школу - территория счастливого детства Люди

Галя Галкина
На прошлой неделе главным событием, несомненно, стал первый учебный день. 1 сентября школьников поздравляли все - родители, родственники, учителя, соседи, друзья и все средства массовой информации. А 2 сентября в школе-лицее №143 имени Суюнбая ученики начальных классов продолжали принимать поздравления, а также подарки от группы волонтеров. Чтобы вручить детям наборы школьных принадлежностей, была проведена необычная благотворительная акция: впервые в Казахстане в рамках благотворительного ультратриатлона Сергей Левадний ежедневно проходил дистанцию Half Ironman в течение одной недели - с 22 по 28 августа. Известно, что дистанция Half Ironman включает в себя три последовательных этапа, а именно: плавание - 1,9 километра, езда на велосипеде - 90 километров и забег на 21,1 километра. Благотворительная акция была направлена на сбор финансовых средств нуждающимся школьникам, а таких немало учится в 143-й школе города. Собранные таким необычным образом средства были направлены на приобретение школьных принадлежностей, одежды и спортивного инвентаря

 

2 сентября в школе № 143 состоялась первая часть этого проекта - организаторы благотворительной акции подарили учащимся начальных классов школьные принадлежности. Во втором этапе проекта планируется приобретение спортивной одежды и инвентаря для школы. По замыслу организаторов оставшиеся финансовые средства будут направлены на открытие некоммерческого образовательного центра, его задачи - помощь студентам и молодым специалистам в трудоустройстве.
Перед вручением подарков Сергей Левадий обратился к ученикам начальных классов с поздравлениями с новым учебным годом и пожеланиями успешной учебы, хороших оценок:
- Ребята, мы решили совместно с международной молодежной некоммерческой неполитической независимой организацией AIESEC и другими молодежными организациями вручить вам сегодня подарки - наборы школьных принадлежностей. В подготовке подарков участвовали многие жители Алматы. А я посвятил свои спортивные достижения тому, чтобы приобрести для вас эти подарки.
Сергей Левадий организовал своеобразную индивидуальную акцию - так называемый Благотворительный ультратриатлон. Сергей считает, что классический триатлон пока только набирает обороты в Казахстане. И, чтобы привлечь внимание, он вышел на большую дистанцию, как он выразился, “с приставкой “ультра”. Парень успешно справился со спортивной частью акции, а потом собрал средства и занялся с коллегами-волонтерами приобретением школьных наборов.

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Волонтеры - Сергей Левадий, Айгерим Ардабекова, Гульназ Корданова

Подарки вручали по списку - детям из малоимущих, многодетных семей. В школе № 143 учатся даже дети-сироты. Также провели викторину, детям нужно было ответить на вопросы, и те из них, кто успел ответить первым, получали подарок. А вопросы были такие: “Сколько лет независимости нашей страны?”, “Когда, сколько лет назад, возник наш город - Алматы?”, “В каком году произошли события, которые вошли в историю нашей страны под названием “декабрьские?”, “Когда мы отмечаем День конституции?”, “Назовите главные атрибуты государства Казахстан”. Дети бойко отвечали.
Жумахметова Айжан Жолдыгуловна, завуч по воспитательной работе школы № 143, поблагодарила волонтеров, которые доставили подарки в школу и вручили их детям:
- В нашей школе учатся 1300 учащихся. Среди них есть дети из малоимущих, многодетных семей. В районе, где находится наша школа, живут приезжие семьи. Они прибыли из разных городов Казахстана, снимают жилье, платят за квартиру, испытывают бытовые сложности, не у всех мужчин и женщин есть работа. Учителя нашей школы решили помочь детям из таких семей, мы собрали деньги и купили форму четверым из них, кто не имел школьный формы накануне учебного года. Купили обувь, куртки и так далее. Это маленький вклад, но нам хотелось, чтобы дети были счастливы, ведь именно для этого мы и работаем, и живем. Сегодня пришли молодые люди, волонтеры, с подарками ученикам начальных классов. Мы всегда рады тем, кто помогает деткам. Такое участие нас вдохновляет, мы и дальше будем работать и помогать детям, которым так нужны наше внимание и участие.
Как приятно получать подарки! Это было видно по лицам детей. А как отрадно вручать подарки! Волонтеры и учителя школы тоже не скрывали своих эмоций. Они охотно приняли участие в республиканском благотворительном движении “Дорога в школу”. В этом году акция приурочена к 25-летию независимости республики, она идет под девизом “Территория счастливого детства”.

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Жумахметова Айжан Жолдыгуловна и Жолдыбаева Дарига Едильбаевна - завучи по воспитательной части

Около 300 тысяч казахстанских школьников испытывают трудности перед началом учебного года. Их родители не в состоянии обеспечить своих детей самым необходимым - учебниками, канцтоварами, одеждой и обувью. Тем не менее, эти дети пошли в школу полностью подготовленными: в рамках акции “Дорога в школу” им приобрели все необходимое. Каков порядок оказания помощи? Районные отделы образования определяют нуждающиеся семьи, когда организация или спонсоры, волонтеры или частные лица готовы помочь. Благотворителей знакомят с малообеспеченной семьей, таким образом ребенок получает к школе все, что ему нужно.

 

Справка “НП”
AIESEC - международная молодежная некоммерческая неполитическая независимая организация, полностью управляемая студентами и недавними выпускниками в целях раскрытия и развития лидерского и профессионального потенциала молодежи для внесения позитивного вклада в общество.
AIESEC объединяет 86 000 молодых людей в 124 странах мира и сотрудничает с более чем 2400 университетами. Более 24 000 студентов ежегодно получают лидерский опыт, являясь руководителем проекта или управляя отделением организации в городе/стране. Около 23 000 студентов и недавних выпускников по всему миру принимают участие в международной программе стажировок AIESEC.
В феврале 2007 года официально был основан самостоятельный AIESEC Казахстан. С июля 2007 года впервые действует национальный комитет AIESEC Казахстана.
Сразу же после этого началась активная работа по открытию представительств AIESEC в других университетских городах Казахстана. С осени 2007 года действуют инициативные группы AIESEC в Астане, Усть-Каменогорске. С 2008-го существует инициативная группа в Павлодаре, с 2009-го - в Караганде. А так же с января 2011 года к городам AIESEC присоединились Тараз и Уральск.

 

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Просмотрено: 53 раз Просмотров: 53 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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