Нынешним летом Казахское географическое общество и British Council (Британский Совет) в Казахстане организовали презентацию книги британского журналиста Ника Филдинга “На юг в Великую степь. Путешествие Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан в 1847-1852 гг.” - о Томасе и Люси Аткинсон, первых британских путешественниках, посетивших Казахстан в XIX веке Томас и Люси Аткинсон - одни из известнейших исследователей XIX века, они путешествовали по Центральной Азии и Сибири до других европейцев. Их труды представляют уникальную запись жизни среди степных кочевников в период до того, как их земли перешли под контроль царской России. Исследования путешественников представляют собой картину, которая показывает, с какой теплотой они были приняты в степи, где были спасены местными жителями от верной смерти, голода и истощения.

В 2015 году британский журналист Ник Филдинг при поддержке Казахского географического общества написал книгу об этом удивительном путешествии “На юг в Великую степь: Путешествие Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан в 1847-1852 гг.”. В книге используются записки, дневники и письма Аткинсонов, которые никогда не публиковались ранее. В местах, где побывали Аткинсоны, в основном проживали казахи из Старшего и Младшего жузов. Томас и Люси во время своих путешествий встречались со многими известными султанами и биями. Они останавливались в их аулах, общались с их семьями, записывали разговоры и описывали образ жизни. Ни один писатель не описывал жизнь степных номадов и не создавал их портреты так детально, как это сделал Аткинсон.

На презентации книги был не только ее автор Ник Филдинг, но ныне живущие потомки Томаса и Люси Аткинсон, которые приехали в Казахстан по приглашению Казахского географического общества, Посольства Республики Казахстан в Великобритании и акимата Алматинской области. Также аким Алматинской области Амандык Баталов провел встречу с потомками путешественника Томаса Аткинсона. Глава региона поздравил их с прибытием и вкратце рассказал о социально-экономическом состоянии области, культуре края и дальнейших планах развития. Аким области особо отметил, что путешествие Томаса и Люси Аткинсон, их путевые заметки и зарисовки имеют большую историческую и культурную ценность, так как сообщают достоверную и интересную информацию о прошедших временах, истории, быте и культуре людей того времени.

Амандык Баталов:

- Очень рад, что вы прибыли в наш благодатный край, чтобы вновь пройти по пути своих предков. Вы сможете своими глазами увидеть красоту Казахстана, почувствовать гостеприимство нашего народа.

Ник Филдинг поблагодарил за оказанное радушие. Он также отметил, что потомки Томаса и Люси Аткинсон рады посетить те места, где более 160 лет назад побывали легендарные путешественники и где родился их сын - Алатау Тамшыбулак.

Теперь потомки Томаса и Люси Аткинсон, которые живут в самых разных точках планеты, смогли увидеть места, где родился один из их прямых предков. Посетили они и Капал, где до сих пор среди скал бьет живительный родник Тамшыбулак.