4 сентября оборвался земной путь Назаровой Светланы Николаевной - журналиста, литератора, радиоведущей. Она ушла из жизни после продолжительной болезни Родилась Назарова Светлана в Караганде. Окончила Московский полиграфический институт. В конце девяностых работала на радиостанциях ТОТЕМ (программы “Семейный альбом”, “Говори, тебя слушают”), СИТИ как радиоведущая, журналист и автор программы “104-я параллель”, посвященной авторской песне, где впервые в живом эфире звучали песни практически всех алматинских бардов. Печатала журналистские материалы в газетах “Горизонт”, “Ковчег”, “Караван”, “Казахстанская правда”, была главным редактором журнала “Эскулап”. Член Союза писателей РК.

С 2001 года Назарова Светлана - журналист, литературный редактор республиканских журналов “Рандеву”, “Казахстан”, “Шоколад”. С 2006 года - главный редактор журнала “Рандеву”.

С 1998 года на благотворительной основе вела поэтические вечера в Алматы, где всегда были представлены поэты - классики прошлого, и современные известные и начинающие поэты.

Была постоянным автором журнала “Простор” с 1997 года, где печатались ее стихи и проза. Автор двух книг: “Я доверяю вам” (1997 год) и “Не оставляйте на потом” (2005 год). Проза и стихи печатались в журналах “Литературная Армения”, “Современное образование”, “Нива”, “Медный всадник”, в альманахе “Литературная Алма-Ата”.

Стихи входили в разные годы в поэтические сборники поэтов современного Казахстана. На стихи Назаровой Светланы написано более 20 песен известными алматинскими композиторами: Э. Двухименным, Д. Oгая и бардами Л. Колесниковой, П. Кравченко-Алексеевой, А. Белоусовым, Н. Шишкиной, К. Талановой.