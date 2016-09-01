ОГОНЬ, ВОДА И ПРИГОВОР

КТО РЕЖИССИРОВАЛ САМОСОЖЖЕНИЕ В ТАРАЗЕ
Подробнее >>>
ЧУДО В АСТАНЕ

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАМБЭК, СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



На высоких звездах Люди

4 сентября оборвался земной путь Назаровой Светланы Николаевной - журналиста, литератора, радиоведущей. Она ушла из жизни после продолжительной болезни

 

alt

Родилась Назарова Светлана в Караганде. Окончила Московский полиграфический институт. В конце девяностых работала на радиостанциях ТОТЕМ (программы “Семейный альбом”, “Говори, тебя слушают”), СИТИ как радиоведущая, журналист и автор программы “104-я параллель”, посвященной авторской песне, где впервые в живом эфире звучали песни практически всех алматинских бардов. Печатала журналистские материалы в газетах “Горизонт”, “Ковчег”, “Караван”, “Казахстанская правда”, была главным редактором журнала “Эскулап”. Член Союза писателей РК.
С 2001 года Назарова Светлана - журналист, литературный редактор республиканских журналов “Рандеву”, “Казахстан”, “Шоколад”. С 2006 года - главный редактор журнала “Рандеву”.
С 1998 года на благотворительной основе вела поэтические вечера в Алматы, где всегда были представлены поэты - классики прошлого, и современные известные и начинающие поэты.
Была постоянным автором журнала “Простор” с 1997 года, где печатались ее стихи и проза. Автор двух книг: “Я доверяю вам” (1997 год) и “Не оставляйте на потом” (2005 год). Проза и стихи печатались в журналах “Литературная Армения”, “Современное образование”, “Нива”, “Медный всадник”, в альманахе “Литературная Алма-Ата”.
Стихи входили в разные годы в поэтические сборники поэтов современного Казахстана. На стихи Назаровой Светланы написано более 20 песен известными алматинскими композиторами: Э. Двухименным, Д. Oгая и бардами Л. Колесниковой, П. Кравченко-Алексеевой, А. Белоусовым, Н. Шишкиной, К. Талановой.

 

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (50)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390